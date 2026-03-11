La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Diputación de Valencia se convertirá este jueves 12 de marzo en el gran casal fallero comarcal. A partir de laa 9 horas se espera la llegada al Palacio de Manises de más de 2.000 falleras y falleros de 400 comisiones de toda la provincia, para compartir una matinal fallera con la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su Corte de Honor junto con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en la tradicional Recepción de la Diputación a las Juntas Locales Falleras.

El acto que se celebra en la sede central de la corporación en plaza Manises, marca un año más el inicio de los días grandes de la fiesta, que tendrá el día 15, con la Nit de la Plantá, su oficial inauguración. El "Fallerisme", fue el lema utilizado en la anterior campaña fallera de la institución que preside Vicent Mompó.

"Germanor faller"

Se trata de un día especial para los máximos representantes de la comisiones falleras de los municipios valencianos, que se visten con sus mejores trajes para acercarse hasta la capital, para vivir de ese "germanor" este diferentes municipios, acompañados también por los alcaldes y alcaldesas, los concejales de Fallas, asó como los presidentes y presidentas de las distintas Juntas Locales Falleras. Además, la mayoría aprovechan el viaje para quedarse y disfrutar de la mascletá a las 14 horas en la Plaza del Ayuntamiento de València.