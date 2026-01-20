La Diputación aprueba 16 nuevos proyectos en nueve comarcas

La Diputación de Valencia ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 16 proyectos municipales, con una inversión global de 2.125.436 euros, en nueve comarcas. Concretamente, se ha dado el visto bueno a actuaciones en la Safor, la Ribera Alta y la Vall d’Albaida, con tres proyectos cada una; en l’Horta Nord, con dos; y en la Ribera Baixa, l’Horta Sud, Camp de Túria, Requena-Utiel y Rincón de Ademuz, que suman un proyecto respectivamente.

Entre las actuaciones más relevantes figura las actuaciones en parques y jardines de Loriguilla, con una inversión de 489.000 euros, y la reforma de construcciones auxiliares e instalaciones de la piscina municipal de Chera, con un presupuesto de 215.830 euros.

Por comarcas, la Safor es la que suma una inversión mayor (459.642 euros). Destaca la reforma del parque de la Diputación y de la zona canina de Alfauir (284.811 euros). Además, se ha validado la mejora de las instalaciones de la piscina de Benirredrà (122.762 euros) y la renovación del alumbrado público en distintas calles de Guardamar de la Safor (52.069 euros).

La Ribera Alta añade 280.860 euros más a las inversiones del Pla Obert: renovación de la red de alcantarillado de la urbanización San Patricio de Alginet (199.115 euros); habilitación de la Casa de los Jubilados de la Pobla Llarga (66.293 euros); y sustitución del pavimento de seguridad en el parque infantil de la plaza del notario Ignacio Zaballos de Alzira (15.456 euros). Mientras, la Ribera Baixa incorpora una nueva actuación de accesibilidad urbana en Almussafes (46.929 euros).

Respecto a la Vall d’Albaida, agrega 232.674 euros en tres proyectos más: adecuaciones en la Casa Balbina de Albaida (161.408 euros); mejoras en el sistema de calefacción del centro médico de Fontanars dels Alforins (56.824 euros); e instalación de señalización luminosa en Quatretonda (14.442 euros).

Proyectos en l'Horta

Además, el decreto da luz verde a una inversión de 166.454 más en l’Horta Nord: mejora de la accesibilidad de aceras en Rafelbunyol (118.298 euros) y remodelación del parque del CEIP Cervantes de Alboraia (48.156 euros). Por otra parte, l’Horta Sud también suma un proyecto del ciclo integral del agua en Alcàsser (128.355 euros). Por último, el decreto valida la inversión de 105.593 euros para suministrar e instalar sistemas de videovigilancia en los municipios pertenecientes a la mancomunidad del Rincón de Ademuz.

El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, “sigue añadiendo mejoras a nuestros municipios desde distintos ámbitos”. “Lo positivo de este plan cuatrienal es que los pueblos tienen libertad para decidir en qué gastan el dinero de la Diputación, ellos son los que mejor conocen sus necesidades, por eso vemos que hay actuaciones de distinta índole, aunque todas con un objetivo común: mejorar la vida de la ciudadanía”.

En la misma línea, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, destaca que el Pla Obert “está demostrando ser una herramienta útil y eficiente”. “Ya son casi 900 actuaciones en toda la provincia, lo que deja claro el buen funcionamiento del plan tal y como lo concebimos desde la perspectiva de la mayoría de edad de los ayuntamientos, a los que hay que ayudar, pero siempre respetando su autonomía y confiando en su saber hacer”, ha esgrimido.