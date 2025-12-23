Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña de Navidad del Consorcio Palancia Belcaire recauda 6.000 euros para Cáritas

Del 1 al 21 de diciembre se han recogido 857 toneladas de residuos en los ecoparques de la red asociada

El C3V1 le entrega a Cáritas un cheque de 6.000 euros.

El C3V1 le entrega a Cáritas un cheque de 6.000 euros. / C3V1

Redacción Levante-EMV

Segorbe

El Consorcio Palancia Belcaire (C3V1), gracias a la colaboración de la empresa concesionaria RPB, ha destinado 6.000 euros a Cáritas Diocesanasde Segorbe a través de su campaña “Nadal Solidari C3V1”. Durante el 1 al 21 de diciembre se han recogido un total de 857 toneladas que se han convertido en 6.000 euros, ya que, por cada tonelada conseguida, se han a destinado 7 euros al fondo contra la pobreza de Cáritas Diocesanas.

Durante el acto de entrega del donativo, la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Segorbe, María Carmen Climent, ha señalado el valor especial que ha tenido esta campaña, que simboliza “el modelo de gestión pública útil, cercana y con impacto real en la vida de las personas que promueve el Consorcio”. Además, ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas que conecten sostenibilidad y solidaridad, con el objetivo de que la red del consorcio sea cada vez “más accesible, eficaz y útil para la ciudadanía”.

Al acto han asistido la gerente del C3V1, Silvia López; el gerente de la planta de tratamiento gestionada por RPB, Rubén Benito; el director de Cáritas Diocesana de Segorbe, Vicente Nemesio Aliado y el director de Cáritas Diocesana de Castelló, Francisco Mir.

56 municipios del C3V1

La campaña ha tenido presencia en los 56 municipios que integran el Consorcio C3V1, donde ha desarrollado acciones informativas en ferias, mercados y plazas de cada uno de ellos, logrando difundir el mensaje solidario de la campaña y obtener un aumento de participación ciudadana en el depósito sus residuos en los ecoparques y ecomóviles por una buena causa.

Con esta iniciativa, el Consorcio C3V1 y los municipios consorciados refuerzan una vez más su capacidad de gestión eficiente de los residuos domésticos recogidos de forma selectiva en los ecoparques fijos y móviles, al tiempo que contribuyen de manera activa a la labor social de apoyo a las familias más vulnerables.

