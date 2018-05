Los papeles del plan eólico que el 'topo' revolvió tendrían que estar en Economía

La carpeta con la documentación sobre las adjudicaciones del plan eólico que la Guardia Civil encontró encima de una estantería en el Centro de Archivo y Logístico de Riba-roja deberían estar en los archivos de la Dirección General de Industria y no en el citado almacén. Fuentes de la Generalitat indicaron que una de las principales incógnitas de este caso, por el que se ha abierto expediente informativo al jefe de Recursos Humanos del Ivace, Alfonso Roselló, es cómo esos papeles llegaron allí. Precisamente Roselló declaró ayer ante la Guardia Civil, según pudo saber este diario.

Toda la documentación relativa a las adjudicaciones, excepto la carpeta encontrada en el almacén (unos 20 folios), está en la dirección general. Sólo la documentación técnica está en el centro logístico. De ahí que una duda es por qué, cómo y quién trasladó esa parte de la documentación al almacén y la dejó como olvidada sobre una estantería. La UCO acudió a Riba-roja después de echar en falta parte del expediente en Industria. Allí se trasladó con un grupo de personas, incluido el propio Roselló. Este, en su calidad de jefe del Ivace tiene autorización para acceder al almacén, aunque no es el único. Con todo, y a pesar de la evidencia de que alguna persona estuvo hurgando en ese expediente antes de que la Guardia Civil lo requiriera, las primeras investigaciones del Consell indican que la documentación está completa. Así, según ha sabido este diario, se ha cotejado el expediente escaneado con el papel y la conclusión es que no falta ningún folio.

La principal coartada de Roselló es que el16 de mayo, el día que acudió al almacén supuestamente para consultar unos expedientes del antiguo Impiva sobre personal, no fue solo. Lo acompañaban dos técnicas del Ivace. El registro de Riba-roja no ha recogido, como debía haber hecho , la presencia de las dos trabajadoras, pero ambas han ratificado ante Economía que estuvieron allí con Roselló y que no vieron movimientos extraños ni que el responsable del Ivace se desplazara a otro lugar para buscar los archivos del plan eólico, físicamente ubicados en un lugar distinto en el almacén.

La versión de las acompañantes es importante, ya que descartaría que ese día fuera el que tuvo lugar la manipulación del expediente. Roselló, como persona autorizada, ha acudido en otras ocasiones al centro logístico, por lo que lTransparencia no puede descartar que él trasladara el expediente.

En todo caso, como informó este diario, la búsqueda del topo se amplia y no se centra sólo en Roselló. Las inspectoras nombradas para la investigación deberán revisar todas las entradas y salidas en los últimos meses. Hay cámara de seguridad cuyas imágenes revisa la UCO. Por lo pronto, Roselló fue citado ayer por la Guardia Civil, que busca determinar si él fue quién movió los papeles. No era sospechoso cuando la Guardia Civil se trasladó al almacén con un equipo en el que se encontraba. De momento, sigue en su puesto y acude al trabajo.