Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasConstructora SaguntTorres CanetCorberán-PepeluTienda 9Playas SaguntSalarios MercadonaArena costa
instagramlinkedin

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Fallera Mayor de València, Carmen Prades ,y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó recibirán a las Juntas Locales falleras de la provincia

Recepción de la JLF de San Antonio de Benagever el año pasado.

Recepción de la JLF de San Antonio de Benagever el año pasado. / Raquel Abulaila

Pilar Olaya

Pilar Olaya

La Diputación de Valencia se convertirá este jueves 12 de marzo en el gran casal fallero comarcal. A partir de laa 9 horas se espera la llegada al Palacio de Manises de más de 2.000 falleras y falleros de 400 comisiones de toda la provincia, para compartir una matinal fallera con la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su Corte de Honor junto con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en la tradicional Recepción de la Diputación a las Juntas Locales Falleras.

El acto que se celebra en la sede central de la corporación en plaza Manises, marca un año más el inicio de los días grandes de la fiesta, que tendrá el día 15, con la Nit de la Plantá, su oficial inauguración. El "Fallerisme", fue el lema utilizado en la anterior campaña fallera de la institución que preside Vicent Mompó.

Noticias relacionadas y más

"Germanor faller"

Se trata de un día especial para los máximos representantes de la comisiones falleras de los municipios valencianos, que se visten con sus mejores trajes para acercarse hasta la capital, para vivir de ese "germanor" este diferentes municipios, acompañados también por los alcaldes y alcaldesas, los concejales de Fallas, asó como los presidentes y presidentas de las distintas Juntas Locales Falleras. Además, la mayoría aprovechan el viaje para quedarse y disfrutar de la mascletá a las 14 horas en la Plaza del Ayuntamiento de València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
  2. Primeras palabras de Manuel Díaz 'el Cordobés' sobre su separación de Virginia Troconis
  3. Angustioso rescate en Xàbia: liberan a una niña de 5 años cuyo brazo quedó atrapado en la boca de aspiración de una piscina
  4. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  5. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  6. El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
  7. Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
  8. Un apagón deja sin luz a España y Portugal y provoca el caos

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Font de Quart: Regadío de ullals en el Camp de Morvedre

La Font de Quart: Regadío de ullals en el Camp de Morvedre

El interior valenciano se reivindica: "No quiero hablar de despoblación dando pena. He elegido vivir en mi pueblo"

El interior valenciano se reivindica: "No quiero hablar de despoblación dando pena. He elegido vivir en mi pueblo"

Nuevo puente en Loriguilla: más ancho y con mayor capacidad hidráulica para evitar futuras riadas del Pozalet

Nuevo puente en Loriguilla: más ancho y con mayor capacidad hidráulica para evitar futuras riadas del Pozalet

El PP eleva la presión para que el Gobierno acelere la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en la zona cero de la dana

El PP eleva la presión para que el Gobierno acelere la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en la zona cero de la dana

Radar calle Vinatea en Museros

Radar calle Vinatea en Museros

El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel

El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel

Torrent se cuela entre las diez ciudades españolas con más demanda de vivienda

Torrent se cuela entre las diez ciudades españolas con más demanda de vivienda
Tracking Pixel Contents