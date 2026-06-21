Los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas para el último año de mandato

Los alcaldes y las alcaldesas de los principales municipios de las comarcas de l'Horta, la Safor, el Camp de Morvedre, la Ribera, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, la Marina Alta, el Camp de Túria, el Valle de Ayora-Cofrentes, la Plana de Utiel-Requena y la Hoya de Bunyol-Chiva explican los principales proyectos que desarrollarán durante su último año de mandato antes de las elecciones municipales de 2027. Desde obras e impulso de nuevos servicios a desarrollos urbanísticos, sin olvidar la reconstrucción en las poblaciones afectadas por la dana.

L'Horta

Torrent: Amparo Folgado

Crecer con Parc Central III y un nuevo polígono

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent. / L-EMV

La alcaldesa Amparo Folgado asegura que Torrent se prepara para una población que se acerca a los 100.000 habitantes. Para ello, este último año se ha iniciado la urbanización de Parc Central III, "uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Torrent". También, gracias al PEUR en municipios afectados por la dana, Torrent avanzará en el nuevo programa residencial del Safranar, "con la planificación de nuevas viviendas y equipamientos", así como en el nuevo polígono industrial El Alter, destinado a ampliar suelo industrial y atraer inversiones. Más población requiere más servicios, como la construcción del Centro de Salud Torrent IV-El Vedat y más plazas de aparcamiento al margen de las casi 800 creadas en tres años.

Paterna: Juan A. Sagredo

El foco en el acceso a la vivienda y la atracción de inversiones

Juan A. Sagredo, alcalde de Paterna. / A.P.

Como alcalde de la segunda ciudad más grande de l’Horta, Juan Antonio Sagredo pone el foco en el acceso a la vivienda, con la proyección de más VPP, con una oficina de información, asesoramiento y gestión de ayudas al alquiler, rehabilitación y VPP y el coto a la vivienda turística. También muy sensibilizado con la educación, Paterna es el primer municipio de España en climatizar las Escuelas infantiles, colegios, institutos y EPA públicos con dinero municipal. Su alto potencial industrial, hace que Paterna siga trabajando en atraer grandes inversiones, que generan economía y empleo como Amazon, Consum, Costco, así como inversiones públicas del Gobierno central.

Mislata: Carlos F. Bielsa

La residencia-centro de día y el centro sociodeportivo

El alcalde de Mislata y candidato a la reelección en el PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. | J. M. LÓPEZ / Levante-EMV

En Mislata, su alcalde, Carlos Fernádez Bielsa, afirma que "no solo estamos gestionamos el presente; también construimos el futuro de este modelo de ciudad que integra a todos". Y ese futuro tiene dos proyectos muy importantes a punto de abrir sus puertas. Por un lado, la nueva Residencia de Personas Mayores con Centro de Día, "una infraestructura que es una reivindicación histórica para ofrecer la mejor atención, los mejores servicios y el cuidado que merecen nuestros mayores. Un espacio pensado para mejorar su calidad de vida, favorecer su bienestar y ofrecer tranquilidad a las familias".

Y, por otro, el nuevo Centro Sociodeportivo con cafetería junto a los campos de fútbol de La Canaleta. "Una instalación moderna que dará servicio a nuestros clubes, deportistas y familias, y que se convertirá en un nuevo referente público para el deporte y la convivencia en nuestra ciudad. Un espacio para reunirse, trabajar. compartir, encontrarse y seguir haciendo de Mislata una ciudad referente del deporte valenciano".

Burjassot: Rafa García

Una ciudad más amable para el peatón

Rafa García. / L-EMV

En Burjassot, el alcalde Rafa García se prepara para recpecionar en pocas semanas la esperada rehabilitación del entorno de las Fincas Amarillas, que incluye la remodelación total del Parque Goya en esta última fase. "Los vecinos y vecinas podrán contar con un espacio con más iluminación, nuevos juegos infantiles, zona ajardinada y de arbolado, refugios climáticos y la eliminación de los muros que ejercían de vallado".

