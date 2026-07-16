Toni Francés no repetirá al frente del PSOE tras 16 años como alcalde de Alcoi y deja paso a Lorena Zamorano

El alcalde Toni Francés no optará a un quinto mandato al frente del Ayuntamiento de Alcoy. Tras meses de incertidumbre sobre su decisión, el primer edil ha anunciado este jueves que no repetirá como alcaldable, dejando el camino libre para la secretaria general de los socialistas alcoyanos y concejal de Turismo, Fondos Europeos y Administración Local, Lorena Zamorano.

Francés ha comparecido junto a Zamorano en una rueda de prensa convocada hora y media antes para dar a conocer su decisión. Y ha mostrado todo su apoyo a su secretaria general para encabezar la lista del PSOE a las elecciones municipales de mayo del próximo año, cuyo proceso de primarias se abrirá en septiembre y al que Zamorano ha anunciado que acudirá.

El alcalde y la secretaria local en la rueda de prensa en la que Francés ha anunciado que deja paso a Zamorano de cara a las elecciones de 2027 / Juani Ruz

El primer edil ha puesto en valor el trabajo realizado en los 15 años en los que lleva presidiendo el Ayuntamiento, y la transformación que ha experimentado la ciudad gracias a sus políticas de izquierdas. Y se ha mostrado seguro de que la Alcaldía seguirá en manos socialistas tras los comicios de 2027.

Zamorano accedió hace un año a la secretaria general de los socialistas tras imponerse al candidato respaldado por Francés, Manuel Gomicia, por solo cinco votos, al obtener 98 apoyos frente a los 93 de su rival. Una victoria ajustada que abría el melón de un posible relevo al frente del PSOE en las elecciones de 2027.

Modernización de Alcoy

Francés ha explicado este jueves que "llevo quince años como alcalde de Alcoy liderando un gran equipo de trabajo. Quince años que han sentado muy bien en la ciudad de Alcoy. Quince años en los que hemos conseguido transformar y modernizar esta ciudad, poniendo siempre los alcoyanos y alcoyanas en el centro de nuestras políticas. Quince años en los que nuestra ciudad ha mejorado en todos sus aspectos y de una manera importante".

Estoy convencido de que en estos momentos hay una candidata que puede representar a los socialistas, que puede representar a los alcoyanos mejor que yo, y por eso mi decisión es la de no presentarme Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde ha destacado que "han sido quince años en los que Alcoy ha recuperado su liderazgo" y se la conoce como "ciudad de referencia en las políticas sociales, culturales y en las políticas de innovación, en las políticas económicas. En todo menos en lo que se conocía antes, que es, por pufos, por chanchullos urbanísticos y por destrozar la nuestra ciudad".

Francés ha recordado que "ha sido un trabajo que no ha sido fácil, pero gracias al esfuerzo y sobre todo a la complicidad con la ciudadanía, hemos conseguido este importante proceso de transformación. Y después de estos 15 años tengo que deciros que mantengo las mismas ilusiones, las mismas ganas de trabajar por mi pueblo, la misma fuerza. Y el mismo convencimiento de que solo con el Partido Socialista esta ciudad avanza y mejora para, para todas y para todos".

"Y en este momento estoy convencido de que el Partido Socialista volverá a ganar las elecciones en 2027. Y si yo soy el candidato, el Partido Socialista volverá a ganar las elecciones. Pero también dije siempre que haría aquello que fuera mejor para mi ciudad y para mi partido. Que haría aquello que sea lo mejor para que la derecha y la extrema derecha que amenaza a nuestra ciudad nunca gobernara en la ciudad de Alcoy. Y por eso tengo que anunciar que no seré el candidato del Partido Socialista en las elecciones de 2027".

Dos razones

El primer edil ha señalado que no será candidato "por dos razones. Porque, como he dicho, estoy convencido que vamos a ganar las elecciones. Estoy convencido también que soy un gran candidato para el Partido Socialista, Pero también sé que en estos momentos eso no es suficiente. No es solo ganar las próximas elecciones y gobernar, sino hacerlo de la manera más amplia y con el mejor resultado posible. Y estoy convencido de que en estos momentos hay una candidata que puede representar a los socialistas, que puede representar a los alcoyanos mejor que yo, y por eso mi decisión es la de no presentarme".

