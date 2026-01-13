La Diputación impulsa el transporte en pequeños municipios con 450.000 euros

La Diputació de València, a través del área de Desarrollo Territorial Sostenible, ha resuelto dos convocatorias de ayudas por valor total de 450.000 euros destinadas a mejorar el transporte público en municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia "con marcada ruralidad o pequeños núcleos diferenciados de población", una medida dirigida a reforzar la movilidad en localidades con menor población y mayores dificultades de acceso a servicios esenciales.

La Diputació ha diseñado las ayudas como un modelo flexible que, tal como explica el diputado Avelino Mascarell, "respeta la autonomía municipal y permite a cada ayuntamiento dar respuesta a las necesidades reales de su población, evitando soluciones uniformes que no atienden a la diversidad territorial. Cada consistorio puede destinarlas a adaptar o reforzar los servicios de transporte, facilitando los desplazamientos habituales o puntuales fuera del término municipal y mejorando la conexión con recursos básicos. “

Taxi o autobús

En el marco de estas convocatorias los ayuntamientos han podido optar por sufragar servicios de taxi o transporte discrecional en autobús para personas empadronadas, reducir los precios de los títulos de transporte de líneas regulares, aumentar la frecuencia de paso de servicios regulares, implantar servicios públicos de vehículo compartido o gestionar directamente servicios de transporte de viajeros.

El diputado Mascarell ha señalado que “el transporte es un elemento clave para la calidad de vida en los municipios del interior, especialmente cuando es necesario desplazarse con regularidad para recibir atención médica o realizar gestiones básicas, pero también para la vida diaria, el ocio y la relación familiar. Esta inversión se enmarca en la estrategia de la Diputació de València para combatir la despoblación, reforzar los servicios públicos en el interior de la provincia y asegurar que el lugar de residencia no determine el acceso a derechos básicos. Ponemos el foco en las personas”.

Mascarell ha destacado también que "este tipo de actuaciones contribuyen a reforzar la cohesión y justicia territoriales y a fijar población", y continúa: “facilitar la movilidad es una forma directa de cuidar nuestros pueblos y de asegurar que sigan siendo espacios vivos, con oportunidades y servicios para quienes deciden vivir en ellos. Implantamos políticas públicas estructurales y transversales, continuadas y coordinadas entre administraciones. La movilidad no debe ser un lujo”, ha añadido.

Distribución comarcal

La fórmula para preasignar las cantidades que corresponden a cada consistorio atiende a diversos criterios técnicos, pero sobre todo valora el número total de habitantes y la distancia al centro hospitalario de referencia de los núcleos poblacionales. En conjunto, más de un centenar de municipios de todas las comarcas del interior y zonas rurales de la provincia se benefician de esta línea de ayudas.

Por comarcas, la distribución de ayudas se concentra principalmente en la Safor (15 municipios, 65.729,79 €), La Serranía (18 municipios, 63.563,20 €) y la Vall d’Albaida (15 municipios, 61.110,73 €), la Costera (12 municipios, 47.929,62 €) y la Ribera Alta (10 municipios, 45.984,66 €). En conjunto, son las áreas con mayor número de ayuntamientos beneficiarios y, por tanto, con mayor volumen global asignado.

En un tramo intermedio del total de fondos concedidos aparecen Utiel-Requena (8 municipios, 38.954,78 €), el Rincón de Ademuz (7 municipios, 32.077,73 €) y el Valle de Ayora-Cofrentes (5 municipios, 29.921,51 €), además de la Hoya de Buñol-Chiva (4 municipios, 26.280,12 €).

La línea de ayudas se completa con el Camp de Morvedre (4 municipios, 15.602,93 €), la Canal de Navarrés (2 municipios, 12.958,43 €) y Camp de Túria (2 municipios, 9.886,50 €), siempre en función del número de municipios incluidos y de la fórmula de reparto.

Uno de los municipios beneficiados por esta línea de ayudas es Dos Aguas, que ha optado por la fórmula de 'taxi rural' para para trasladar a vecinos y vecinas del municipio por motivos sanitarios. Su alcalde, Juan Antonio Díaz, explica que “se trata de un servicio que ha tenido una acogida excepcional entre la población, porque facilita mucho los desplazamientos a los hospitales de referencia, especialmente a las personas mayores, que tienen visitas médicas frecuentes, y también a quienes no disponen de vehículo propio”, ha señalado Díaz, quien ha remarcado que este tipo de iniciativas “mejoran la calidad de vida de las personas y dan respuesta a necesidades reales del día a día en los pueblos”.