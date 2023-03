Tras los ponentes de SAV, fue el turno de Gandia, o como la presentó su alcalde, José Manuel Prieto, «la capital de las comarcas centrales valencianas». Comenzó su discurso con una idea que vendría a explicar en toda su intervención: «La responsabilidad del bienestar ciudadano recae en los ayuntamientos».

Echando la vista atrás, recordó «los años difíciles de la pandemia». Pero no quiso centrarse en lo negativo, sino en el efecto positivo (sí, lo hubo) para los consistorios: «La pandemia nos ha enseñado que podemos ser actores decisivos», pues «somos responsables de las políticas que afectan a nuestros vecinos y de la forma de abordarlas». Los ayuntamientos han dejado atrás la ‘vigilancia’ monetaria del Gobierno central es decir, «han superado la racionalización» a la que estaban sometidos hace algunos años. «Ya no somos administraciones subsidiarias, ya no estamos tutelados, sino que ahora desplegamos nuestras máximas capacidades por entender los servicios públicos como respuesta a los problemas de los ciudadanos», se enorgulleció el alcalde gandiense.

Un hecho que demuestra esta nueva «independencia» es el Fondo de Cooperación puesto en marcha desde la Diputación de València, que Prieto defendió por su importancia para «conseguir una verdadera descentralización, necesaria e imprescindible que nos permita abordar de forma integral los retos globales». Gandia, por ejemplo, ha reducido «un tercio su deuda municipal», recordó.

Colaboración público-privada

Mirando hacia el futuro –y teniendo en cuenta que el «turismo y el comercio son dos motores económicos de la ciudad»–, Prieto coincidió con varios de sus compañeros en que es muy necesaria la colaboración público-privada.

Desde el ámbito público ya se han invertido «130 millones de euros», pero estos se complementan con «la llegada de las inversiones privadas». Así, «las alianzas en colaboración público-privada [...] son el gran factor diferencial de este tiempo que se abre lleno de oportunidades», expresó.

Pero es necesaria más agilidad en los trámites y menos burocracia» desde la Administración. Eso sería una auténtica «alfombra roja para las inversiones privadas» y para seguir siendo «capital de las comarcas centrales valencianas».