Miguel de Molina ya es hijo adoptivo de Buñol

Miguel de Molina (Málaga, 1908- Buenos Aires,1993) fue uno de los artistas más representativos de la copla española, y también una víctima de la represión de la dictadura franquista. Como consecuencia de la persecución política y personal sufrida por su orientación sexual, el artista se exilió en Buñol desde abril de 1940 hasta enero de 1941. Durante esos meses encontró en el pueblo un espacio de sosiego y humanidad que marcó profundamente su memoria y su afecto por la localidad. Ahora, este municipio da un paso más en el reconocimiento al cantante y le nombró oficialmente hijo adoptivo, a título póstumo, en el pleno celebrado este martes 27 de mayo.

"El artista estuvo durante un breve tiempo en nuestra localidad, pero Buñol lo acogió y lo cuidó y después estuvo en contacto con algunos vecinos a través de cartas, en las que recordó con cariño el paisaje, la gente y la paz de sus calles", explica la alcaldesa Virginia Sanz. "No es la primera vez que intentamos darle este reconocimiento, en la década de los 80 iba a tener la distinción de hijo predilecto, prepararon su viaje para que viniese desde Argentina, pero un medio filtró la noticia y finalmente no vino porque no quería ser mediático", relata la alcaldesa. Aún así, el afán por hacerle un homenaje no cesó y en el año 1995, tras su fallecimiento, la localidad le puso su nombre a una calle.

Calle Miguel de Molina en Buñol. / L-EMV

Hace un año, el vecino Pepe Abargues, historiador de Buñol, fue quién propuso al ayuntamiento "acabar algo que empezó hace muchos años". De este modo, Abargues ha mantenido durante este año reuniones con la Fundación Miguel de Molina y su presidente Alejandro Salade, trasladando las actualizaciones sobre la situación con el consistorio. Así, presentaron la propuesta y la difundieron a través de redes sociales el pasado 14 de abril, día que se proclamó la Segunda República Española. "En un momento en el que se habla mucho de memória histórica, queríamos dar este homenaje a Miguel de Molina", afirma Sanz.

Así, el pleno votó por unaminidad esta propuesta y el consistorio se prepara para organizar un acto especial para seguir recordando a este artista y dar a conocer su historia a la ciudadanía.

Exposición de Miguel de Molina en La Nau

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha inaugurado un ciclo de exposiciones bajo el título El valor de la diversidad: arte, restitución y memoria, que arrancó el 22 de mayo son la exposición Higiene pública: la sociedad como cuerpo enfermo, un proyecto del artista Daniel Gasol, comisariado por Patricia Sorroche Quesada y que continuará con la muestra Miguel de Molina: quiero ser diferente, que se inaugurará el 30 de junio en la Sala Acadèmia del edificio y estará expuesta hasta el 26 de octubre.

"València fue el lugar donde Miguel de Molina consiguió sus primeros éxitos notables, con tantos conciertos que, a mediados de los años treinta, a menudo se exhibía un cartel a las taquillas de los teatros que decía: 'No hay entradas ni localidades'. Él mismo reconoció la importancia de València en su carrera, llegando a escribir que era 'posiblemente la ciudad de España a la cual más debo artísticamente'", describen desde La Nau.

De este modo, con la distinción del Ayuntamiento de Buñol y la exposición en La Nau, la figura del artista malagueño todavía sigue presente en la escena cultural y social valenciana.