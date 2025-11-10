La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino impulsa talleres para aprender a manejar el estrés y la ansiedad

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV), a través del departamento de Servicios Sociales y dentro del servicio de Acción Comunitaria (programa de sensibilización y prevención) financiado por la Diputación de Valencia, pone en marcha un nuevo ciclo de talleres bajo el título “Aprender a manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana”. La actividad, dirigida a los municipios de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Sinarcas, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, está abierta a todas las personas interesadas en adquirir herramientas prácticas para mejorar su bienestar emocional.

El objetivo de estos talleres es ofrecer estrategias y técnicas sencillas que ayuden a gestionar el estrés y la ansiedad en el ámbito personal y profesional, fomentando hábitos saludables, la relajación y la atención plena como medios para afrontar los retos de la vida diaria con mayor equilibrio. Las sesiones serán impartidas por Jorge Manuel Robredo Torres, psicólogo experto en intervención emocional y gestión del estrés, y se desarrollarán de forma presencial en los espacios culturales y comunitarios de cada municipio durante los meses de noviembre y diciembre.

Talleres gratuitos en siete municipios

Los talleres, cuya participación es gratuita y sin inscripción previa, se celebrarán en las siguientes fechas:

10 de noviembre , en Venta del Moro (11.30 horas, en la Casa de la Cultura)

, (11.30 horas, en la Casa de la Cultura) 10 de noviembre, en Villargordo del Cabriel (16.30 horas en el Salón de Plenos)

(16.30 horas en el Salón de Plenos) 17 de noviembre, en Fuenterrobles (11.30 horas, en el Salón Cultural)

(11.30 horas, en el Salón Cultural) 17 de noviembre, en Camporrobles (16.30 horas, en el Salón de Actos)

(16.30 horas, en el Salón de Actos) 24 de noviembre, en Caudete de las Fuentes (11.30 horas, en el Salón de Actos)

(11.30 horas, en el Salón de Actos) 24 de noviembre, en Chera (16.30 horas, en el local de las Amas de Casa)

(16.30 horas, en el local de las Amas de Casa) 1 de diciembre, en Sinarcas (16.30 horas, en el Centro Intergeneracional)

Con esta iniciativa, la MITV refuerza su compromiso con el cuidado de la salud mental y el bienestar de las personas, promoviendo la prevención y la sensibilización como pilares esenciales para construir una comunidad más fuerte, consciente y saludable.