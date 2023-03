Vint-i-huit anys després de la conversió de l’antiga N-340 en l’avinguda que ara vertebra la ciutat, l’Alcúdia ha culminat un nou procés de transformació urbana amb la remodelació de l’avinguda de Guadassuar en un carrer pensat i fer per a les persones. No ha estat una obra pública més, ni tan sols una obra de relleu pel seu import. És l’obra més important que ha escomés l’ajuntament en les darreres tres dècades.

La reestructuració de l’avinguda, de 555 metres de longitud, va ser un dels setanta projectes aprovats dins del Pla Reconstruïm Pobles, amb una subvenció de la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la realització d’Actuacions Urbanes.

Pel que fa a les actuacions escomeses, destaquen l’ampliació substancial de la secció de voreres i espais per als vianants; la creació de passos de vianants necessaris; l’enllaç dels carrils bicis existents amb un carril bici de doble sentit i de nova creació; el disseny del mobiliari urbà pensat en la proximitat a zones infantils;la creació d’espais de relació inclusius, pensant en totes les edats, com ara, zones de descans i suficients bancs; l’ampliació de les voreres per facilitar el pas de persones amb necessitats especials, carrets de bebé o de compra; i els escocells de l’arbrat que es plantaren estan anivellats amb la vorera. Un esforç que ha valgut la pena, ja que la remodelació millorà el benestar del veïnat, en eliminar les barreres entre dues parts del poble i potenciar la zona urbana i comercial.

Pensant en l’accessibilitat i seguretat

Però les dificultats no han estat poques: s’ha hagut de posar d’acord a dues conselleries, als propietaris dels terrenys, als comerços i al veïnat. S’hi ha obtingut finançament per a cobrir el milió d’euros de despesa i, sobretot, s’ha pensat i repensat un projecte des de la dimensió humana, posant com a primera prioritat l’accessibilitat i la seguretat. Després la pandèmia, el desmesurat augment dels preus dels materials de construcció i la guerra a Ucraïna. Un entrebanc darrere d’un altre que «s’han superat amb constància i amb el convenciment que allò que es pretenia fer justificava tots els esforços realitzats», asseguren des del consistori.

«Tornem, com l’any 94, a ser un sol poble, sense que comporte cap diferència el fet de viure a un o l’altre costat del qual abans era carretera i ara és una avinguda pensada i executada per a les persones. Ara és més segur acudir al centre de salut, ara els comerços ofereixen els seus productes en un bulevard i ara vianants i ciclistes tenen un espai on ells i elles són el que més importa», conclouen.