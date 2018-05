Siete de cada diez valencianos se declaran no fumadores o exfumadores

El 78 % de valencianos se declaran como no fumadores o exfumadores, según la última Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana de 2016. El porcentaje ha aumentado en 14 puntos en un periodo de quince años según ha puesto hoy de relieve la Conselleria de Sanidad: de los 64 % que así lo declaraban en la encuesta de 2001 a los 78 % de la última. De esos siete de cada diez, seis se declaran no fumadores (un 60,5%) mientras que un 17,5 % se declara exfumador.

Los avances en la batalla antitabaco -los cigarrillos son los responsables en la C. Valenciana de 6.500 muertes anuales- se han logrado tanto en el número de no fumadores como en aquellos que, en estos 15 años, lo han podido dejar. Así, según el desglose de los porcentajes, los no fumadores han pasado en estos quince años del 52,2% al 60,5% en 2016 mientras que los exfumadores han pasado del 11,8% en 2001 al 17,5% en 2016. Además, hay un descenso de más de 12 puntos porcentuales en la prevalencia de fumadores habituales (32% en 2001 que desciende a 19,9% en 2016), y el fumador ocasional desciende de 4% en 2001 a un 2,6% en el año 2016.

Por sexos, el descenso es mayor en hombres: la prevalencia de fumadores diarios ha disminuido 19,7 puntos porcentuales (40,5 en 2001 a 20,8 en 2016), frente a las mujeres, cuya prevalencia ha experimentado un menor descenso (23,8 en 2001 a 18,8 en 2016).

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha destacado hoy estas cifras con motivo de la celebración mañana jueves del Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo ya que el tabaquismo está detrás anualmente de 6.500 muertes en la C. Valenciana, principalmente como consecuencia de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en hombres, y de cardiopatías en mujeres.

Para este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido el lema 'Tabaco y cardiopatías' con el objetivo de llamar la atención sobre la relación entre el tabaco y las cardiopatías, así como otras enfermedades cardiovascualres, entre ellas, la cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular.

La OMS busca este año la concienciación en la población general sobre las consecuencias del tabaco y la exposición al humo ajeno para la salud cardiovascular. La organización ha estimado que el tabaco es responsable de la muerte de 7 millones de personas al año, de las que más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890.000 mueren por haber respirado humo de forma pasiva.

Las UCA atienden 1.738 personas por tabaco en 2017



Las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) y Unidades de Alcohología (UA) constituyen los recursos especializados para el tratamiento de la adicción a cualquier sustancia en general y específicamente para el abordaje de trastornos adictivos derivados del tabaco.

En 2017 la demanda a tratamiento en las diferentes unidades asciende a 1.738 personas, lo cual supone un ligero aumento respecto a los dos últimos años en los que las cifras se situaban en 1.585 y 1.718 pacientes en 2015 y 2016, respectivamente. En comparativa con el resto de sustancias, el tabaco constituye alrededor del 13% de la demanda total a tratamiento en las unidades de conductas adictivas.

Respecto a la edad, sobre el total de pacientes atendidos, el grupo mayoritario lo constituyen los adultos entre 35 y 64 años (78%) seguido de los mayores de 65 años (12%), jóvenes (9%) y menores (1%). De hecho, la media se sitúa en los 50 años. Asimismo, el perfil sociodemográfico mayoritario es mujer, adulta, con una media de edad de 50 años, con estudios medios y casada, un perfil feminizado que se repite desde 2015.

Las acciones encaminadas a controlar el tabaquismo en la Comunitat Valenciana están definidas en el Programa de Disminución del Consumo de Tabaco, en el que se desarrollan acciones educativas, informativas y normativas.



Encuestas epidemiológicas



A nivel epidemiológico, las encuestas disponibles realizadas a población general (Encuesta EDADES) y escolares (Encuesta ESTUDES) siguen dejando de manifiesto que el tabaco continúa siendo la segunda sustancia psicoactiva más consumida, tras el alcohol.

