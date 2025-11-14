La Diputació de València destina 770.000 euros para la promoción turística de los municipios de la provincia

La Diputació de València ha aprobado la distribución de subvenciones, dotadas con 770.000 euros, entre las localidades de la provincia que no tienen reconocida la condición de municipio turístico, para actividades de promoción turística realizadas durante el presente ejercicio económico.

Así lo recoge este viernes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que desglosa las ayudas económicas concedidas por el área de Turismo, dirigida por el diputado Pedro Cuesta, correspondientes al programa ‘Impulsem Turisme 2025’, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores en este ámbito.

Estas subvenciones, según el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, tratan de “reforzar el crecimiento turístico de las localidades beneficiarias, cuyo desarrollo revierte también en el incremento de la competitividad de la provincia de Valencia en los mercados turísticos”.

Acciones y campañas

La Diputación subvencionará mediante esta línea de ayudas la realización de acciones y campañas de promoción y dinamización turística de las citadas localidades, que formen parte de su plan de acción de desarrollo turístico, así como la creación de productos turísticos en el ámbito gastronómico, cultural o activo con la finalidad de fomentar e incentivar el consumo de productos y experiencias turísticas.

Entre los gastos subvencionables se encuentran, concretamente, los de mejora, promoción y comercialización de productos turísticos; la organización de eventos turísticos enfocados a la promoción; la confección, edición y publicación de catálogos, folletos, cartelería u otros soportes publicitarios, así como acciones que formen parte de un programa o campaña de promoción turística. También, gastos de reportajes audiovisuales para la promoción de recursos turísticos; planes y/o acciones encaminadas a la gestión turística inteligente y/o el turismo sostenible en la localidad; y gastos derivados de la contratación de empresas o profesionales para la realización de visitas guiadas y/o rutas teatralizadas locales, entre otros.