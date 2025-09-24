El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entregará el acta

El concejal de VOX en Benicàssim Enrique Mulet, que ha sido condenado por maltrato mediante sentencia de conformidad, ha asegurado hoy al partido en una comunicación formal que “entregará el acta en las próximas horas para evitar que su situación personal afecte a la labor institucional del grupo municipal”.

Según fuentes de VOX, ha sido el responsable provincial de Intermunicipal del partido, quien a primera hora, tras conocerse la sentencia, se ha puesto en contacto con el edil: “Atendiendo tanto a la responsabilidad institucional como al compromiso ético que mantenemos con la ciudadanía, le solicitamos formalmente la entrega de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Benicàssim; esta decisión es necesaria para preservar la imagen del partido, garantizar la confianza de los vecinos y evitar que una situación personal comprometa el trabajo del grupo municipal y de la organización en su conjunto”.

Y es que con la existencia de una sentencia firme, en este caso de conformidad, desde VOX se subraya que “la ejemplaridad de los cargos públicos está por encima de cualquier consideración personal” y añaden que “el partido mantiene una posición de tolerancia cero frente a la violencia, inequívoca y no negociable porque la dignidad de las instituciones y la confianza de los votantes deben quedar siempre protegidas”.

La dirección nacional ha ordenado la apertura de una investigación interna y ha trasladado el caso al Comité de Garantías, que estudiará la aplicación de las medidas correspondientes conforme a los estatutos del partido.

Como es práctica común de la organización, la incoación de expediente puede llevar aparejada la suspensión cautelar de derechos como afiliado y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos o funciones en el partido.

VOX reitera “su condena de toda clase de violencia, venga de donde venga, y su compromiso con la ejemplaridad en la vida pública, así como la defensa de las garantías procesales”.