También, hace apenas unos días, se inauguró el Teatre El Progrés todo un símbolo cultural, de 1931 y recuperado como referente cultural para la ciudadanía. Durante este último año se trabajará en el proyecto de peatonalización de la calle Mariana Pineda.

Aldaia: Guillermo Luján

Nueva biblioteca y el esperado desvío de la Saleta

Guillermo Luján carga con el Ayuntamiento de València por La Saleta. / A.A.

Guillermo Luján asegura que los vecinos y vecinas de Aldaia tendrán por fin la biblioteca que se merecen. Ubicada en el antiguo colegio Mariano Benlliure, será una instalación de 2.500 m2 con 1.300 m² de patios vinculados a las diferentes salas y de una sala de actos, con capacidad para 146 personas.

Como municipio afectado por la dana, las obras hidráulicas en este próximo año son indispensables, sobre todo la esperada licitación del desvío del Barranc de la Saleta, después de que el consistorio ya esté a punto de finalizar las obras de adecuación del tramo urbano, con el rebaje del cauce y la construcción de nuevos muros de protección.

Catarroja: Lorena Silvent

Responder y cambiar el paradigma

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. / A.C.

En este último año de mandato, Catarroja quiere combinar proyectos que respondan a demandas históricas del municipio con otros que marquen su futuro. Entre los primeros destaca el Nou Espai Barraques, la nueva Casa de los Mayores en Les Escoles Velles, una actuación muy esperada por la ciudadanía y que el ayuntamiento prevé poder culminar este año.

Junto a ello, el gobierno de Lorena Silvent quiere dejar encarrilada la transformación de la avenida Rambleta, un cambio de paradigma en una de las principales arterias del municipio, con una propuesta de futuro vertebrada en más zonas verdes, más sombra y materiales drenantes para combatir el calor y mitigar los efectos de episodios meteorológicos extremos.

Paiporta: Vicent Ciscar

Consolidar la reconstrucción y un nuevo pabellón

El alcalde de Paiporta, Vicente Císcar. / Fernando Bustamante

El objetivo principal para el último año de Vicent Ciscar como alcalde de Paiporta es consolidar la reconstrucción de Paiporta después de la dana, con todas las grandes actuaciones ya iniciadas o en ejecución. Esto implica tener en marcha las obras de recuperación de los edificios municipales afectados, como el Auditorio, la Biblioteca, el Museo o el Ayuntamiento, así como las actuaciones de renovación del alcantarillado y la reurbanización de las calles. Igualmente, se pretende que la piscina de verano y una parte importante del polideportivo estén ya acabadas y operativas, y que las obras del nuevo campo de fútbol del Palleter hayan empezado.

Paralelamente, "continuaremos impulsando los principales proyectos estratégicos" del municipio para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía, asegura. Entre estos objetivos destacan la licitación del nuevo pabellón polideportivo, el avance de la construcción de la IES La Sénia y la licitación del CEIP l'Horta, así como la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda pública de alquiler asequible y de vivienda social. También se trabajará para iniciar equipaciones tan necesarias como el Centro Multicultural Mestre Serrano, la Casa de la Dona, la Casa de la Juventud y el Centro de Emergencias, al mismo tiempo que se continuará desplegando el Plan Aparca para mejorar el estacionamiento y la movilidad en el municipio.

Moncada: Álvaro Gonzalvo

Declaración de zona tensionada y un auditorio

Álvaro Gonzalvo, alcalde de Moncada. / P.O.

En su estreno como alcalde de Moncada, tras asumir la vara de mando este 17 de junio, Álvaro Gonzalvo afronta el último año de mandato con dos apuestas importantes: por un lado, elaborar un informe sobre el estado de la vivienda para solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada, en un municipio que tiene que convivir con las residencias de estudiantes. Además, el nuevo alcalde quiere dejar sentadas las bases del proyecto de un auditorio, "una deuda pendiente con las sociedades musicales y con la cultura local".

