En estos dies s’estan produint votacions en les 9 comparses o filaes de Bocairent per a vore si se celebren o no les festes de moros i cristians en honor a Sant Blai.

Este fet està produint malentesos i encontres entre els afectats, ja que un referèndum sempre du algo d'enfrontaments, puix que als qui tenen una opinió els agradaria que tots en tingueren la mateixa, i en argumentar-la, no escolten pacientment els altres arguments.

Un cert revol en eixe sentit deu d’haver ocorregut perquè la Junta de Festes haja hagut d’eixir al pas demanant respecte i no divisions, encara que l’escrit es posicione clara i lògicament a favor de la celebració de les festes.

En el meu cas, tinc clar que, a día de hui, votaré no a la celebració de les festes, però que si al final se celebraren, no tindria problemes en participar en els actes festius.

Actualment continuen sent preocupants les dades d’afectats per la Covid, que estan augmentant pels múltiples actes festius, familiars, etc. que s’han celebrat.

Segons les converses que he tingut amb uns quants jóvens, la majoria està per què hi haja festes, i en acabant, ja vorem si n’hi ha o no afectats. Els majors són més cauts i opten per no complicar-se la vida i, per tant, la majoria opta perquè no se celebren les festes. I alguns sanitaris del poble diuen que si celebrem les festes, seria una folia, ja que les UCIS estan col·lapsant-se i açò està a punt d’esclatar.

En fi, que prompte sabrem com quedaran les festes en Bocairent, però si a la fi tiren avant, que ho fem amb trellat i sense passar-nos-en res, puix que si algú o alguns donaren positiu al COVID, això podria afectar-ne a molts i crec que la situació actual no està per a més baixes en el treball, puix l’activitat comercial diària podria quedar molt afectada, amb greus perjudicis per al conjunt dels ciutadans.