MUSICA
Un concierto de Studium Vocale inaugura el ciclo del Orgue Mare de Déu d'Albuixech
El organista Daniel Rubio Ferrandis participa en el evento musical
La parroquia Mare de Déu d’Albuixech arranca el ciclo de música sacra con un concierto de coro y órgano tras la reciente inauguración de este instrumento. La interpretación de este pasado fin de semana estuvo a cargo del organista Daniel Rubio Ferrandis y del coro de cámara Studium Vocale, bajo la dirección de Daniel Rubio Navarro.
El programa, estructurado en tres partes, se inició con una selección de obras interpretadas a cappella por el coro. La segunda sección estuvo dedicada al órgano como instrumento solista, mientras que la tercera combinó las sonoridades del coro y del órgano en un diálogo musical de gran riqueza expresiva.
Al celebrarse el concierto durante la octava del Corpus Christi, la Eucaristía constituyó el eje temático que articuló todo el repertorio. La selección de obras, pertenecientes principalmente a los siglos XVI y XIX, puso de relieve el valioso legado de destacados compositores valencianos como Comes, Guzmán y García Julbe.
Cabe destacar la excelente afinación y el cuidado empaste de las voces de Studium Vocale, así como la precisión rítmica y el refinado trabajo interpretativo que imprimió su director a las obras polifónicas escogidas para la ocasión. Del mismo modo, merece especial reconocimiento la calidad artística de Daniel Rubio Ferrandis, cuya interpretación al órgano evidenció un profundo conocimiento del instrumento.
Su acertada registración y su sólida ejecución musical permitieron extraer toda la riqueza tímbrica y expresiva del órgano, contribuyendo decisivamente al éxito del concierto.
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