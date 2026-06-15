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MUSICA

Un concierto de Studium Vocale inaugura el ciclo del Orgue Mare de Déu d'Albuixech

El organista Daniel Rubio Ferrandis participa en el evento musical

Coro Studium Vocale, en el presibiterio de la parroquia d'Albuixech.

Coro Studium Vocale, en el presibiterio de la parroquia d'Albuixech. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La parroquia Mare de Déu d’Albuixech arranca el ciclo de música sacra con un concierto de coro y órgano tras la reciente inauguración de este instrumento. La interpretación de este pasado fin de semana estuvo a cargo del organista Daniel Rubio Ferrandis y del coro de cámara Studium Vocale, bajo la dirección de Daniel Rubio Navarro.

El programa, estructurado en tres partes, se inició con una selección de obras interpretadas a cappella por el coro. La segunda sección estuvo dedicada al órgano como instrumento solista, mientras que la tercera combinó las sonoridades del coro y del órgano en un diálogo musical de gran riqueza expresiva.

Daniel Rubio Ferrandis, en una momento de su interpretación en el órgano de Albuixech.

Daniel Rubio Ferrandis, en una momento de su interpretación en el órgano de Albuixech. / Levante-EMV

Al celebrarse el concierto durante la octava del Corpus Christi, la Eucaristía constituyó el eje temático que articuló todo el repertorio. La selección de obras, pertenecientes principalmente a los siglos XVI y XIX, puso de relieve el valioso legado de destacados compositores valencianos como Comes, Guzmán y García Julbe.

Cabe destacar la excelente afinación y el cuidado empaste de las voces de Studium Vocale, así como la precisión rítmica y el refinado trabajo interpretativo que imprimió su director a las obras polifónicas escogidas para la ocasión. Del mismo modo, merece especial reconocimiento la calidad artística de Daniel Rubio Ferrandis, cuya interpretación al órgano evidenció un profundo conocimiento del instrumento.

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Coro Studium Vocale.

Coro Studium Vocale. / Levante-EMV

Su acertada registración y su sólida ejecución musical permitieron extraer toda la riqueza tímbrica y expresiva del órgano, contribuyendo decisivamente al éxito del concierto.

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