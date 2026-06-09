La Diputació de València destina 500.000 euros para apoyar a 30 mancomunidades en 2026

La Diputació de València ha publicado su Plan de Apoyo Económico a las Mancomunidades 2026, con una dotación de 500.000 euros que se repartirán 30 entidades de las 15 comarcas valencianas. Un año más, el PMAN complementa los 10 millones de euros para inversión de los que disponen las mancomunidades en el Pla Obert, con aportaciones económicas que pueden destinarse a gasto corriente. “Estas entidades impulsan el equilibrio y la vertebración territorial de nuestras comarcas y son básicas para la Diputación”, señala la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.

En palabras de Enguix, “creemos firmemente en la comarcalización, y la prueba de que esta apuesta es real y no solo una intención es que hemos ampliado la partida para las mancomunidades en el gran programa inversor de la Diputación, pasando de ocho a diez millones, y estamos desarrollando un proyecto de oficinas comarcales para acercar todos los servicios que presta la institución al territorio, para estar más próximos a los ayuntamientos y mancomunidades y facilitarles la gestión”.

Para gastos corrientes

El PMAN complementa esas ayudas para inversión que están solicitando las mancomunidades desde el inicio de la legislatura. Y lo hace asignando cantidades anuales para que estas entidades puedan destinarlas a gasto corriente. “No se trata solo de inyectar dinero en las mancomunidades”, apunta la responsable provincial de Cooperación, sino de “implicarlas en el desarrollo de nuestras comarcas, con recursos económicos y poniendo a su disposición el asesoramiento de la Diputación, que cuenta con ellas en las reuniones técnicas que organizamos para hacerlas partícipes de la gestión junto a los ayuntamientos”.

30 mancomunidades, 15 comarcas

Las ayudas del PMAN de este año oscilan entre los 69.000 euros que recibe la Mancomunidad de l’Horta Sud, que representa a 20 municipios, y los 6.260 euros que corresponden a la Mancomunidad de servicios sociales de la Font de la Figuera, Montesa y Fontanars dels Alforins. La mancomunidad con más municipios representados en la de la Ribera Alta, con 35 ayuntamientos que se repartirán 46.700 euros, seguida de la Vall d’Albaida y sus 34 municipios, con 34.700 euros.

Por comarcas, La Ribera Alta y Baja son las que cuentan con más entidades supramunicipales, en conjunto, en el listado de ayudas provinciales publicado por el BOP. Además de las mancomunidades de La Ribera Alta y La Ribera Baja, encontramos la de Albalat de la Ribera-Polinyà del Xúquer; la de abastecimiento de aguas y otros servicios que forman Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes y Sellent; la del Marquesat, la de Vall dels Alcalans y La Comuna, que se articula en torno a los servicios de bienestar social de L’Énova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera y Castelló.

En L’Horta reciben ayuda las mancomunidades de L’Horta Nord y L’Horta Sud, junto a las del Barrio del Cristo y el Carraixet. En la Vall d’Albaida, además de la mancomunidad que lleva el nombre de la comarca, entran en el plan las de servicios sociales AMABS y Porta de la Vall. También cuenta con tres entidades subvencionadas la Costera: la Mancomunidad Ombria de la Serra Requena que constituyen El Genovés, Barxeta y Llocnou d’en Fenollet, y dos compartidas con comarcas vecinas, caso de La Costera-La Canal y la que forman la Font de la Figuera, Montesa y Fontanars dels Alforins.

El listado de entidades subvencionadas lo completan Alto Turia y La Serranía, en los Serranos; El Tejo y Tierra del Vino en la Plana Utiel-Requena; La Baronía y Les Valls en el Camp de Morvedre; La Valldigna y La Safor en la comarca que lleva este último nombre; y las mancomunidades Hoya de Buñol-Chiva, Valle de Ayora-Cofrentes, El Rincón de Ademuz, El Camp de Túria y La Canal de Navarrés.