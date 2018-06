Tres ministros socialistas en una fiesta en Faura

En plena expectación por el inminente nombramiento del nuevo gabinete de Pedro Sánchez, tres ministros de gobiernos socialistas de España se dieron cita anoche en Faura con ocasión de la fiesta en la que el escritor y diputado en las Corts Valencianes Fernando G. Delgado celebró su 70º cumpleaños. María Teresa Fernández de la Vega, José Bono y Carmen Alborch se mezclaron con los más de 150 invitados en unos corros en los que sobre todo se habló de la formación de gobierno y de los nombres que estarán o los que deberían estar en el nuevo Ejecutivo.

Los presidentes de la Generalitat, Ximo Puig, y de las Corts, Enric Morera; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; escritores como el poeta Francisco Brines y Carlos Marzal; el diputado en el Congreso Ciprià Ciscar; el portavoz del PSPV en las Corts, Manuel Mata; o la directora general de Cultura, la también escritora Carmen Amoraga, estuvieron presentes en la fiesta, preparada con todo esmero por el ya septuagenario y su marido, Pedro García-Reyes.

Otras asistencias destacadas fueron las del presidente del grupo Planeta y de la corporación Atresmedia, Josep Creuheras, y del que fue director general de RTVE y de la televisión de Castilla La Mancha, Jordi García Candau. Los miembros del Consell Valencià de Cultura Ana Noguera y Ricardo Bellveser y el consejero de Àpunt Media Vicente Vergara estuvieron también entre los asistentes a la celebración, así como el ex concejal socialista en València José cabrera y la catedrática de Escultura Amparo Carbonell.

En la velada no faltaron el video con fotos de la vida del homenajeado y momentos simpáticos como el pasodoble ´Viva lo español´ que bailaron el presidente Puig y la ex vicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega mientras, según relatan algunos asistentes, el público alababa la armonía de los movimientos de ella y bromeaba con la rigidez de los de él, quien pedía constantemente disculpas por no estar dotado para la danza.