La Ribera

Alzira: Alfons Domínguez

Nuevo colector contra inundaciones y APP de avisos tempranos a la población

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. / Perales Iborra

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, señala la construcción de un nuevo colector que canalice las escorrentías de lluvvia de la Muntanyeta hacia el canal interceptor para reducir el riesgo de inundación en el casco urbano como uno de los proyectos más relevantes para este tramo final del mandato, en el que también se pretende activar un APP de avisos tempranos a la población en caso de emergencia vinculada a un plan de sensorización.

Domínguez detalla también la construcción de dos pistas semicubiertas en el polideportivo, la reparación de la pista de atletismo o, aunque no esté en la mano del ayuntamiento, presionar para que la Conselleria de Cultura inicie la restauración de la Torre dels Coloms de la Murta.

Algemesí: José Javier Sanchis

Infraestructuras contra inundaciones: acometer la renovación de colectores y el tanque de tormentas

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis. / Perales Iborra

Acometer la ambiciosa renovación de la red de colectores de Algemesí, dañada por la dana, y comenzar la construcción del tanque de tormentas diseñado para evitar inundaciones, dos actuaciones millonarias, son dos los proyectos en los que el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, pone el foco para este tramo final del mandato. Sanchis también prevé completar antes de las elecciones el sistema de megafonía para dar alertas a la población y dejar muy avanzado, sino acabado, el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia para mejor la seguridad, valorado en 400.000 €. Señala como un hito de la legislatura el nuevo contrato de jardinería.

Sueca: Julián Sáez

Hacia la excelencia en Servicios Sociales

El alcalde de Sueca, Julián Sáez. / Levante-EMV

El proyecto más ambicioso en Sueca es avanzar hacia la excelencia en Servicios Sociales acabando el nuevo Centro de Día, ubicado en el antiguo matadero, que será realidad en 2027, y abriendo el nuevo Centro Local de Atención Primaria en el antiguo edificio de Correos. "El ayuntamiento ha conseguido retomar el proyecto que quedó paralizado hace unos años después de tres fases. Y lo ha hecho posible con una aportación de la Diputación de Valencia, dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 (POI), por valor de 678.694 euros, que permitirá su finalización", ha señalado Julián Sáez sobre el nuevo centro de día para personas mayores. Paralelamente, el Ayuntamiento de Sueca trabaja para poder abrir, antes de que finalice 2026, el nuevo Centro Social de Atención Primaria, que se ubicará en el antiguo, y céntrico, edificio de Correos, con una superficie de 570 m².

Cullera: Jordi Mayor

Avanzar en el nuevo modelo de ciudad

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor. / Levante-EMV

Uno de los proyectos más importantes que verá la luz en los próximos meses en Cullera es la reurbanización integral de la calle Valencia, una actuación largamente reivindicada por el barrio del Raval y por el conjunto de la ciudad, explica el alcalde, Jordi Mayor. "Este proyecto simboliza a la perfección el modelo de ciudad en el que estamos trabajando para Cullera", indice.

Se invertirán 1,2 millones de euros para transformar una de las principales vías del municipio y convertirla en un espacio más moderno, accesible, seguro y sostenible. La actuación incluye la renovación de las infraestructuras básicas, la mejora de la movilidad peatonal, la incorporación de nuevo arbolado y la modernización del alumbrado con tecnología LED. No se trata solo de renovar una calle, sino de seguir avanzando en un proyecto de ciudad que pone a las personas en el centro, que mejora la calidad de vida de los barrios y que prepara a Cullera para los retos del futuro con infraestructuras modernas y espacios urbanos de mayor calidad.

Carcaixent: Carolina Almiñana

Poner las bases del futuro auditorio y las obras de la pista de atletismo

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana. / Perales Iborra

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, destaca que se está concluyendo la redacción del proyecto del auditorio, lo que permitirá empezar a buscar financiación para infraestructura que rondará los seis millones, pero a más corto plazo destaca el inicio en julio de las obras de la pista de atletismo, una “revindicación histórica” que supondrá una inversión de 500.000 €. Aumentar la oferta de vivienda es otra preocupación.

