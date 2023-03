L'Ajuntament d'Alcàsser continua en la seua aposta per crear un municipi més habitable, sostenible, eficient i amb infraestructures que garantisquen la igualtat d'oportunitats. Així, a més de la millora dels accessos al municipi, a través d'actuacions dirigides a la pacificació del trànsit dins del municipi, amb l'obertura de la nova rotonda situada a l'avinguda Picassent – confluència amb l'avinguda Ricard Hernández i carrer Colón d'Alcàsser – que ha suposat una inversió de quasi 200.000 euros; el consistori també ha centrat els seus esforços en l'impuls de la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, cal destacar l'ampliació de la xarxa ciclista del municipi tant amb el carril bici de l'avinguda Artal de Foces – que uneix el de Picassent amb el tram ciclista que arriba fins al polígon del Pla – com amb el de l'avinguda Torrent, aprofitant les obres de recondicionament i reasfaltat que s'han dut a terme.

Actuacions que se sumen, a més, a la instal·lació de tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que es troben en funcionament a la plaça del Castell, el carrer Gremis i a l'avinguda Joanot Martorell; i a l'entrada en vigor de la iniciativa 'Alcàsser, Ciutat 30' que ha permés la pacificació del trànsit dins del municipi i, per consegüent, un Alcàsser més amable. En aquest punt, cal recordar el tancament del centre de la localitat al trànsit rodat a les vesprades, amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat dels vianants.

"Des de l'Ajuntament tenim clar que continuarem en el camí de la promoció de la sostenibilitat, com una peça clau per a la consecució de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca la Unió Europea", ha assenyalat l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora. I en aquesta línia, l'eficiència energètica és una altra de les claus en les quals se centren les polítiques d'aquest ajuntament.

Així, aprofitant les subvencions de les diferents administracions públiques en matèria d'eficiència energètica, l'Ajuntament d'Alcàsser va posar en marxa una estratègia d'estalvi energètic en diferents àrees d'actuació que ha aconseguit reduir, en 2022, el consum energètic en un 30% respecte a 2018, malgrat tindre més instal·lacions en funcionament. Per a això, des de l'equip de govern s'han implementat accions, com la substitució a LED de pràcticament tot l'enllumenat públic; una millor climatització, tancaments i cobertes en edificis públics, com la casa consistorial o el Matadero; o la instal·lació de maquinària d'alta eficiència.

Així mateix, Alcàsser està ja fent passos per a la instal·lació de la primera Comunitat Energètica Local, que estarà situada en la coberta del Centre Cultural i tindrà una potència de 34 kW. Es preveu que puguen beneficiar-se de l'estalvi derivat de la seua producció els habitatges i comerços els comptadors dels quals es troben en un radi de 1.000 metres d'aquesta ubicació.

Zamora incideix en l'objectiu de l'Ajuntament de "continuar avançant en el canvi de model energètic en el municipi", ja que, tal com destaca, aquest projecte suposa "un gran impacte econòmic i mediambiental per a la ciutadania. D'una banda, promovem l'ús d'energia neta i sostenible i, per un altre, redueix entre un 20 i un 30% la factura de la llum municipal".

Millores en les infraestructures municipals

La reordenació del trànsit als carrers Colón – Picassent – Ricard Hernández; la renovació de la il·luminació exterior; l'adequació de l'entorn del Matadero; la nova reguarda de la Policia Local; o la modernització de les àrees industrials són tan sols algunes de les actuacions que s'han dut a terme a Alcàsser, gràcies al deute zero que en els últims anys manté l'ajuntament, i que els permet disposar d'un pressupost fort i estable per a donar prioritat a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi.

D'aquesta manera, i amb l'objectiu d'apostar per l'accessibilitat en el municipi s'ha escomés la reurbanització de les grans avingudes d'Alcàsser, com són Antic Regne i Torrent. En totes dues avingudes s'han realitzat obres de recondicionament i reasfaltat. Una actuació que s'ha completat en l'avinguda Torrent amb la construcció d'un carril bici. Es tracta, sens dubte, d'una important inversió econòmica que ha ascendit a 321.000 euros.

Així mateix, cal destacar tant l'actuació de reasfaltat en l'avinguda Artal de Foces, dins del Pla d'Inversions i Ajudes que el consistori va aprovar l'abril de 2021; com la reurbanització de la zona del Matadero amb una inversió de 250.000 euros, on cal destacar la rehabilitació de l'edifici, amb una inversió addicional de 400.000 euros. I és que l'edifici del Matadero, de 420 metres quadrats, acollirà, en un futur, el Museu de les Ciències de la Terra. De moment, serveix per a dependències municipals, però s'espera que, en els pròxims mesos, puga obrir les seues portes a aquest museu.

