Un concierto de Studium Vocale inaugura el ciclo del Orgue Mare de Déu d'Albuixech

La parroquia Mare de Déu d’Albuixech arranca el ciclo de música sacra con un concierto de coro y órgano tras la reciente inauguración de este instrumento. La interpretación de este pasado fin de semana estuvo a cargo del organista Daniel Rubio Ferrandis y del coro de cámara Studium Vocale, bajo la dirección de Daniel Rubio Navarro.

El programa, estructurado en tres partes, se inició con una selección de obras interpretadas a cappella por el coro. La segunda sección estuvo dedicada al órgano como instrumento solista, mientras que la tercera combinó las sonoridades del coro y del órgano en un diálogo musical de gran riqueza expresiva.

Daniel Rubio Ferrandis, en una momento de su interpretación en el órgano de Albuixech. / Levante-EMV

Al celebrarse el concierto durante la octava del Corpus Christi, la Eucaristía constituyó el eje temático que articuló todo el repertorio. La selección de obras, pertenecientes principalmente a los siglos XVI y XIX, puso de relieve el valioso legado de destacados compositores valencianos como Comes, Guzmán y García Julbe.

Cabe destacar la excelente afinación y el cuidado empaste de las voces de Studium Vocale, así como la precisión rítmica y el refinado trabajo interpretativo que imprimió su director a las obras polifónicas escogidas para la ocasión. Del mismo modo, merece especial reconocimiento la calidad artística de Daniel Rubio Ferrandis, cuya interpretación al órgano evidenció un profundo conocimiento del instrumento.

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Coro Studium Vocale. / Levante-EMV

Su acertada registración y su sólida ejecución musical permitieron extraer toda la riqueza tímbrica y expresiva del órgano, contribuyendo decisivamente al éxito del concierto.