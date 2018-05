Los profesores asociados de la Universitat de València suspenden la huelga

El profesorado asociado de la Universitat de València ha acordado comenzar una parada técnica de la huelga que iniciaron hace ahora cuatro meses, dado que está realizando prácticamente todas las tareas en cumplimiento de los servicios mínimos.

Esta decisión se tomó por consenso en una asamblea celebrada en la tarde de este lunes, según ha explicado a Efe una portavoz de la Plataforma del Personal Docente e Investigador, Isabel de la Cruz.

La parada técnica no supone desconvocar la huelga sino suspenderla "a ver qué pasa este mes" y se inician negociaciones con la Universitat de València; de hecho, no se ha fijado una fecha de fin de la parada aunque sí está en el ánimo no volver a secundar la huelga en lo que queda de curso académico.

De esta manera, los profesores asociados de la Universitat no participan a partir de este martes en la huelga y continuarán con la realización de la evaluación de los módulos que imparten, las tutorías y la atención y orientación del alumnado, entre otras tareas.

El pasado 24 de mayo los profesores asociados de la Universitat Politècnica da València (UPV) suspendieron temporalmente la huelga indefinida, con el fin de evaluar a los alumnos.