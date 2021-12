El Ayuntamiento de Picanya ha homenajeado al doctor Ricardo Navarro, coordinador del centro de salud de la población desde el año 2008, otorgándole la Medalla d’Or de la Vila. El galardón de le entregó por su trayectoria al frente de la sanidad pública local y también por el papel que ha desempeñado en la pandemia.

El alcalde de Picanya, Josep Almenar, ha destacado que Navarro «no quiso jubilarse cuando le tocaba sobradamente y ha estado al frente del centro de salud en los momentos más duros de la actual crisia sanitaria». El mandatario destaca que el profesional «es un ejemplo de lo que significa ser médico».

Almenar ha agradecido su trabajo y esfuerzo «no solo durante estos últimos y muy difíciles tiempos» sino durante todos los años que ha estado al frente del centro de salud de Picanya.

La Baronía de Turís ha conquistado decenas de concursos, tanto a nivel nacional como internacional. Presentarse a un concurso no es tarea sencilla. Aún así, la cooperativa turisana no tiene más premios posiblemente porque no quiere: «Hubo una época en la que pensamos en no presentarnos a ningún concurso, se hacen muchísimos al año. Consideramos que son premios ‘de poco recorrido’ y, además, perdemos mucho tiempo y dinero preparando las candidaturas. Por otra parte, tampoco es bueno no presentarnos a ninguno, así que ahora lo que sí realizamos es una selección de los concursos que se van convocando. Entonces, solo nos presentamos a aquellos que realmente creemos que sí nos merece la pena», asegura la dirigente de la bodega.

La cantidad de galardones que acumula la Baronía de Turís es innumerable. No hay año en el que no reciba premios: medallas de plata, de oro, bronce, Gran Oro por su mistela «Valencian Sun» o por su vino «Baronía Seco». Son algunos ejemplos de todos los premios obtenidos. En este 2021, consiguió tres medallas, una de oro y dos de plata, en un prestigioso certamen asiático.

Los premios internacionales ayudan a abrir nuevos mercados

La bodega cosecha en 2021 una medalla de oro y dos platas en un prestigioso certamen asiático

Òscar Martínez. Turís