Almiñana detalla que la conselleria ya ha aceptado los terrenos cedidos por el ayuntamiento para licitar la construcción de pisos que se ofrecerán en alquiler asequible. Completar la primera fase reurbanización del centro urbano (calle Julià Ribera) y licitar la segunda fase es otro de los proyectos en agenda.

Almussafes: Toni González

Consolidar la "normalidad económica e industrial"

El alcalde de Almussafes, Toni González. / Levante-EMV

El gobierno de Almussafes pretende aprovechar el último año para «consolidar la normalidad económica e industrial» y el alcalde, Toni González, no duda en destacar que las expectativas «son buenas» con la asignación del nuevo modelo de Ford a la planta y el desembarco del industrial chino.

González señala que a pesar de los 10.000 despidos registrados en Ford y su industria auxiliar, Almussafes ha pasado de 592 parados en 2015 a 313 y destaca como un factor clave las ayudas municipales a la contratación: 4.000 € por contrato indefinido a un vecino de Almussafes que se van a ampliar a 5.000 euros. Augura que se puede alcanzar el paro técnico.

El Camp de Morvedre

Sagunt: Darío Moreno

Unir tirón económico y bienestar vecinal.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno. / Daniel Tortajada

El alcalde de Sagunt asegura que su principal objetivo es garantizar que el tirón económico e industrial que vive la ciudad con la instalación de la gigafactoría de PowerCo, Tempe o Inditex se traduce en mayor bienestar vecinal. Para ello, continuará con los cambios estructurales para adaptar los servicios públicos municipales a una ciudad que crece a gran ritmo: Seguir ampliando la plantilla de policía local, mejorar colegios y ejecutar el presupuesto de servicios sociales más alto de la historia.

Tampoco dejará de insistir a la Generalitat sobre la necesidad de desbloquear inversiones pendientes como la construcción de dos nuevos colegios, un instituto y la reforma de nuestro principal centro de FP; la ampliación del hospital y centros de salud; la construcción de la Ciudad de la Justicia, o la mejora del transporte público con València. También espera ver la finalización de proyectos como la restauración del Casino Recreativo y la del Economato, lugares emblemáticos del pasado industrial de la ciudad.

Canet d'En Berenguer: Pere Antoni Chordà

Proyecto pionero contra la regresión costera más plan integral de asaltado y aceras

El alcalde de Canet, Pere Antoni, Chordà. / Daniel Tortajada

El alcalde, Pere Antoni Chordà, asegura que en la localidad hay dos proyectos fundamentales que van a marcar el fin de la legislatura. El primero es el centrado en frenar la erosión de la playa mediante un proyecto pionero en toda España de ingeniería verde. Este plan acaba de cumplir una nueva fase pues ya están instaladas las boyas que permitirán mapear el fondo marino y conocer su evolución. Luego, en función de los datos, se instalarán los arrecifes móviles para paliar los efectos de la dana y el cambio climático.

A esto se le sumará el plan integral de asfalto y aceras. En estos momentos, la localidad está ultimando el plan de actuación en la zona de la playa pues, en algunas calles, las aceras están bastante deterioradas por culpa, en parte, de las raíces de los árboles. Aunque ya se está actuando en puntos concretos donde el problema no es tan grave, la idea es hacer "un plan más completo, ya que afecta a propiedades privadas y espacios públicos, y queremos ir de la mano de los vecinos y vecinas", explica el socialista.

Comarcas de Interior

Llíria: Paco Gorrea

Muralla islámica y el recinto ferial de la zona del Canó

Paco Gorrea, alcalde de Llíria. / A. L.

En este último año de mandato, el Ayuntamiento de Llíria centra sus esfuerzos en culminar varias inversiones estratégicas ya en marcha, entre ellas la reforma de la plaza Major, las actuaciones en el Santuario Oracular de Mura y la recuperación de la muralla islámica de la calle Remei. Asimismo, trabaja en la mejora de las urbanizaciones mediante la dotación de servicios en el entorno de Sant Vicent y la llegada del agua potable a las urbanizaciones del noroeste. Entre los proyectos previstos también figuran la creación del recinto ferial de la zona del Canó, la puesta en marcha de los nuevos servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y jardinería, con una inversión que duplica la actual, y la finalización de importantes actuaciones urbanísticas, como la entrada de Llíria (ST-1) y la Unidad de Ejecución 14 en la calle Valencia.

