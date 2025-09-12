Sinarcas, Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles y Chera, nuevas sedes del servicio Justiprop de la MITV

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV) renueva las sedes en las que presta el servicio Justiprop, un programa de orientación, asesoramiento e información jurídica gratuita promovido por la Generalitat Valenciana y prestado por profesionales del derecho a través del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

A partir del 15 de septiembre, la atención a la ciudadanía de la comarca se ofrecerá en los siguientes municipios, en horario de 10 a 14 horas.

Este servicio es gratuito y está abierto a toda la ciudadanía de la comarca, con el objetivo de acercar la justicia y garantizar el asesoramiento jurídico previo al proceso judicial, así como el acceso a la información sobre recursos públicos o privados para la defensa de los derechos legítimos. Además, el servicio también da apoyo en trámites electrónicos o administrativos relacionados con justicia.

Con esta reorganización, la MITV reafirma su compromiso de acercar los servicios jurídicos a la ciudadanía de la comarca, garantizando la igualdad de acceso y la atención personalizada.