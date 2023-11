El Ayuntamiento de Gandia ha sacado a licitación el proyecto para la sustitución de todo el sistema de climatización del Teatre Serrano, el principal espacio municipal para la celebración de espectáculos y actos culturales, sociales y solidarios de la ciudad.

Se trata de una cuestión que puede parecer menor o rutinaria pero no es así. El actual sistema sufre problemas desde hace muchos años por un mal funcionamiento que, según la memoria en la que se basa la licitación, viene provocado por años de falta de mantenimiento. Aunque esta situación afecta al sistema de calor como al de frío, lo cierto es que las quejas se producen sobre todo en verano, cuando no son pocos los espectadores que salen comentando que han pasado calor. En invierno el efecto del frío se nota menos al tratarse de una sala cerrada, con focos, gente reunida en un mismo recinto, etc.

Así, pese a las apreturas económicas en las que vive el consistorio gandiense se van a destinar casi 650.000 euros en una renovación que servirá para que los asistentes puedan disfrutar de los espectáculos que acuden a ver con la máxima comodidad.

La actuación no supone simplemente la sustitución de unos aparatos por otros, sino que se ha llevado un estudio real de la situación en la que se encontraban los actuales y se ha elaborado todo un proyecto integral que servirá no solo para acabar con el problema de la ausencia de climatización, sino para mejorar su gestión, como apuntaba la concejala de Cultura, Balbina Sendra. «Apostamos por un sistema que sea de fácil manejo, que no requiera de que cada vez que lo queremos activar tenga que venir un técnico especializado». De hecho, se contemplan pequeños trabajos de albañilería para acoger los nuevos aparatos.

Así, según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, se sustituirán la gran mayoría de los actuales aparatos ubicados en los techos. Estos fueron instalados en 2005, cuando se llevó a cabo la reforma integral del Serrano y en estos 18 años apenas han sido sometidos a labores de mantenimiento, de ahí los problemas que sufren.

En 2019, debido precisamente a esos mismos problemas, se sustituyeron dos de los climatizaores. Estos no se cambiarán pero sí serán revisados para asegurarse de que su funcionamiento es correcto.

Entre las estancias afectadas por la falta de climatización está la sala principal, con capacidad para más de 600 personas. Así, entre las zonas en las que se instalarán nuevos aparatos están los gaillneros, antepalcos, accesos a la sala, camerinos, vestuarios y pasillos interiores.

Una demanda de hace tiempo

Balbina Sendra ha recordado que esta actuación «es una demanda de hace mucho tiempo» y recuerda, de hecho, que este proyecto «lo llevábamos en nuestro programa electoral porque pensábamos que era una prioridad».

La edila confía en que la actuación, que comportará también pequeñas actuaciones de albañilería para adaptar la actual sala de máquinas situada en la cubierta, esté adjudicada en diciembre par aque a lo largo de los primeros meses del 2024 se lleven a cabo los trabajos.

«No queríamos más parches, por eso hemos elaborado este proyecto tan ambicioso. La idea era que fuera un proyecto completo para que no genere esos problemas y poder programar su conexión y desconexión de forma fácil y asequible a nivel técnico», señalaba.

La idea, concluía, es crear un espacio «que sea más confortable» para las personas que acuden a disfrutar de la programación cultural que el ayuntamiento, a través del departamento de Cultura que ella dirige organiza en este histórico espacio ubicado en pleno centro de la ciudad. Cinepot, actuaciones teatrales, actos falleros, el festival Cortoons o las actuaciones de Fira i Festes son algunos de sus espectáculos. Esta inversión se suma a la que se llevará también en el Mercat del Prado y que también incluye una mejora del sistema de climatización.