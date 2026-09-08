Así ha sido la primera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 2026: 51 segundos de emoción y destreza
La carrera inaugural de los festejos taurinos reúne a diez caballistas y seis toros y un manso de la ganadería Germán Vidal, en una jornada que también ha acogido la apertura de la Feria del Jamón
Merche Martinavarro
Solo 51 segundos han bastado para abrir una de las semanas más esperadas del calendario de Segorbe. La capital del Alto Palancia ha dado este lunes el pistoletazo de salida a sus festejos taurinos de 2026 con la primera Entrada de Toros y Caballos, protagonizada por seis toros y un manso de la ganadería Germán Vidal y diez caballistas.
La carrera, celebrada este 7 de septiembre, ha tenido un desarrollo particular desde sus primeros metros. Uno de los astados ha salido en cabeza y los jinetes han sabido recogerlo con maestría, dando lugar a un recorrido prolongado y emocionante hasta la plaza de la Cueva Santa.
Diez caballistas en la primera carrera de la semana
Con una duración de 51 segundos, los diez caballistas han guiado a la manada en la primera jornada de una semana de festejos taurinos que se prolongará hasta el próximo domingo, 13 de septiembre.
Los jinetes que han acompañado este lunes a las reses han sido Alfonso Alandí (padre), Alfonso Alandí (hijo), Nerea Alandí, Dani Palomar, Juan Calpe, Fran Zarzoso, Iván Barroso, Julen Estornell, Luis Aparicio y Ramón Ardit.
La Entrada de Toros y Caballos representa el evento estrella de la semana taurina de Segorbe, un festejo único en el mundo que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial.
La Feria del Jamón se suma a la primera jornada
La jornada inaugural ha contado también con la apertura, a las 13.00 horas, de la XXVIII Feria del Jamón de Segorbe, que permanecerá abierta durante toda la semana. El recinto abrirá cada día desde las once de la mañana hasta el cierre, alrededor de media tarde, y combinará música y gastronomía tradicional.
En esta primera jornada, la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañados en el palco por el obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, D. Casimiro López; el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat Aguilella; y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano García, entre otros representantes institucionales.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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