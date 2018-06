La Asociación Gremial denuncia que la regulación 12+4 dejará las noches sin servicio de taxi en Valencia y abrirá las puertas a las VTCs

La Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia ha recibido el borrador de la orden que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio quiere aprobar en un par de semanas en el Área de Prestación Conjunta de Valencia, donde quiere implantar la regulación horaria 12+4, pudiendo realizar las primeras 12 h entre las 6:00h y las 02:00h de la madrugada y obligando a todos los taxis que necesiten terminar su horario para llegar a final de mes a realizar las últimas 4 horas a partir de las 02:00h y hasta las 06:00h de la mañana. Ante tal disparate, la Asociación Gremial alerta del peligro de esta nueva regulación que va a producir el efecto contrario al anunciado, dejando Valencia desierta de taxis de madrugada, ya que serán cientos de taxistas los que perderán sus puestos de trabajo al no ser rentable trabajar de madrugada sobre todo de lunes a viernes.

El Presidente de la Asociación Gremial de Autotaxis de Valencia, Ismael Arráez, denuncia el sistema utilizado de descanso de fines de semanas alternos, que perjudicará gravemente al autónomo que no comparte vehículo, ya que después del esfuerzo de la regulación diaria de lunes a viernes, además, tendrá que trabajar sábado y domingo de tirón y ¿qué pasa el lunes por la mañana?, ¿en algún momento se piensa en su descanso y la seguridad del cliente?, ¿cuándo duerme el taxista si ha estado trabajando mañana y noche?€ esto no hay cuerpo que lo aguante. "Los fines de semana alternos van a provocar que la madrugada del domingo al lunes no haya ningún taxi en la calle para poder dar servicio a la población, por ejemplo para poder ir al aeropuerto, ya que aparte de retirar a la mitad de la flota actual, en algún momento del fin de semana tendrá que descansar el conductor que le toca empalmar esa semana y el usuario que necesite un servicio de taxi la noche del domingo será el más perjudicado", asegura Ismael Arráez.

Sin duda, el partir la jornada laboral y dejar cuatro horas con poca rentabilidad de madrugada entre semana va a provocar que cientos de autónomos que comparten su vehículo con algún familiar pierdan sus puestos de trabajo. Pero no sólo eso, la eliminación de las licencias acumuladas que marca la Nueva Ley del Taxi va a desencadenar en pocos meses un desabastecimiento nocturno total, ya que serán más de 400 los taxistas asalariados que serán despedidos y que realmente son los que en este momento están trabajando la mayor parte de la franja horaria nocturna€ Si el Estudio, ´cocinado´ por la Conselleria, advierte de la escasez de taxis actual de madrugada, cuando se despida a la gente, ¿qué va a pasar con el servicio al ciudadano?. "Este vacío de taxis por las noches en la ciudad de Valencia va a ser aprovechado por los vehículos con conductor que coparán esta franja horaria y ofrecerán este servicio con total impunidad", incide el Presidente de Gremial.

Desde la Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia no entendemos el interés oculto de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en aprobar esta nueva regulación y el de la Federación Sindical del Taxi en apoyarla cuando perjudica gravemente al autónomo, no va a dar el servicio que el ciudadano necesita de madrugada y encima abre las puertas a las VTCs con el beneplácito de la Administración Autonómica.

Por todo ello, este viernes la Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia Gremial, la Asociación Empresarial de Autotaxis de la CV y la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi asistirán a una reunión conjunta con Vicepresidencia de la Generalitat y Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para exigir que escuchen a la mitad del sector que está en contra de esta regulación, en contra del intrusismo y en contra de la política "fascista" actual del gobierno socialista que está matando poco a poco al sector. "Es difícil de digerir en un estado democrático como el actual que el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad actúe a golpe de decretazo y se enorgullezca diciendo que ha sido elegido en unas urnas y que eso le legitima a tomar decisiones sin consultar a nadie. Considero que esta actitud es digna de gobiernos dictatoriales pasados y no muy propia de un gobierno que se llena la boca diciendo que es progresista y que gobierna para el pueblo", concluye con indignación el Presidente de la Asociación Gremial de Autotaxis de Valencia, Ismael Arráez.