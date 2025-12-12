Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chiva compra un parking en el centro para paliar el histórico problema de estacionamiento

"Hemos conseguido desbloquear una compra que llevaba años encallada gracias a una solución jurídica sólida y a una tasación externa que asegura un precio justo y transparente para el municipio", dicen desde el consistorio

Parking en el centro de Chiva

Parking en el centro de Chiva / A.C.

Redacción Levante-EMV

Chiva

El Ayuntamiento de Chiva ha dado un paso decisivo para resolver los históricos problemas de estacionamiento en el casco urbano con la adquisición de un parking en una zona estratégica del centro de la localidad. La compra se encuentra ya acordada con la propiedad y pendiente únicamente de los últimos trámites administrativos.

Durante años, se habían intentado distintas vías para incorporar este aparcamiento privado al patrimonio municipal sin éxito. El cierre de la operación es, por tanto, un hito especialmente relevante para la movilidad diaria de residentes, así como para el impulso del comercio local.

"La apertura del parking va a suponer un cambio muy importante en la vida cotidiana del casco urbano. El objetivo es que esté operativo antes del verano, garantizando seguridad, accesibilidad y comodidad para vecinos y visitantes", explica Javier Tarín, responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Chiva. Subraya que, durante los próximos meses, "se trabajará de forma coordinada para culminar tanto la formalización de la compra como la adecuación del espacio y su puesta en marcha"

Por su parte, el concejal de Coordinación Jurídica, Gonzalo Lacalle, pone el acento en el trabajo desarrollado para hacer viable la operación: “Hemos conseguido desbloquear una compra que llevaba años encallada gracias a una solución jurídica sólida y a una tasación externa que asegura un precio justo y transparente para el municipio”, señala.

La negociación con la propiedad se retomó desde cero al inicio del mandato municipal, apoyándose por primera vez en una valoración independiente que ha permitido fijar un importe ajustado para la compraventa y dar viabilidad económica a la operación. Gracias a ello, el ayuntamiento prevé formalizar la compra a principios de año y poner en servicio el aparcamiento antes del verano, integrándolo en la estrategia municipal de mejora del espacio público y de la movilidad en el centro histórico y en el conjunto del término municipal.

