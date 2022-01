Cae la noche y la calle Saint Tropez, en el núcleo del Arenal de Xàbia, es la boca del lobo. Las farolas no funcionan. Y no es de ayer. Hace más de un año que la calle está a oscuras. Los vecinos se han movido. Pero han chocado con un muro. Unos residentes han presentado cinco incidencias en Xàbia connecta, el servicio del ayuntamiento en el que los vecinos comunican los fallos en las infraestructuras públicas. La primera incidencia la registraron el 10 de enero de 2021 y ya hacía un tiempo que no había luz en la calle. Luego realizaron dos visitas al consistorio. Les aseguraron que las farolas se iban a reparar. Pero nada. Y el pasado mes de noviembre presentaron un escrito en la OAC municipal. No han obtenido respuesta.

Desde el ayuntamiento se indicó a este diario que las farolas se apagaron porque les entra agua y salta la luz en toda una urbanización. También señalaron que la caja de los automáticos está dentro de esta urbanización y la comunidad de propietarios debe hacer obras y sacarla a la calle. Luego el consistorio ya cambiará el alumbrado. El caso es que el uno por el otro, la calle a oscuras.