La Pobla de Vallbona: Jaime Ruix

Reforma de la calle Colón y el nuevo Centro de Salud

Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona. / Fernando Bustamante / LEV

En este último año de legislatura en la Pobla de Vallbona, el alcalde Jaime Ruix quiere culminar proyectos estratégicos para el futuro del municipio. Entre ellos, destaca la remodelación de la avenida Colón, una actuación que permitirá solucionar los problemas de inundaciones en la parte baja del municipio al tiempo que moderniza una de las principales vías del centro urbano. Asimismo, se avanza en la puesta en funcionamiento del Centro de Día y en el desarrollo de infraestructuras clave como el nuevo Hogar de los Jubilados y el nuevo Centro de Salud, además de garantizar la continuidad del proyecto del segundo instituto. Paralelamente, el Consistorio refuerza la atención a la ciudadanía mediante una etapa marcada por la proximidad, el diálogo y la escucha activa con vecinos y asociaciones.

Requena: Mario Sánchez

Renovación integral del sistema de climatización del Teatro Principal

Mario Sánchez, alcalde de Requena, durante el I Foro Más Que Empresas. / Fernando Bustamante

El alcalde de Requena, Mario Sánchez, centra su acción en la mejora de infraestructuras culturales y la recuperación tras los efectos de la dana. Destaca la renovación integral del sistema de climatización del Teatro Principal, con una inversión de 544.500 euros, que permitirá mejorar la eficiencia energética y el confort del espacio mediante un sistema basado en aerotermia.

Paralelamente, el municipio afronta un amplio plan de reconstrucción tras la dana, que incluye actuaciones en redes de saneamiento y abastecimiento en distintas zonas del municipio, la intervención en infraestructuras como el puente de San Antonio y la reurbanización y peatonalización de la plaza de Las Higuerillas.

Buñol: Virginia Sanz

Modernizar y ampliar el polígono industrial El Rincón

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, en una imagen de archivo. / A. Buñol

La alcalde de Buñol, Virginia Sanz, y su equipo de gobierno trabaja para completar el plan de modernización y seguridad del polígono industrial El Rincón, incluida su futura ampliación, la ampliación de la Escuela Infantil Municipal y la creación de una nueva zona de juegos en El Planell. La ejecución del proyecto ciclopeatonal de La Violeta para mejorar la movilidad y la seguridad vial, así como la continuación de las actuaciones de recuperación y puesta en valor del Castillo de Buñol son otros proyectos destacables. Y la finalización de la reforma y la adecuación del polideportivo El Planell que incluye la reforma de los vestuarios, renovación de la pista 1 de tenis, la renovación de la iluminación del pabellón y del gimnasio y la creación de dos nuevas salas para uso deportivo en el interior y la reparación de las terrazas.

Chiva: Ernesto Navarro

Nueva estación ITV y aparcamientos en la calle Doctor Corachán y la avenida San Juan Bautista

Ernesto Navarro, alcalde de Chiva. / José Manuel López

En este último año de mandato, el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, trabaja para acelerar la instalación de una nueva estación ITV en el polígono La Pahilla, la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el parque de bomberos, la adquisición de los aparcamientos de la calle Doctor Corachán y la avenida San Juan Bautista, así como la recepción de urbanizaciones y el asfaltado de distintas vías. Paralelamente, el consistorio mantiene como una de sus principales prioridades la ejecución de las obras de reconstrucción y recuperación derivadas de la dana, con el objetivo de avanzar en la normalización y mejora de los espacios afectados.

