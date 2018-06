8 de cada 10 estudiantes que van a Selectividad no tienen una carrera decidida

8 de cada 10 estudiantes que van a Selectividad no tienen una carrera decidida EFE/David Arquimbau

Durante los próximos días, un año más, los estudiantes de Bachillerato se enfrentarán de nuevo a los temidos exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, que empiezan mañana y se alargarán hasta el jueves. Los que obtengan la puntuación adecuada podrán acceder al grado que desean, aunque muchos todavía tienen dudas sobre el grado que estudiarán.

Según un estudio, un 77 % de los jóvenes que se presentan duda entre varias opciones: un 36% baraja tres posibles carreras; un 35% duda entre dos; y un 6% se encuentra perdido: no sabe qué carrera estudiará. Así, solo un 23 % de los jóvenes valencianos consultados sabe con claridad qué grado va a estudiar. No obstante, el 82 % cuando empezó a estudiar Bachillerato tenía claro que su futuro estudiantil está en la universidad, mientras que un 16% siguió sus estudios porque en el momento de tomar la decisión todavía no sabía qué quería hacer con su futuro; y solo un 2% cursa el bachiller porque sus padres se lo han dicho.

Rocío Argudo, directora del salón de orientación universitaria Unitour, afirma que ´durante bachillerato los estudiantes reciben orientación para su elección de grado, pero la decisión es cada vez más complicada por los factores que intervienen y porque la oferta que tienen a su disposición es cada vez más amplia. Lo que nosotros les aconsejamos es que se dejen guiar por sus gustos, que se imaginen dentro de unos años y vean dónde les gustaría estar trabajando´.

Y parece que este consejo sí que lo siguen, ya que según el informe de Círculo de Formación, más de la mitad (51 %) de los estudiantes encuestados en València elegirá su carrera por vocación. Por el contrario, un 35% de los estudiantes valencianos consultados asegura que se fijará antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado.

En lo que se refiere a las áreas de interés, la rama favorita de los alumnos valencianos es Ciencias Sociales, Jurídicas y Educación, escogida por un 36%. La sigue Ciencias de la Salud (28%), los estudios técnicos en Ingenierías o Arquitectura (17%) y, Arte y Humanidades (13%).



Estudiarán en su provincia, pero podrían trabajar fuera de España

Los jóvenes valencianos son ´caseros´ cuando se trata de cursar sus estudios universitarios. Al 66 % le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 17% estudiará fuera de su región, y un 15 % tiene pensado irse fuera de España.

Cuando se les pregunta sobre el lugar en el que les gustaría trabajar, al 31 % le es indiferente dónde trabajar, se trasladaría donde encuentre empleo, mientras que un 19 % lo buscará directamente fuera de España.

Por su parte, un 33 % prefiere quedarse en cualquier parte de España, y un 17 %, en su provincia o comunidad.

Finalmente, el 36% de los jóvenes encuestados en València se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada, mientras que un 28 % montaría su propio negocio, y un 24 % tiene pensado opositar para ser funcionario.