El número de valencianos que no fuma o que ha dejado el tabaco crece un 14 % en los últimos 15 años

El 78 % de valencianos se declaran como no fumadores o exfumadores, según la última Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana de 2016. El porcentaje ha aumentado en 14 puntos en un periodo de quince años según ha puesto hoy de relieve la Conselleria de Sanidad: de los 64 % que así lo declaraban en la encuesta de 2001 a los 78 % de la última. De esos siete de cada diez, seis se declaran no fumadores (un 60,5%) mientras que un 17,5 % se declara exfumador.

Los avances en la batalla antitabaco -los cigarrillos son los responsables en la C. Valenciana de 6.500 muertes anuales- se han logrado tanto en el número de no fumadores como en aquellos que, en estos 15 años, lo han podido dejar. Así, según el desglose de los porcentajes, los no fumadores han pasado en estos quince años del 52,2 % al 60,5 % en 2016 mientras que los exfumadores han pasado del 11,8% en 2001 al 17,5 % en 2016. Además, hay un descenso de más de 12 puntos porcentuales en la prevalencia de fumadores habituales (32 % en 2001 que desciende a 19,9 % en 2016), y el fumador ocasional desciende de 4% en 2001 a un 2,6 % en el año 2016. Por sexos, el descenso es mayor en hombres: la prevalencia de fumadores diarios ha disminuido 19,7 puntos porcentuales (40,5 en 2001 a 20,8 en 2016), frente a las mujeres, cuya prevalencia ha experimentado un menor descenso (23,8 en 2001 a 18,8 en 2016).

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, destacó estas cifras con motivo de la celebración hoy jueves del Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo que está detrás anualmente de 6.500 muertes en la C. Valenciana, principalmente por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en hombres, y de cardiopatías en mujeres.

La OMS busca este año la concienciación en la población sobre las consecuencias del tabaco y la exposición al humo ajeno para la salud cardiovascular. La organización ha estimado que el tabaco es responsable de la muerte de 7 millones de personas al año, de las que más de 6 millones son consumidores y 890.000 son fumadores pasivos.