UVSocietat en Villar del Arzobispo presenta su programación para el curso 2025-2026. La iniciativa surge del compromiso del ayuntamiento del municpio por la formación a lo largo de la vida, con el apoyo de la Universitat de València. El año académico se distribuye en dos cuatrimestres, con dos asignaturas troncales en cada uno de ellos. Las clases se complementan con un ciclo de conferencias de temática variada y diversas salidas formativas.

Concretamente, el curso académico 2025-2026 arrancará el día 1 de octubre 2025 y finalizará el 3 de junio 2026. La formación se realizará todos los miércoles por la tarde, de 16 a 19.20 horas, en el Centro Polivalente Instituto Viejo (calle Poeta César Simón, 2, 46170, Villar del Arzobispo). En cuanto a los bloques temáticos, el primer módulo se centrará en el cine y la literatura; el segundo, en la historia del mundo contemporáneo; el tercero, en la magia y religión en la Antigua Roma; y el cuarto, en la historia de la lengua y la literatura.

Voces expertas

Respecto a las actividades especiales, destaca el ciclo de conferencias, en las que participarán voces expertas en diferentes ámbitos. El 23 de octubre será el turno de Alfons Cervera, escritor y periodista, cuya charla lleva el título de "Contar, leer y vivir la tierra a la que perteneces". El 11 de diciembre, Jaime Siles Ruiz, catedrático emérito de Filología Latina de la Universitat de València, ofrecerá todos los detalles sobre "El vino en la Antigüedad Clásica".

En 2026, por su parte, Iván Portugués Mollá, profesor ayudante doctor de Geografía Física de la Universitat de València, impartirá una conferencia el 12 de marzo sobre "Las ramblas de los Serranos y su relación con las inundaciones del Turia". Y, por último, el 14 de mayo Maria Jesús Perales Montolío, profesora titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE, Universitat de València), y Jean Rwiyamilira, artista multidisciplinar, hablarán sobre la "Música e interculturalidad: la percusión nos acerca a África".

Con todo, cabe recordar que para participar en el programa es requisito tener 30 años o más, pero no es necesario tener estudios previos, solo entusiasmo y ganas de aprender. El plazo para matricularse continúa abierto hasta el próximo viernes 26 de septiembre, y el precio del curso completo son 205 euros —pago mediante tarjeta bancaria—. ¡Las plazas son limitadas! Para más información, se puede consultar en el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, en el teléfono 962720002, el correo electrónico info@villardelarzobispo.es o en las páginas web www.villardelarzobispo.es/es y www.uv.es/societat.