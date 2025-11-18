Caixa Popular apuesta por generar sinergias en el territorio valenciano

Foro MQE La Serranía. / ED

La comarca de La Serranía es un territorio de nuevas oportunidades para el emprendimiento, pero necesita un impulso en materia de digitalización, infraestructuras, formación, visibilización y atracción del talento para poder asegurar su desarrollo. Caixa Popular es una cooperativa de socios de trabajo, 84 oficinas en la provincia de Valencia y el norte de Alicante, que nace hace 47 años con un importante compromiso con la proximidad, con acercarse a las personas y las empresas para conocer sus inquietudes y dar respuesta en la medida de lo posible.

Pilar Fandos, gestora de Banca Empresa de Caixa Popular, participó en el Foro Más que Empresas de La Serranía, que se celebró el pasado viernes en el Auditorio Municipal de Tuéjar, para escuchar las reivindicaciones de las administraciones locales y las empresas de una comarca en la que todavía no tienen presencia física. Cabe recordar que la cooperativa pone en el centro de su actividad a las personas, a los comercios, a los autónomos y a las empresas de la Comunitat Valenciana. «Caixa Popular es una entidad comprometida, por eso teníamos que estar aquí para interesarnos por los problemas y las necesidades de este territorio y ver qué sinergias pueden surgir», afirmó.

Una de las reclamaciones que lanzó Rafa Darijo, presidente de la Mancomunidad del Alto Turia y alcalde de Benagéber, fue que muchas entidades bancarias cierran oficinas en los pueblos del interior, a lo que Fandos recordó que, en el caso de Caixa Popular, «no es que nos hayamos ido, es que no estamos todavía». Su política, de hecho, es la de abrir más oficinas y estar más presentes en el territorio. «Todos los años abrimos dos o tres oficinas o lo que la cuenta de explotación nos permite», añadió.

La cercanía con el cliente es uno de los valores que forman parte del ADN de la cooperativa. Uno de sus late motiv es «Cuidar nos pone en pie. Porque tus motivos para levantarte también son los nuestros». Esta filosofía de estar a disposición de la ciudadanía valenciana es la que da forma a su Servicio 5 Estrellas, un modelo de atención que pone al cliente en el centro y le permite elegir cómo y cuándo relacionarse con la entidad, siempre con un trato cercano y personalizado y con un completo horario ininterrumpido sin restricciones horarias para ninguna operativa.

Líneas de trabajo

Sobre las líneas de trabajo en las que hay que hacer un mayor esfuerzo en la comarca, la gestora de Banca Empresa señaló que es crucial que el territorio se haga visible. «Nadie puede querer algo que no conoce. La divulgación y las ayudas en este sentido son muy importantes», defendió Fandos.

Asimismo, puso el foco en la necesidad de apostar por la formación y la innovación. Fandos, que también es responsable del área de emprendimiento en Caixa Popular, apuntó hacia el emprendimiento, las sinergias y las colaboraciones con las universidades como puntos clave a potenciar para atraer al talento y que los jóvenes «vean aquí oportunidades nuevas». «Caixa Popular está abierto en todo el territorio valenciano a generar estas sinergias. En el caso de La Serranía podríamos acercar programas que están funcionando muy bien en otras zonas del interior, como en Utiel, donde abrimos nuestra primera oficina hace relativamente poco y ya han surgido estas sinergias», explicó.

Con todo, la gestora de Banca Empresa de Caixa Popular instó a las empresas y las administraciones a «aprovechar las oportunidades y la perseverancia que ha demostrado la gente de la comarca».