Ayora: José Vicente Anaya

Obras Casa Solariega de los Buitrones y renovación de la Lonja

José Vicente Anaya, alcalde de Ayora. / Fernando Bustamante

El alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, destaca la finalización de las obras de la Casa Solariega de los Buitrones, que se destinará a uso multifuncional con salas de exposiciones y la integración del Mercado Municipal en el entorno de la Plaza Mayor y la Lonja, esta última también en proceso de renovación integral, incluyendo la cubierta y la reurbanización del espacio con zonas ajardinadas. En esta misma área, se avanza en la finalización de la Fase VII del Castillo de Ayora, orientada a mejorar su accesibilidad y puesta en valor. También se incluyen actuaciones como la renovación del Hogar del Jubilado y la ampliación del Centro Mixto.

En el ámbito deportivo, se prevé la reapertura del frontón municipal con una nueva cubierta, así como la renovación integral del césped del Campo Municipal de San Antón. En paralelo, el municipio continúa impulsando mejoras en conectividad digital, tras la instalación de una nueva antena que ha reforzado la cobertura en la zona sur. Finalmente, en materia educativa, se contempla una reforma integral de los centros de infantil y primaria, con el objetivo de adecuar las instalaciones a las necesidades actuales del alumnado.

Riba-roja del Túria: Robert Raga

Ampliación del transporte municipal y construcción de 830 viviendas

Robert Raga, alcalde de Riba-roja. / Fernando Bustamante

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, destaca entre las principales actuaciones la renovación y ampliación del Transporte Municipal de Riba-roja (TMR), así como la ampliación y mejora del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Asimismo, se impulsa el Plan RENOVE de adecuación de viales y la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad ciudadana y la prevención en el Parque Natural del Túria.

En materia de vivienda, el consistorio prioriza el desarrollo del nuevo PAI del Calvari, que permitirá la construcción de unas 830 viviendas, con el objetivo de dar respuesta a la demanda residencial y planificar el crecimiento del municipio.

Utiel: Ricardo Gabaldón

Ampliación del cauce del río Magro y el Centro de Día

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

El alcalde Utiel, Ricardo Gabaldón, desarrolla un gran listado de actuaciones. Destaca la pavimentación y renovación del alcantarillado en las aldeas, la construcción del edificio de la Banda de Música de Las Cuevas y la puesta en marcha del Centro de Día. También avanzan en la construcción de la canalización de agua en el polígono industrial El Tollo 2 y en la reconstrucción de distintos barrios. La ampliación del cauce del río Magro, la reconstrucción del Paseo de la Alameda, las obras en la calle Beato Gálvez y el refugio, así como la finalización del edificio El Cubo. Equipamientos sociales como el edificio de Alzheimer, la nueva residencia y la construcción del edificio SAMU. Por último, actuaciones de recuperación en la muralla medieval.

La Safor

Gandia: José Manuel Prieto

Instalar 38 cámaras de videovigilancia y acabar el polígono Sanxo Llop

José Manuel Prieto / Àlex Oltra

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto (PSPV-PSOE), tiene claro que el polígono Sanxo Llop será una zona estratégica para las próximas décadas, con empresas del sector sociosanitario que generarán riqueza y darán un valor añadido al empleo. Por eso, acabar su urbanización, que ha estado enquistada durante más de 20 años, es una prioridad. Actualmente está al 73 % de su ejecución y ya están confirmadas inversiones millonarias tanto públicas como privadas.

Ya se ha ejecutado la mayoría de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation, nada menos que 29 millones de euros. Están también en el foco del alcalde el Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar (16 millones), prometido por la ministra y exalcaldesa Diana Morant, que tendrá un edificio singular, y la reforma de los tinglados del puerto. También está previsto adjudicar la contrata que mejora el transporte público y acabar la reforma de la pista de atletismo.

En seguridad, por un lado, en los próximos meses se incorporarán 23 agentes nuevos a la plantilla de la Policía Local. Y por otro están a punto de entrar en servicio 38 cámaras de videovigilancia en la vía pública. En la agenda también está seguir con el Plan de Humanización de Plazas y Calles, el Pla Respecte (que contempla un pacto por el civismo y la convivencia), y el impulso a la limpieza viaria. Y cómo no, abundar en las medidas municipales que se pusieron en marcha en materia de vivienda con ayudas para arrendatarios y propietarios, e incentivos fiscales para constructores y promotores.

