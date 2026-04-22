La Diputación de Valencia invierte 12 millones para recuperar 30 joyas patrimoniales de 13 comarcas

La Diputació de València ha anunciado este miércoles los 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de 13 comarcas. Con una inversión cercana a los 12 millones de euros, el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano tiene como objetivo “restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia”, ha explicado la vicepresidenta Natália Enguix, quien ha considerado que el programa “nunca debió abandonarse”. Por su parte, el presidente, Vicent Mompó, ha avanzado la intención de la corporación de ampliar el número de municipios beneficiados con otros cinco millones de euros: “de esta forma podremos atender todas las solicitudes presentadas”.

Ante medio centenar de alcaldes y alcaldesas, la responsable de Cooperación Municipal y coordinadora del plan ha expuesto una a una las actuaciones que acometerán los ayuntamientos en los próximos meses en edificios catalogados como BIC o Bienes de Relevancia Local. “En esta primera convocatoria, después de ocho años sin que se haya puesto en marcha el programa, hemos atendido todas las solicitudes que hemos podido, pero nuestra intención es no dejar a nadie fuera y seguir recuperando el rico patrimonio que forma parte de la historia de nuestros pueblos y comarcas”, ha afirmado Natàlia Enguix en referencia a la ampliación presupuestaria anunciada por el presidente.

Mompó y Enguix, con los alcaldes de los municipios que han recibido subvención. / Abulaila

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos. “Hablamos de castillos, torres, palacios, ermitas y otros edificios históricos en los que la Diputación seguirá interviniendo para evitar su deterioro e impulsar su impacto en el turismo”, ha señalado el presidente Mompó.

En palabras del máximo responsable provincial, “hoy estamos aquí para acabar con un silencio administrativo que ha durado ocho años, para responder con hechos e inversión a quienes vaticinaban que íbamos a condenar a la parálisis a nuestros pueblos por no tener presupuesto”. La respuesta del gobierno que encabeza Mompó es “el mayor impulso al patrimonio valenciano en la última década, una apuesta estratégica que no es un plan de chapa y pintura, sino un ejemplo de justicia territorial, de invertir en nuestra historia respetando el pasado y mirando hacia el futuro, con proyectos que generan trabajo, crean turismo y dan motivo a nuestra gente para que se quede a vivir en sus pueblos”.

Proyectos destacados

Entre los proyectos que ven la luz en este retorno del plan provincial de Recuperación del Patrimonio Valenciano, destacan la rehabilitación del Palacio de los Bellvis de Benissuera, con una inversión de 950.000 euros; la recuperación de las murallas que unen las torres del castillo de Castielfabib (512.000 euros); la rehabilitación de la Torre del Virrey de L’Eliana (623.000 euros); la consolidación del Palacio de los Condes Orbe y Piniés de Quartell (500.000 euros); la restauración de la Ermita de la Santa Cruz de Teresa de Cofrentes (482.000 euros); la habilitación del Molino Harinero de Beniflà como centro expositivo (500.000 euros); la rehabilitación de la Torre de Montroi (816.000 euros); y las intervenciones en el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva y el Palacio de la Señoría de Alfara del Patriarca, ambas con una aportación de un millón de euros por parte de la Diputación.

En el ámbito comarcal, empezamos el recorrido por la Vall d’Albaida, con una inversión de 2,2 millones de euros en edificios históricos de Aielo de Malferit, Bellús, Llutxent, la Pobla del Duc y Benissuera. Le siguen el Camp de Túria, con actuaciones en Benisanó, Olocau, Serra y L’Eliana por importe de 1,4 millones; y l’Horta, con una asignación conjunta de 1,4 millones para las intervenciones en Vinalesa, Albalat dels Sorells y Alfara del Patriarca (l’Horta Nord) y en Beniparrell (l’Horta Sud).

También por encima del millón de euros en dotación patrimonial se encuentran la Costera, con proyectos en Moixent y Xàtiva; la Safor, con actuaciones en Potries, Ròtova, Almoines y Beniflà; y la Ribera Alta, con trabajos de restauración del patrimonio en Guadassuar y Montroi. El listado lo completan el Valle de Ayora, con 822.000 euros para Cortes de Pallás y Teresa de Cofrentes; el Camp de Morvedre, con 757.000 euros para Canet d’en Berenguer y Quartell; el Rincón de Ademuz, con 662.000 euros para Torrebaja y Castielfabib; la Serranía, con una única actuación en Alpuente (333.000 euros); la Canal de Navarrés, con 268.000 euros para Bolbaite; y la plana Utiel-Requena, que tiene aprobada la solicitud de Chera por valor de 243.000 euros.

La vicepresidenta Enguix ha explicado que “algunas de las actuaciones dan respuesta a edificios afectados por la dana, y otras simplemente servirán para mejorar las condiciones de inmuebles con un importante valor patrimonial que han sufrido un grave deterioro al no actuar en su conservación”. El presidente Mompó, por su parte, ha insistido en que “no hemos venido a administrar la nostalgia de lo que fuimos, sino a construir el orgullo de lo que somos, rescatando del olvido nuestros palacios, castillos y ermitas y haciendo el esfuerzo que merece nuestra historia”.

Impulso económico y huella permanente

En la misma línea se ha expresado el arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio, al asegurar que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación “supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia”. Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, “es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan”.

El propio Tirso Ávila ha recordado que existen “otras líneas de ayudas desde diferentes administraciones, pero muchas veces responden a criterios estrictamente técnicos que dejan fuera a pequeños municipios, que no siempre tienen la capacidad para desarrollar proyectos complejos”. En este sentido, “la Diputación desempeña un papel clave, no solo aportando financiación, sino también facilitando la gestión y haciendo viables las actuaciones”, ha apuntado el técnico.

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Ávila es además responsable de algunos de los proyectos que han sido aprobados por los técnicos del área provincial de Cooperación. En referencia a lo que supondrán estas actuaciones en los municipios, ha destacado que los trabajos “generan una primera actividad económica directa, que es la propia obra, pero además dejan una huella permanente en el territorio, al tratarse de una inversión sostenible que enriquece el patrimonio, dinamiza la economía local y abre la puerta a nuevas actividades culturales y turísticas”, ha concluido.