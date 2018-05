El congreso de la SEMG reúne a 2.500 médicos de familia en València

Cerca de 2.500 médicos de familia de toda España, 1.193 comunicaciones, 144 ponentes y 185 ponencias. Estas son las macrocifras del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia que se celebra en el Palacio de Congresos de València desde mañana jueves y hasta el próximo sábado.

Bajo el lema «25 años de valores, ciencia y competencias», en el congreso se abordarán las últimas novedades en el tratamiento de enfermedades prevalentes en la consulta diaria como la diabetes, el asma o la EPOC pero también otras cuestiones sociales como la detección de la violencia de género en la Atención Primaria o cómo aconsejar a los pacientes ante los bulos de salud o las consultas sanitarias en Internet, el llamado Doctor Google.

El congreso servirá también para que los médicos de familia actualicen conocimientos en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito asistencial como la ecografía o la dermatoscopia, para detectar enfermedades de la piel.

En el precongreso se ha programado también un curso de Bioética, donde expertos en esta materia tratarán la ética en la prescripción, el consentimiento informado, la atención al final de la vida o los conflictos éticos en la adolescencia.

El presidente de la SEMG, Antonio Fernández -Pro, ha aprovechado la presentación del congreso hoy en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia para reclamar que se aumente el presupuesto dedicado a Atención Primaria hasta el 25 % del gasto sanitario total. «Si no es así no tendremos ni medios ni reemplazo de personal ni calidad ni seguridad en la atención al paciente», ha advertido Fernández-Pro que ha criticado también la «absoluta disparidad» que hay entre los distintos sistemas sanitarios españoles, lo que supone «una ruptura de la equidad». «En un gasto de 1.500 euros per cápita hay diferencias de hasta 500 euros según regiones», ha recordado.

En ese sentido, y pese a que la Atención Primaria ya está "en la agenda política", apostar por ella es "fundamental" para garantizar la sostenibilidad del sistema público español, uno de los "mejores" del mundo.

Fernández -Pro ha recalcado que la atención primaria "arrastra una precariedad permanente", por lo que "ya ha llegado la hora de que se le devuelva espacio" tras todos los esfuerzos que han realizado los profesionales durante estos años de crisis.