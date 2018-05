"Te sientes abandonada por la Administración. No hay recursos para la esclerosis múltiple"

Es una enfermedad caprichosa. De esas que no dan la cara y dificultan el diagnóstico. No tiene causa ni cura. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años y así, irrumpe en la vida de los jóvenes truncando sueños de vida.

Se llama Esclerosis Múltiple, afecta a 10.070 valencianos y se da con más frecuencia (casi el doble) en mujeres que en hombres. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal, pero precisa de una mente fuerte que permita al paciente (y a sus familiares) vivir con una enfermedad degenerativa que se presenta con frecuencia cuando la vida empieza a despegar. Y hay que vivir con ella.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con la firme intención de visibilizar una dolencia que solo comprende quien la conoce a la fuerza.

Susana Casanova tenía 24 años y una infección de orina que nunca fue tal. Tras una semana con medicación, su médico de cabecera la envió al urólogo. Le dijeron que el problema estaba en su cabeza. La derivaron al psicólogo, que le pidió otra prueba médica. Y ahí, tras la resonancia con contraste, llegó el diagnóstico: esclerosis múltiple. Y la tierra se la tragó.

Cuando le diagnosticaron la enfermedad, Susana solo notaba la sensación constante de tener ganas de orinar. Y de llorar. Dos décadas después, mantiene esa sensación permanente de tener que ir al baño y está postrada en una silla de ruedas. Pero sonríe. Y explica que hay vida después de la esclerosis múltiple. Toda una vida.

«Cuando te dicen que tienes una enfermedad degenerativa, que no tiene cura, que no se sabe por qué la tienes, y que no hay manera de ir a mejor, te quieres morir. Lo recuerdo de forma traumática. Minutos antes de que me lo dijeran, en la sala de espera, hojeaba una revista científica que hablaba de la enfermedad. Cuando me lo dijeron, solo tenía esa referencia. No tenía ni idea, pero sabía que era grave porque mi madre lloraba... Y eso me lo esperaba, pero mi padre tenía los ojos empañados y eso sí que era una mala señal», rememora Susana.

En el hospital la ingresaron, le pautaron una medicación y pasada una semana la enviaron a casa. Con 24 años pensaba que su vida se había acabado. Con 24 años, sus padres pensaban que adiós al futuro de su pequeña. No quería salir de casa.

Le hablaron de la Asociación Valenciana de Esclerosis Multiple (Acvem) y salió por la puerta para no volver jamás. «A todos nos pasa lo mismo. Vienes, te informas y piensas que tú no estás tan mal. La mente no está preparada. Y al año regresas», explica Susana. Y así fue.

Tras un año casi sin salir de casa, tomó las riendas de su vida. Con enfermedad o sin ella, esa era su vida y había que vivirla porque no estaba en la meta, sino en la línea de salida. «Eso sí, te sientes abandonada por la administración porque no hay recursos públicos. La administración no prevé nada. Ni psicólogo ni rehabilitación. Como es una enfermedad crónica y denenerativa...», expone.

Susana habla del tiempo que pasó deprimida y encerrada, y no parece que hable de ella. Transmite vitalidad, alegría, fuerza. En 20 años tuvo que dejar el trabajo y perdió la movilidad de las piernas pero ha ganado en confianza, seguridad y autoestima. Otros valores. Otra manera de ver el mundo. Se emancipó, viajó (ha recorrido nueve países) y mantiene planes de futuro. El año que viene se casa.

Asegura que su día a día es como el de cualquier otra persona. La única diferencia es «que hago las cosas más despacio». Barreras visible e invisibles aparte.

Susana regresó a Acvem al año de su primera visita. Y sigue agradecida. Como ella, 300 personas visitan el centro para realizar sesiones de rehabilitación que no les pautan en la sanidad pública y que sí mejoran su calidad de vida. Además, el centro tiene servicio de psicología, logopedia y trabajo social.

La administrativa de la asociación, Mónika Gómez, lleva 18 en el centro y asegura que la asociación cubre la atención que las administraciones no dan.

«La situación es la misma desde hace 18 años. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa, así que no hay rehabilitación pública para ellos. No hay atención psicológica ni para los pacientes, ni para sus familias. La asociación cubre el servicio lo mejor que puede. Recibimos una ayuda anual que oscila cada año y ronda los 14.000 euros. Es dinero, por supuesto, pero nuestros gastos son de 6.000 euros al mes. Es decir, que con la subvención tan solo cubrimos dos meses», asegura.

Durante el día de hoy, en toda la Comunitat Valenciana habrá puntos de información sobre la esclerosis múltiple, con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y recaudar fondos.



Recursos autonómicos

La Conselleria de Sanidad asegura que para la atención de estos pacientes, el sistema sanitario valenciano dispone de diferentes recursos. «Existen unidades de esclerosis múltiple de nivel terciario en el Hospital La Fe, el Clínico y el General, en la provincia de Valencia. Además, en Alicante tienen unidad el hospital General de Alicante y el de Elx. Y en Castelló, el General también dispone de este tipo de unidad.

Por otro lado, en el resto de hospitales de la Comunitat Valenciana hay consultas monográficas para la atención de pacientes con esclerosis donde los reciben la atención de neurólogos», aseguran fuentes de la conselleria.

Asimismo, afirman, existe una estructura de coordinación en la Comunitat, que se configura en la red asistencial. «Esa red está formada por un neurólogo de cada provincia, personal de enfermería, un rehabilitador y un trabajador social», explican, además «con apoyo de laboratorio, radiodiagnóstico, neurofisiología, oftalmología o salud mental así como de hospital de día».