Oliva: Yolanda Pastor

Abrir la Casa de la Cultura Salvador Cardona y completar el cambio a farolas más eficientes

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor. / Levante-EMV

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, del partido independiente Projecte Oliva, destaca que la primera parte de la legislatura se centró en “poner orden y solucionar problemas históricos en la ciudad". Ahora se quiere dar un acelerón en materia de infraestructuras culturales y educativas. El Centro Olivense ya ha completado su rehabilitación, tras varios años de parálisis, y será la flamante Casa de la Cultura Salvador Cardona, que se abrirá después del verano. En cuanto al Teatre Olímpia se espera llegar al final del mandato con el proyecto de reforma redactado, “para en la siguiente legislatura iniciar las obras con todas las garantías”.

Se llegará tiempo, asegura Pastor, con las reformas de los centros educativos contempladas en el plan Edificant; inversiones como la duplicación del aulario del CEIP Alfadalí, el nuevo gimnasio del IES Gregori Maians, o la ampliación del Conservatorio Profesional de Música Josep Climent.

También estarán listas las obras del Pla Obert d’Inversions, que inciden sobre todo en la modernización de las instalaciones deportivas. Aunque es difícil resumir y escoger, Yolanda Pastor destaca dos más: el nuevo contrato de poda, que permitirá repasar todos los árboles urbanos cada dos años, y la segunda fase del cambio de luminarias, con el que se conseguirá que toda la ciudad tenga ya farolas más eficientes, lo que supondrá un gran ahorro económico.

Tavernes de la Valldigna: Lara Romero

Abrir la piscina cubierta 15 años después desde que empezaran las obras

Lara Romero. / Levante-EMV

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, del PSPV-PSOE, se fija varios objetivos en este 'sprint' final de legislatura. En declaraciones hace unos días a este periódico señaló que la "prioridad número uno" es abrir la piscina cubierta. La instalación entrará en servicio en octubre, 15 años después de que empezaran las obras. El proyecto lo gestó el PP a principios de los 2000 y desde entonces ha sido un 'regalo envenenado' para los siguientes alcaldes de izquierdas que tomaron el testigo.

Por otra parte, están en marcha las obras de reforma de la estación de ferrocarril. Dependen de Adif, pero desde el gobierno vallero se han hecho numerosas gestiones y reuniones en Madrid para desbloquearlas, puesto que el primer proyecto fue adjudicado en el año 2021, y las obras se iniciaron en julio de ese año, pero quedaron paralizadas en enero de 2023. Empezaron en febrero y durarán un año, con un presupuesto de casi 5 millones de euros.

Del mismo modo será una realidad el colector contra inundaciones, en la playa, a cuya tercera fase el Gobierno de España destina dos millones de euros procedentes de los fondos de reconstrucción de la dana, una obra reclamada por los vecinos desde hace décadas. Se construirá en la zona del canal San Pablo y permitirá evacuar el agua recogida en fuertes episodios de lluvias especialmente en el entorno de la avenida de la Marina.

La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida

Ontinyent: Jorge Rodríguez

Facultad de Veterinaria y Plan Ontinyent Millora

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. / Perales Iborra

En Ontinyent, el gobierno municipal va a intensificar el trabajo en dos líneas de actuación completamente diferentes: Por una parte, seguir avanzando en el impulso de la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València, la primera pública de la Comunitat Valenciana, que supondrá una inversión histórica de 75 millones de euros y un importante impulso académico y económico para toda La Vall d’Albaida.

Por otro, el consistorio acaba de presentar el plan Ontinyent Millora, presupuestado con 2 millones de euros para ejecutar 35 actuaciones de mejora urbana en 26 puntos distribuidos por todos y cada uno de los barrios de la ciudad. “Seguimos combinando los grandes proyectos transformadores con inversiones que mejoran el día a día de nuestros vecinos y vecinas”, destaca el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Xàtiva: Roger Cerdà

El Centre Raimon d'Activitats Culturals y el AVE

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. / Perales Iborra

Con la vista puesta en el último año de mandato, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, señala dos proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad: el Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC), concebido como un referente para la creación y la difusión cultural y cuyas obras empezarán en este 2026; y la llegada de la alta velocidad en 2027.