Han sido quince años en los que hemos conseguido transformar y modernizar esta ciudad, poniendo siempre los alcoyanos y alcoyanas en el centro de nuestras políticas Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y ha apuntado que "no solo porque pienso que Lorena Zamorano es en estos momentos la mejor candidata que yo para las elecciones del 2027. Estoy convencido que para el nuevo periodo que se abrirá en 2027, ella va a ser mejor alcaldesa del que sería yo en ese momento, porque conozco su trayectoria, su empuje, su liderazgo, su capacidad de trabajo, su empatía. Y creo que es la persona que no solo el Partido Socialista, sino la ciudad de Alcoy necesita para afrontar los próximos años. Unos años que estoy seguro que, como han sido estos 15 años, serán años llenos de proyectos de transformación y sobre todo, lo más importante, de mejora de la vida de todos y cada uno de los alcoyanos y alcoyanas".

Francés y Zamorano arropados por cargos socialistas tras la rueda de prensa / Juani Ruz

"Por eso hoy no solo no solo anuncio que no me presentaré a las elecciones municipales del 2027, sino que también me comprometo a apoyar con toda mi ilusión y mi fuerza a Lorena Zamorano si decide presentarse como candidata del Partido Socialista y a trabajar con todas mis fuerzas porque el Partido Socialista continúe gobernando en nuestra ciudad. Y porque continúen estos años de prosperidad y de mejora de nuestra ciudad".

Relevo

Por su parte Zamorano ha querido agradecer públicamente, porque en privado ya lo hemos hecho, la generosidad del alcalde. Y quiero transmitir desde aquí mi aprecio personal y también la admiración. Pienso que Alcoy ha tenido un gran alcalde y ahora posiblemente las generaciones que están viviendo las cosas no saben o no aprecian los cambios que su gobierno ha producido en esta ciudad, y se verán en poco tiempo".

Me comprometo a apoyar con toda mi ilusión y mi fuerza a Lorena Zamorano si decide presentarse como candidata del Partido Socialista Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y es que ha destacado que "su gobierno, del que yo me siento orgullosa de formar parte, hemos transformado, como bien dice, la ciudad y lo hemos transformado hacia el futuro. Y esto va a notarse porque ya estamos en ese camino".

Zamorano ha querido también "agradecer su apoyo. Y esto, sobre todo, implica que tenemos que ir a un periodo electoral unidos y así será. Los procesos se abrirán en septiembre y yo hice público en su día que si se abría y me daba el partido la posibilidad, me presentaré a estos procesos. Y por eso todavía aprecio más su respaldo, porque todavía no se han abierto y ya tengo su apoyo. Así que, igual que yo, traslado el sentimiento de todo el partido. El Partido Socialista ha tenido y tiene un gran alcalde que será muy complicado superar, aunque él sea así de modesto. Y sé que estará en Alcoy y ayudando al partido en todo lo que haga falta".

Los procesos se abrirán en septiembre y yo hice público en su día que si se abrían y me daba el partido la posibilidad, me presentaré a estos procesos Lorena Zamorano — Secretaria general del PSOE de Alcoy

Sobre el futuro de Francés tras las elecciones de 2027, el alcalde ha explicado que "mi futuro es apasionante e ilusionante. Y además, estoy en un momento vital maravilloso. Así que lleno de oportunidades. Queda un año para dejar de ser alcalde y por tanto en un año pueden pasar muchas cosas y no descarto nada, desde continuar en política en otras responsabilidades y también retomar proyectos personales y profesionales que he dejado aparcados durante estos años para dedicarme plenamente a mi responsabilidad como alcalde. Por tanto está todo abierto.

Primarias

Zamorano ha explicado que en septiembre se abre el plazo de presentación de candidaturas para celebrar primarias en los municipios mayores de 50.000 habitantes, recordando que esto no se produciría si el alcalde hubiera decidido seguir, ya que así lo tiene establecido el partido.

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El alcalde, preguntado sobre si podría continuar en política y si tiene algún "deseo", Francés ha destacado que "en política voy a estar toda mi vida. Nací en este partido y desde pequeño he estado trabajando para que las políticas de progreso puedan aplicarse desde la acción de gobierno. Yo de modesto tengo poco. Yo creo que soy un activo para el partido, con una gran trayectoria y gran experiencia. Vamos a tener una gran alcaldesa en la ciudad de Alcoy y vamos a tener una gran presidenta en la Generalitat Valenciana. Y por tanto por eso digo que no puedo decir nada porque no hay nada, pero evidentemente si el partido me requiere para alguna responsabilidad, ahí estaré. Pero también tengo hay muchos proyectos personales y profesionales que me motivan e ilusionan. Y tengo un año para pensar sobre esto y para decidir ese futuro".