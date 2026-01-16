La funeraria 'El Fiambre', en el punto de mira de la Policía Local de Petrer

Rubén Cano se ha convertido en el joven más "viral" de Petrer al adquirir un coche fúnebre que utiliza como turismo con la particularidad de que en la ventana le ha inscrito el rótulo: "Funeraria El Fiambre. Envío express para los tiesos". El vehículo mortuorio está causando furor en el pueblo. De hecho, muchos vecinos lo paran por la calle para hacerse una foto y pedirle que sea él quien los lleve al cementerio cuando les llegue su última hora. Pero no todo han sido risas. La Policía Local lo ha tenido en su punto de mira.

Después de tres largos años buscando un vehículo funerario a un "precio asequible" Rubén ha conseguido por fin hacer realidad su sueño. Pero su júbilo ha estado a punto de tornarse en disgusto porque un agente de la Policía Local de Petrer estaba planteándose multarlo tras las quejas recibidas de una vecina. Protestas motivadas simplemente por aparcar el vehículo frente a su casa y junto a un conocido colegio de Petrer lo que, según argumentaba la afectada, podía afectar a los niños. Así lo ha explicado el propio Rubén.

Rubén Cano con su vehículo / Jesús Cruces

"Hace cinco meses que recorro con mi coche todo el pueblo y lo aparco donde puedo, pero siempre en las zonas autorizadas. Nunca he tenido ningún problema porque lo tengo todo en regla: el seguro, la ITV, el permiso de circulación...todo... así que no entiendo por qué querían denunciarme supuestamente por una posible alteración del orden público y una usurpación de poderes del personal funerario si yo no me dedico a trasladar muertos", comenta extrañado Rubén puntualizando que "a los únicos que traslado es a mis amigos y algunos pueden ser muermos pero no muertos...jajajaja", se echa a reír.

El joven posa ante el amplio espacio de su turismo / Jesús Cruces

Admite que llegó a preocuparse cuando un agente de la Policía Local contactó con su madre y con él para advertirles del problema que se había generado y de la posible sanción. Pero, tras consultar a la jefatura del Cuerpo Local de Seguridad, todo quedó felizamente aclarado. Así que Rubén sigue conduciendo el Mercedes mortuorio de 200 caballos y 3.000 centímetros cúbicos que compró en Wallapop y se trajo desde Barcelona.

El protagonista de esta historia del más acá tiene 26 años pero desde la adolescencia es un forofo de la estética automovilística. Sus amigos lo consideran un manitas de la chapa y pintura pero en su nueva adquisición los cambios que tiene planeados van a ser muy sutiles. "Lo único que quiero hacer es camperizar el coche fúnebre porque la cabina mide 2,2 metros y ahí me coge perfectamente un colchón para dormir por las noches cuando me voy de viaje", explica a este diario admitiendo que "el único inconveniente es aparcarlo porque mide 5,1 metros de largo y necesito ocupar dos plazas", resopla.

La gente se muere de risa cuando lee el rótulo de su coche / Jesús Cruces

Al volante de su "joya" de cuatro ruedas lo que nunca causa es indiferencia. De hecho, hace unos días se fue a Alicante de marcha nocturna y cuando regresaba de madrugada a Petrer una patrulla de la Policía Nacional le dio el alto en la zona del Puerto. Hasta los agentes se echaron unas risas con él cuando leyeron el rótulo: "Funeraria El Fiambre. Envío express para los tiesos".

Una historia más de humor negro para afrontar lo inevitable.