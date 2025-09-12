Sinarcas, Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles y Chera, nuevas sedes del servicio Justiprop de la MITV
Este servicio gratuito y abierto a toda la ciudadanía de la comarca se ofrecerá en los ayuntamientos de estos municipios a partir del 15 de septiembre
La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV) renueva las sedes en las que presta el servicio Justiprop, un programa de orientación, asesoramiento e información jurídica gratuita promovido por la Generalitat Valenciana y prestado por profesionales del derecho a través del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).
A partir del 15 de septiembre, la atención a la ciudadanía de la comarca se ofrecerá en los siguientes municipios, en horario de 10 a 14 horas.
- Lunes: Ayuntamiento de Sinarcas
- Martes: Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel
- Jueves: Ayuntamiento de Fuenterrobles
- Viernes: Ayuntamiento de Chera
Este servicio es gratuito y está abierto a toda la ciudadanía de la comarca, con el objetivo de acercar la justicia y garantizar el asesoramiento jurídico previo al proceso judicial, así como el acceso a la información sobre recursos públicos o privados para la defensa de los derechos legítimos. Además, el servicio también da apoyo en trámites electrónicos o administrativos relacionados con justicia.
Con esta reorganización, la MITV reafirma su compromiso de acercar los servicios jurídicos a la ciudadanía de la comarca, garantizando la igualdad de acceso y la atención personalizada.