D'altra banda, un altre dels pilars fonamentals per a l'equip de govern és la dignificació dels centres educatius de la localitat. Gràcies al Pla Edificant de la Conselleria d'Educació, s'han invertit més de set milions d'euros en la reforma i ampliació dels dos col·legis i l'institut.

En el cas de l'IES Alcàsser, s'ha executat l'ampliació del centre educatiu per a adequar-lo a les necessitats de l'alumnat de Batxillerat i l'ESO. Amb una inversió d'1,6 milions, l'institut no només ha guanyat en capacitat, sinó que són unes instal·lacions modernes i pràctiques amb una acústica immillorable.

Quant al CEIP 9 d'Octubre, l'actuació s'ha centrat en l'ampliació del centre d'Infantil, a més de diverses reparacions en l'edifici de Primària. En total, les obres han comptat amb un pressupost de quasi dos milions d'euros. Finalment, les obres del CEIP Jaume I són les de major envergadura, ja que han comptat amb una inversió de 4.000.000 € per a la construcció del nou edifici d'Infantil i un gimnàs.

Per a Zamora, "totes aquestes actuacions eren de vital importància per a continuar garantint la qualitat educativa i la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat, però també perquè eliminem, per fi, els barracons que han estat durant més de 20 anys en els dos col·legis d'Alcàsser".

En el centre, les persones

D'una banda, l'Ajuntament d'Alcàsser ha posat en marxa, comptant amb el finançament de l'IVAJ (Institut Valencià de la Joventut), el programa Jove Oportunitat (JOOP) mitjançant el qual 15 joves de la localitat estan rebent orientació laboral i formativa per a augmentar el seu índex d'ocupabilitat, a través del que es coneix com a coach motivacional.

Impartit en El DAU d'Alcàsser per una psicòloga de l'IVAJ, aquest programa utilitza una pedagogia diferent, més dinàmica, gràcies a la qual les persones participants recuperen la motivació per estudiar la formació necessària per a accedir al món laboral. El programa té una duració de cinc mesos en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. Cada dia, les persones participants reben un 90% de classes d'orientació per a buscar la seua vocació; i un 10% de formació acadèmica. A més, realitzen visites a empreses – hi ha programades un total de 12 – i es fomenta l'oci saludable amb escapades a espais d'oci i socials d'Alcàsser.

Una iniciativa que l'alcaldessa de la localitat ha celebrat, ja que "programes com el de Jove Oportunitat, que ajuden a joves que han abandonat els seus estudis abans d'aconseguir el graduat escolar, són fonamentals per a oferir-los alternatives que els ajuden a augmentar les seues possibilitats formatives i laborals". En aquest sentit, s'ha mostrat satisfeta per "poder haver portat el programa JOOP a Alcàsser perquè estem convençuts que es tracta d'una iniciativa en la qual aquells joves que no s'han adaptat al sistema educatiu actual trobaran noves oportunitats de futur”.

Però, a més, Alcàsser manté la seua aposta ferma per la millora dels Serveis Socials, com un dels pilars clau del govern municipal. Així, gràcies a l'augment de la plantilla, que ha passat de 4 a 15 persones treballadores, s'ha aconseguit "no només agilitzar l'atenció i la valoració de cada cas, sinó resoldre casos que estaven enquistats des de fa anys, creant una estructura de Serveis Socials més ràpida i transversal", ha assenyalat l'alcaldessa, Eva Zamora.

Cal recordar que, fa un poc més d'un any, l'àrea de Serveis Socials es reforçava, a més, amb la incorporació d'una psicòloga a jornada completa per a atendre persones adultes. Una incorporació que, com explica Zamora, "era més que necessària per a oferir a la població eines que els ajuden a superar situacions difícils, i més tenint en compte que la pandèmia de la COVID-19 ha disparat la demanda d'aquest servei". A més, fa uns mesos, s'ha incorporat la figura de suport jurídic, que dona tant servei d'informació i assessorament a famílies, com a suport a l'equip tècnic quant a legislació i normativa.

Després d'aquestes noves incorporacions, l'Ajuntament d'Alcàsser reafirma la seua aposta per oferir uns Serveis Socials de qualitat, capaces de donar una resposta ràpida i efectiva i adaptats a una realitat cada vegada més complexa i canviant. Per a això, s'ha creat un equip multidisciplinari amb capacitat per a abastar les diferents dificultats que puguen sorgir en les famílies al llarg de tot el cicle vital, treballant sempre de manera coordinada, transversal i en xarxa amb els diferents recursos sanitaris, educatius i dels àmbits policial i judicial i, per descomptat, tenint sempre present l'atenció individualitzada i adaptada a les necessitats de cada persona.

De fet, en aquests moments, els Serveis Socials d'Alcàsser compten amb treballadores socials, una educadora social, una persona encarregada d'abordar l'absentisme escolar i els seus factors, una psicòloga especialitzada en atenció a menors i famílies, un psicòleg per a atendre la població en general, assistents domiciliàries, una persona jurista i personal d'administració per a agilitzar els tràmits i que l'assistència i les ajudes arriben en el menor temps possible.