Tomando como franja el periodo de 2013-2015, y en relación a la población general (15-64 años, Encuesta EDADES) la situación resultante es que se mantienen las prevalencias de consumo de tabaco en casi todas las frecuencias estimadas.

Por su parte la situación en relación a la población más joven, extraída de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) coincide con la expuesta para la población general, de forma que el tabaco es la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años, tras el alcohol. Aumenta el número de consumidores en el último mes aunque disminuye el número de iniciadores al consumo de tabaco y fumadores diarios.

Este último grupo de mayor riesgo pasa de 9,6% en 2014 a 9,3% en la última encuesta elaborada.

Este descenso concreto pone de manifiesto que tras la promulgación de diferentes leyes que contribuyeron a un bajada en los consumos y a la sensibilización de la sociedad valenciana frente a los riesgo asociados al tabaco, la promoción de la salud y la prevención del tabaquismo sigue necesitando de nuevos impulsos, compromisos e iniciativas que sigan visibilizando el tabaco como un problema de salud.

Acciones educativas

Las acciones en el entorno escolar pretenden evitar la incorporación de nuevos fumadores, contribuir a la deshabituación de las personas fumadoras y sensibilizar a toda la población (fumadora y no fumadora). Las principales actuaciones del programa en materia formativa son: el Aula Itinerante del Tabaco, los proyectos educativos para la prevención del tabaquismo y el Concurso europeo 'Clases sin humo'.

El Aula Itinerante del Tabaco es un recurso didáctico que Sanidad pone a disposición los centros docentes dirigida al alumnado de 1º de la ESO. El Aula del Tabaco está formada por paneles gráficos y módulos experimentales que introducen a los escolares en la problemática del consumo del tabaco y contempla aspectos que van desde la publicidad del tabaco hasta los efectos producidos por este. Dos monitores dirigen a grupos de 25 a 40 escolares, en horario lectivo, y con una duración de 45-50 minutos, una charla explicativa sobre las consecuencias del consumo del tabaco. Al mismo tiempo los escolares tienen la oportunidad de experimentar con los distintos elementos interactivos del Aula.

Los principales contenidos del Aula se refuerzan con un folleto que se utiliza durante la sesión y que luego queda como material informativo. Este incluye datos de los efectos sobre la salud del tabaco, el derecho a respirar aire sin humo de tabaco, la protección de los no fumadores que establece la legislación y elementos para reforzar la decisión de no fumar.

Durante el curso escolar 2017-18 se han realizado 947 sesiones en 303 centros docentes de 119 municipios diferentes de la Comunitat Valenciana y en ellas ha participado un total de 28.059 alumnos y alumnas.

En cuanto a los proyectos educativos para la prevención del tabaquismo, consisten en una serie de actividades (educativas, informativas, plásticas) elaboradas por los escolares cuyo objetivo es promover acciones encaminadas a la prevención del tabaquismo y/o al retraso al inicio en el consumo de tabaco. Todos los proyectos presentados participan en un concurso en el que se premia a los mejores en 2 modalidades: Educación Primaria y Educación Secundaria.

Durante el curso 2017-18 se han inscrito un total de 6 proyectos educativos en la Comunitat Valenciana, quedando como finalistas 3 de ellos, 2 en la modalidad de Educación Secundaria y 1 en la modalidad de Educación Primaria. Finalmente, los mejores proyectos de la Comunitat Valenciana han correspondido a dos centros del departamento de salud de Dénia.

En la modalidad Educación Primaria el jurado ha concedido el premio al proyecto titulado 'Acepta el reto' del Colegio Alfa & Omega. Y en la modalidad Educación Secundaria el proyecto ganador es el titulado 'Fumar no es ningún juego' del IES nº 1 de Xàbia.

El concurso europeo 'Clases sin humo' es una actuación en la que se establece un compromiso entre el profesor y los alumnos de un aula para no fumar durante todo el curso escolar. Además, se realizan actividades educativas para la prevención del consumo de tabaco y se premia al mejor eslogan de entre todos los presentados.

