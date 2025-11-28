El TSJCV avala el Plan Especial Fotovoltaico de Zarra, Ayora y Jarafuel

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acaba de avalar el Plan Especial Fotovoltaico de Zarra, Ayora y Jarafuel. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado la sentencia nº 586/2025, por la que desestima íntegramente el recurso interpuesto por la Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV) contra el Plan Especial de Ordenación de Instalaciones Fotovoltaicas de estos municipios —situados en la comarca del Valle de Ayora— y contra la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica que lo acompaña.

El procedimiento se inició en 2021 y es el instrumento urbanístico que permite ordenar de forma conjunta la implantación de instalaciones fotovoltaicas en los términos municipales. Su finalidad es regular y planificar el despliegue de energías renovables, evitar la dispersión de proyectos, establecer criterios homogéneos y garantizar que la transición energética se desarrolle con equilibrio, respeto ambiental y protección del territorio rural. La ANAV había solicitado su nulidad alegando una supuesta falta de motivación en la delimitación de las áreas aptas, errores en el análisis de alternativas y deficiencias en la tramitación ambiental. La sentencia concluye que ninguno de estos argumentos se sostiene: el documento está suficientemente motivado, las alternativas han sido analizadas correctamente y la tramitación se ajustó plenamente a la normativa vigente. La resolución judicial confirma que todo el procedimiento —iniciado en la anterior legislatura autonómica y culminado por la Conselleria de Política Territorial— se llevó a cabo con motivación suficiente, participación pública garantizada y criterios ambientales y urbanísticos acordes con la legislación aplicable.

El fallo de la sentencia establece la desestimación íntegra del recurso contencioso-administrativo presentado por ANAV. Confirma la resolución 61/2023, de 8 de agosto, por la que se aprobó la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE) del Plan Especial, así como la aprobación del propio Plan Especial de Ordenación de Instalaciones Fotovoltaicas y de su memoria ambiental.

Fortalecer la cohesión territorial

El TSJCV subraya la importancia de la planificación supramunicipal desarrollada por los tres ayuntamientos, cuyo objetivo es ordenar de manera coordinada la implantación de energías renovables en una comarca especialmente sensible y de alto valor paisajístico y rural. El Plan Especial delimita zonas aptas, fija límites de ocupación estrictos y garantiza que la transición energética se despliegue de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente.

Para el alcalde de Zarra, Raúl Martínez, “esta sentencia respalda un trabajo serio, nada improvisado, que venimos desarrollando de manera coral y responsable, los tres consistorios, desde hace años”. El primer edil ha destacado la unidad de los tres municipios implicados: “siempre hemos ido de la mano y, cuando coordinamos esfuerzos, aseguramos un desarrollo equilibrado, preservando nuestro entorno”. Martínez subraya que “defender la energía renovable es compatible con proteger nuestro entorno, sin renunciar ni a la modernización ni a nuestra identidad”.

Seguridad para el desarrollo sostenible

El TSJCV avala que el Plan Especial respeta la normativa urbanística y no desnaturaliza el suelo no urbanizable; cumple con los criterios ambientales; incorpora medidas correctoras y limitaciones de ocupación; incluye un análisis de alternativas real y completo; y garantiza una transición energética ordenada, sin dispersión de proyectos ni impactos acumulativos descontrolados. Con este dictamen, las tres poblaciones cuentan con un marco jurídico sólido para avanzar en un modelo energético responsable, equilibrado y plenamente integrado en el entorno rural que caracteriza a Zarra, Ayora y Jarafuel.