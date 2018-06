No pondrá «impedimientos» si Sánchez 'toca' a alguno de sus consellers

El jefe del Consell, Ximo Puig, está a la expectativa ante la formación del Gobierno de Pedro Sánchez que puede tener sello valenciano. Incluso con algún miembro de su gabinete. Preguntado por esa posibilidad, el presidente apuntaba ayer: «Me gustaría que hubiera ministros valencianos. Es una decisión del presidente. Hará un Gobierno adecuado al interés general del conjunto de España».

Ximo Puig se pronunciaba de esta forma ayer por la tarde en Paterna, poco antes de participar en la celebración del Día de Castilla la Mancha. Un acto al que acudió acompañado del expresidente de esa comunidad y exministro socialista José Bono. Y también de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La consellera, fiscal de carrera, tiene un perfil público en Madrid. Dirigió la Unión Progresista durante un año y fue vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde coincidió con Margarita Robles, uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez.

Bravo ha aparecido en las quinielas en las últimas horas para los futuros cargos gubernamentales ligados a la justicia, al igual que la consellera de Sanidad, Carmen Montón o los miembros de la Ejecutiva José Luis Ábalos y Andrés Perelló. Sobre este asunto, Bravo no cerraba ayer ninguna puerta: «Mi horizonte de momento lo tengo aquí. En la Comunitat Valenciana hay un gran reto en materia de Justicia, tenemos muchos proyectos en marcha. No les puedo decir nada más. Estoy encantada de formar parte del Consell del Botànic. Estoy muy ilusionada. Todo lo demás ya vendrá. Pedro Sánchez tiene un gran cometido por delante y tendrá que buscar a las personas más acertadas», respondió la consellera, que no quiso aclarar si ha hablado con el equipo del ya presidente del Gobierno.

Preguntado al respecto, Ximo Puig afirmó: «Respeto las decisiones que tome el presidente. Si hay alguna decisión de esas características no voy a poner ningún impedimento, obviamente». «Pero esa decisión afecta a personas y son las que tiene que decidir», añadió.

Por su parte, el exministro José Bono, se limitó a felicitar a Pedro Sánchez: «Lo único que puedo decirles es que le deseo lo mejor, suerte y la enhorabuena. Está en un momento difícil para España, pero confío en su capacidad e inteligencia. Estoy muy contento por mi partido y creo que será bueno para España».



Calvo suspende un acto en València

Por otro lado, la dirigente socialista y exministra Carmen Calvo, suspendió ayer su participación en un acto feminista en València. Fuentes del partido la situaban en Ferraz, en la cocina del nuevo Gobierno en el que se la coloca en una posición de relevancia.