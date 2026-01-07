La Diputación aprueba 69 nuevos proyectos del Pla Obert con una inversión de 11,5 millones

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert de Inversiones que autoriza la financiación de 69 proyectos municipales, con una inversión global de 11.528.835 euros. El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”.

La vicepresidenta Enguix señala que la nueva remesa de inversiones "está centrada en proyectos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos, como la mejora de infraestructuras básicas, especialmente las redes de agua potable, la rehabilitación de espacios públicos o la modernización de instalaciones deportivas y sociales". Junto a estas actuaciones, se incluyen iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad, eficiencia energética y dotación de servicios municipales, “con el objetivo de favorecer un desarrollo local equilibrado y sostenible en todo el territorio provincial”.

El nuevo decreto eleva a 853 las actuaciones aprobadas desde la puesta en marcha del Pla Obert, dentro del principal programa inversor de la Diputació, concebido con un horizonte cuatrienal que permite a los ayuntamientos presentar proyectos de forma continua. En este sentido, Natàlia Enguix subraya que los municipios “cuentan con plena libertad para seguir presentando sus iniciativas en cualquier momento, garantizando una ejecución flexible a lo largo de todo el período del plan”. La vicepresidenta insiste en que con el plan "es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: aquí mandan los ayuntamientos y nosotros acompañamos con agilidad, confianza y recursos".

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert "es mucho más que un programa de inversiones". A su juicio, el plan “es una herramienta de acompañamiento real, que nos permite escuchar a los ayuntamientos, eliminar trabas administrativas y poner a su disposición los recursos necesarios para que puedan ejecutar sus prioridades con autonomía y responsabilidad”.

Nuevo decreto

El último decreto del Pla Obert aprueba 69 proyectos correspondientes a municipios y mancomunidades de 12 comarcas, que ya pueden iniciar los procesos de licitación y adjudicación para ejecutar las actuaciones en los plazos previstos. Siguiendo la evolución del programa, "estamos cada vez más convencidos de que acertamos al diseñar un plan cuatrienal que facilita la gestión municipal y que incrementa progresivamente el ritmo de presentación de proyectos", apunta Enguix.

Por comarcas, l'Horta es la que concentra un mayor número de actuaciones, con 13 proyectos en l'Horta Nord y tres en l'Horta Sud, seguida de la Ribera Alta (11) y Vall d'Albaida (9). A continuación, se sitúan la Safor, con seis proyectos y la Hoya de Buñol-Chiva, la Ribera Baixa y la Costera, con cinco. La Serrania cuenta con cuatro actuaciones, mientras que el Rincón de Ademuz y Camp de Túria suman tres proyectos respectivamente. El decreto se completa con actuaciones en Requena-Utiel y la Canal de Navarrés.

Obras destacadas

Entre las más relevantes actuaciones figura la reforma de la piscina cubierta de Godella, con una inversión de 1.422.667 euros; la habilitación de una sala sociocultural en Senyera, con 733.753 euros; y el reacondicionamiento de la piscina municipal de Yátova, con 509.523 euros. También destacan la urbanización de la entrada en el polideportivo de Rocafort (225.604 euros), la mejora de la accesibilidad y movilidad urbana en Burjassot (903.000 euros), y diversas actuaciones vinculadas a la mejora de redes de agua potable, eficiencia energética y rehabilitación de espacios públicos, repartidas por el conjunto de la provincia.