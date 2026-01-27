La Diputación de València adelanta a enero la campaña de limpieza de playas de la provincia

La Diputación de València ha puesto en marcha durante este mes de enero la campaña de limpieza de playas, adelantando así el calendario habitual del área provincial de Medio Ambiente, que normalmente inicia estas tareas en el mes de marzo.

Por segundo año consecutivo después de la dana de octubre de 2024, y tras el paso de los últimos temporales que han llenado el litoral lleno de cañas, la institución ha decidido iniciar ya un servicio que abarca a los 16 municipios del litoral valenciano adheridos.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, acompañado por el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, presentó este martes en Miramar la campaña para 2026, que cuenta con la incorporación de nueva maquinaria gracias a la cual se mejorará sustancialmente la eficacia de los trabajos, reduciendo el impacto ambiental de la limpieza mecánica.

“La situación de los últimos meses exigía que volviéramos a comenzar la limpieza de las playas antes de lo habitual. Hemos decidido actuar desde ya porque las playas son un espacio público de todos los valencianos y tienen que estar limpias, seguras y en condiciones todo el año, no solo cuando llegan los turistas”, manifestó Vicent Mompó, que hizo un llamamiento a la CHJ para “dedicar más recursos al mantenimiento de los barrancos, porque sólo así se podrá solucionar los problemas que genera esa falta de conservación, los cuales siempre terminan afectando al litoral”.

Durante la presentación de la campaña la institución provincial mostró parte del equipamiento y maquinaria que ya está actuando en las playas de algunos de los municipios que tienen delegada esta competencia en la Diputación. El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, informó que “durante las primeras semanas se va a actuar de manera prioritaria en las playas del sur afectadas por la dana, porque son las que tienen los restos de la caña que han llegado desde los barrancos. En las playas del norte se va a actuar ya de cara a finales de febrero, y a partir de ahí ya se coge la marcha normal de trabajos hasta la segunda quincena de octubre”.

Los municipios adheridos al servicio de limpieza de playas de la Diputación son: Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, Massalfassar, Foios, Meliana, Sueca, el Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia (l’Auir y Rafalcaid), Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles. Ello supone una cobertura de 29 kilómetros de costa y más de un millón de metros cuadrados de arena seca.

Las tareas incluyen la higienización de la arena y la retirada de residuos y elementos arrastrados por temporales, como cañas y troncos. La campaña 2025 ya se vio reforzada tras la dana de octubre de 2024, que obligó a adelantar los trabajos a enero en las playas urbanas y en febrero en las naturales, y ha mantenido operativos incluso en fines de semana.

Nueva maquinaria

La Diputación de València adquirió, a través del área de Turismo, dos rastrilladoras para reforzar la maquinaria existente para la limpieza. Estos dos equipos están diseñados específicamente para trabajar en arena húmeda y orilla, donde se concentran cañas y restos orgánicos. La nueva maquinaria permite retirar residuos, oxigenar la arena, evitar la compactación, y minimizar la pérdida de arena, a diferencia de otros sistemas.

De este modo se reduce el impacto ambiental de la limpieza mecánica y se mejora la higienización, el aspecto visual y la comodidad de la zona de arena. La adquisición de las dos rastrilladoras se ha ejecutado mediante el desarrollo de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD), enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y subvencionadas con cerca de seis millones de euros de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

Los nuevos suministros permitirán realizar una “adecuada y eficiente limpieza de nuestras playas, garantizando que estén en buenas condiciones para los usuarios a la vez que se incrementa su cuidado y conservación, minimizando el impacto en el ecosistema del proceso de limpieza mecánica utilizado habitualmente”, destacó el diputado de Turismo, Pedro Cuesta.

Esto contribuirá a “mejorar la calidad del suelo de las playas, zona de actividad turística donde es importante minimizar los efectos nocivos de la contaminación tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente, potenciando la prevención y protección al tiempo que mejora también su aspecto visual y su comodidad”, según explicó el responsable provincial de Turismo.

Las nuevas rastrilladoras permitirán desapelmazar y oxigenar la arena compactada o húmeda sin apenas pérdida de recurso durante la limpieza y recogida de residuos, además de ofrecer un gran rendimiento tanto por la capacidad de trabajo como por su escaso mantenimiento, aspecto clave en un entorno que provoca tanta erosión como es el litoral.

Las autoridades en la presentación de la campaña. / Levante-EMV

“En definitiva, todo este equipamiento potenciará el cuidado de las playas de nuestros municipios, un recurso paisajístico, ambiental y social de primer orden para la provincia de Valencia, donde el turismo de sol y playa es un motor económico indudable”, añadió Cuesta.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, manifestó que “la limpieza de nuestras playas no es solo una cuestión estética, es una pieza fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas costeros y la protección de la biodiversidad, la flora y fauna del arenal, y garantizan que la arena esté en las mejores condiciones para el uso público sin comprometer su equilibrio natural”.

El diputado, asimismo, agradeció el apoyo supranacional, que califica como esencial “para poder hacer frente a los retos ambientales, climáticos y de recuperación tras eventos como la dana. La cooperación europea puede multiplicar el impacto de las actuaciones locales y provinciales”.

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, quiso también resaltar “el papel de la Diputación porque un municipio como Miramar no podría asumir el mantenimiento de la playa con recursos propios, y ello es esencial ya que cuidar nuestras playas es cuidar nuestro entorno, nuestra economía y nuestro futuro”.

Fondos europeos

Las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) de la provincia se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España para modernizar y mejorar la competitividad de la economía española y transformar el sector turístico, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, y el posterior Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino (PTSTD) Comunitat Valenciana, que lo desarrolla en la región a través de las entidades locales y las tres diputaciones provinciales, como es la Diputación, a través de las citadas ACD, cuyo presupuesto asciende a un total de 5.769.198,15 euros.

Representan intervenciones de carácter horizontal y de ámbito supra local que contribuyen a completar, relacionar o cohesionar entre sí las acciones en destino de cada comunidad autónoma. El programa ACD de la Diputación, que la corporación gestiona a través del área de Turismo, se centra en la gestión sostenible de flujos turísticos y tiene el agua como recurso vertebrador del territorio de la provincia.

Las ACD “refuerzan, en conjunto, el compromiso de la institución con las necesidades reales actuales de nuestros municipios en el ámbito turístico, fomentando la cohesión, la innovación y la sostenibilidad de sus recursos”, concluyó Pedro Cuesta.