En aquest punt, cal destacar també la labor que des de l'àrea administrativa es realitza per a lluitar contra la bretxa digital donant suport a aquelles persones que ho necessiten en la tramitació en línia de les diferents ajudes, subvencions i prestacions públiques, com les ajudes al lloguer de la Generalitat, IMSERSO, IMV, entre altres.

Així mateix, des de la Regidoria de Benestar Social s'impulsa, cada any, diferents programes d'intervenció, com el dirigit a persones majors o a persones amb diversitat funcional, que tenen com a objectiu millorar les habilitats i la integració de les persones; així com l'Escola de Mares i Pares.

No obstant això, des de l'equip de govern volen anar més enllà, i ja treballen en el que serà els Serveis Socials 3.0 amb l'ajuda de les noves tecnologies. Pionera a la comarca de l'Horta Sud en la implantació de noves tecnologies que faciliten el dia a dia dels veïns i veïnes, la localitat d'Alcàsser ha incorporat, en els últims anys, millores tecnològiques per al bon funcionament de l'administració, com una web accessible per a persones amb dificultats de visó, audició o mobilitat; el desenvolupament de canals de comunicació amb la ciutadania a través de l'app, les xarxes socials, una pantalla informativa de televisió i WhatsApp; càmeres de vigilància i botó d'emergència per a augmentar la seguretat del personal; o portàtils i telèfons intel·ligents per a l'assistència a domicili i afavorir el teletreball, entre altres mesures.

Així mateix, ha invertit recursos en formació abordant aspectes com la ciberseguretat per al personal de Serveis Socials; la prevenció i detecció del suïcidi; la prevenció de drogodependències i conductes addictives; sobre violència de gènere; i formació dirigida a persones majors; persones amb diversitat funcional; i a famílies amb la posada en marxa de l'Escola de Mares i Pares.

Finalment, cal destacar el nou model organitzatiu de l'administració que ha permés agilitzar la gestió d'ajudes – lloguer, bons socials, Ingrés Mínim Vital, bons descompte amb targeta moneder, etc. – l'assessorament jurídic sobre habitatge, i la creació de portals com VIOGEN per a una major protecció de les víctimes de violència de gènere.

I és que com ha destacat l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, “el repte sempre ha sigut la unió de sinergies des del departament de TIC-informàtica i Serveis Socials per a augmentar el benestar de la ciutadania a través de l'aplicació de recursos que faciliten la vida de les persones, simplifiquen la tramitació de prestacions i lluiten contra la bretxa digital. Tot això, per a aconseguir els Serveis Socials 3.0”.

Però, en què consisteix? Una vegada cobertes les necessitats bàsiques de la ciutadania, marcades també per la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, “és el moment de fer un pas més enllà i intervenir en aquells sectors socials més vulnerables, com les persones amb malaltia mental o deterioració cognitiva, aprofundint en la seua protecció”, ha recalcat Zamora.

En aquest sentit, els reptes de futur d'Alcàsser es basen en la posada de marxa d'iniciatives de Smart City que permeten, d'una banda, la geolocalització de persones amb alzheimer vinculat amb el dron de la Policia Local, i fer-lo extensible a dones víctimes de la violència de gènere quan l'agressor vulnere l'ordre d'allunyament; la creació de passos de vianants amb sensors i indicacions tant per a persones amb diversitat física i/o sensorial, com per a menors; i l'ús de pictogrames amb format digital per a facilitar la informació a persones amb trastorn de l'espectre autista.

En definitiva, nous projectes de futur que continuaran millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i impulsant a Alcàsser com un municipi pioner en la transformació com una Smart City.

I per a 2023...

El consistori ha aprovat un pressupost municipal que ascendeix a 8.311.291,77 €, la qual cosa suposa un augment del 9,19% respecte a l'exercici anterior. Uns comptes estables que contemplen la consolidació dels serveis de cures i els programes dirigits a l'atenció de la salut mental; així com la consolidació de serveis ja existents, com a Policia Local, Escoles i Instal·lacions Esportives, Biblioteca, Brigades d'Obres i Neteja, Mercat Municipal, Centre Cultural, Centre Social, Espai Jove-DAU, Escoleta Municipal, Escola d'Adults i Programes de Formació, destacant l'eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni com a fil conductor transversal i denominador comú en totes les partides de despesa corrent i d'inversions.

Finalment, es prioritzarà tant la promoció dels motors econòmics de la localitat, com són el comerç local, les dues àrees industrials i l'agricultura; com les partides per a Educació i Cultura, donant continuïtat a accions com les beques menjador, el xec infantil o el conveni amb CulturArts, que permet tindre millor programació cultural i festiva en el municipi.