Durante el curso 2017-18, un total de 27 centros docentes de 18 municipios han presentado sus propuestas a cada departamento de salud.

El eslogan ganador de la Comunitat Valenciana ha sido '¿Quién quiere ir con esos malos humos?' elaborado por los alumnos y alumnas del Colegio EFA la Malvesia de Llombai (Departamento de La Ribera). El jurado ha tenido en cuenta la originalidad, claridad y adecuación del mensaje.

Acciones informativas

Las acciones informativas están dirigidas a aumentar los conocimientos veraces sobre los efectos del tabaco y sus influencias sobre la salud favoreciendo la comprensión de la naturaleza y magnitud del tabaquismo. Los materiales divulgativos sobre distintos aspectos del consumo de tabaco pueden encontrarse en la dirección electrónica http://www.sp.san.gva.es/tabaquismo.

Asimismo, se han planificado diferentes actividades con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco 2018. Así, se instalarán puntos informativos en centros de salud pública, centros de salud, hospitales, unidades de conductas adictivas, centros escolares y ayuntamientos, así como la entrega de premios a los centros docentes ganadores de los concursos 'Clases sin humo' y de los proyectos educativos para la prevención del tabaquismo 2018. También se realizarán encuestas sobre hábito tabáquico, pruebas de cooximetría y espirometrías en diversos centros de salud y centros docentes.

Acciones normativas

El marco fundamental que permite a la Administración sanitaria la protección de la salud de la población son las acciones normativas, tanto a escala individual como colectiva, y que están dirigidas de manera general a preservar al no fumador del humo del tabaco y a proteger a los fumadores de los componentes nocivos del tabaco.

El programa procura la mejora de los sistemas de vigilancia del cumplimiento de la normativa nacional y autonómica en su ámbito de competencias, la adaptación de la cartelería normativa, etc.

Las infracciones han sido detectadas durante la inspección higiénica sanitaria rutinaria de los centros de restauración o por la actuación de los cuerpos de seguridad o agentes de orden locales.

El cuerpo de, aproximadamente, 300 inspectores sanitarios, que controla cerca de 35.000 locales de hostelería y restauración, ha generado expedientes de oficio.

Asimismo, los cuerpos de seguridad han actuado para verificar las quejas o reclamaciones que los ciudadanos realizaron ante la administración o bien realizar sus funciones de hacer cumplir la ley.

Desde la entrada en vigor de la Ley 42/2010, entre enero de 2011 y diciembre de 2016, se recibieron un total de 3.209 reclamaciones o denuncias de las que un 78,6% fueron realizadas por agentes de la autoridad y un 21,4% por particulares o asociaciones. Se ha incoado expediente por incumplimiento de la Ley en un 71,1 % del total de reclamaciones y denuncias, y se han resuelto el 61,5% de los expedientes.

De los expedientes resueltos, un 70,2% han dado lugar a sanción económica en un rango entre los 30 y 10.000 euros. El mayor número de expedientes iniciados, un 85,1%, ha sido por consumo de tabaco en lugares con prohibición vigente, el 10% por venta y un 4,7% por señalización inadecuada. El 62,5% de los expedientes se ha realizado en el ámbito de la restauración.



Plan de Salud



El hábito tabáquico es un factor de riesgo constatado para diferentes enfermedades crónicas, cardio y cerebrovasculares. Por ello, la segunda línea estratégica del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana (2016-2020), orientada a la cronicidad y hacia el incremento de la esperanza de vida en buena salud contempla, a través de tres de sus objetivos, las acciones preventivas y terapéuticas dirigidas a la disminución y protección del tabaquismo.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública está ultimando la elaboración Estrategia de Prevención y Atención al Tabaquismo en la Comunitat Valenciana, que es fruto de un proceso técnico y participativo de personas profesionales y expertas en el marco del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.

Esta Estrategia permitirá mejorar la coordinación de todas las acciones preventivas y terapéuticas dirigidas a la disminución del tabaquismo y su impacto sobre la salud en la Comunitat Valenciana.