«El CRAC será un espacio único que reforzará la identidad cultural de Xàtiva y generará nuevas oportunidades», destaca Cerdà. Por otro lado, el primer edil subraya que «la llegada del AVE convertirá a Xàtiva en la capital de la alta velocidad de las comarcas centrales, mejorando la conectividad y abriendo nuevas posibilidades de desarrollo económico y territorial». En estos momentos, Adif está ejecutando obras de mejora en la estación de la capital de la Costera para adaptarla a este salto en la conectividad, a la que se sumarán otras intervenciones.

Canals: Nacho Mira

Reactivar el polígono y solucionar los problemas del agua en la Torre

Nacho Mira, alcalde de Canals. / Perales Iborra

La reactivación del polígono industrial y la solución definitiva a los problemas de evacuación de aguas en el barrio de la Torreta se consolidan como dos de las principales prioridades para el futuro de Canals. El nuevo impulso que el equipo de gobierno quiere dar al polígono permitirá atraer nuevas inversiones, generar empleo y crear oportunidades para las empresas tanto locales como las externas consolidando el crecimiento económico de la localidad. “Nuestro compromiso es seguir trabajando para hacer realidad proyectos fundamentales que llevaban demasiado tiempo paralizados y que son esenciales para el presente y el futuro de Canals”, señala Nacho Mira, alcalde de Canals.

Por otro lado, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento del colector que la Diputació de València construirá para evacuar las aguas en el río Cànyoles, y así resolver los problemas de agua que sufren los vecinos y vecinas de la Torre y la carretera de Montesa cuando llueve con intensidad. A su vez, la Diputació de València adecuará la carretera CV-598 que une las poblaciones de Canals y Montesa por el barrio de la Torre, mejorando la accesibilidad y la seguridad. El proyecto, que empezó con una inversión de 3 millones de euros en 2017, se pone ahora en marcha con un presupuesto de más de 5 millones de euros que asumirá la Diputación, mientras que el Ayuntamiento de Canals asumirá el mantenimiento del colector.

“Queremos que Canals vuelva a ser un municipio atractivo para la inversión, capaz de generar empleo de calidad y de ofrecer oportunidades tanto a nuestras empresas como a nuevas iniciativas empresariales que quieran instalarse en nuestra localidad”, apostilla Mira.

Enguera: Matilde Marín

La sala multiusos y el reivindicado colegio

La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín / Perales Iborra

En su último año de mandato, el equipo de gobierno de Enguera encara la materialización de dos actuaciones con presupuestos millonarios cuya envergadura no es la habitual entre los proyectos que suele gestionar esta localidad.

Por un lado, el consistorio ha licitado ya por 1,5 millones de euros la primera fase de la urbanización del solar de la histórica fábrica de Piqueras, donde se construirá un complejo multiusos. Por otra parte, Enguera debe emprender la reforma integral del obsoleto colegio de la localidad, reivindicada desde hace mucho tiempo. Las obras, valoradas en 3,7 millones, tienen que volver a salir a concurso tras quedar desierto el primer contrato

La Marina Alta

Dénia: Rafa Carrió

El Espai Polivalent y el nuevo pabellón de deportes

El nuevo alcalde de Dénia, Rafa Carrió, de Compromís / A. P. F.

Rafa Carrió, de Compromís, pisa el acelerador. Tiene un año. Ha asumido la alcaldía de Dénia este año. El pacto de gobierno con el PSPV establecía que el socialista Vicent Grimalt estuviera tres años y que Rafa Carrió desempeñara el cargo durante los últimos 12 meses. Marca perfil propio. Un proyecto prioritario, el Espai Polivalent, un gran espacio cubierto donde se pueda reunir la sociedad dianense. Uno de los actos que podría celebrarse allí es el «sopar de germanor» de las Fallas de Dénia. Y otro proyecto al que quiere dar nuevo brío es el de la construcción del nuevo pabellón. Las instalaciones deportivas se han quedado pequeñas.