Una tromba de agua con 142 litros en seis horas inunda túneles y atrapa a 4 personas

A dos semanas de la efeméride de las inundaciones del 18 de junio de 1958, la Comunitat Valenciana registró la cuarta tromba de agua más grande de la historia en el mes de junio (con 91,28 litros por metro cuadrado acumulados en el observatorio de Viveros, en València), dejando inundaciones a pasos a nivel, carreteras cortadas, retrasos en el tráfico ferroviario y dos rescates con cuatro personas afectadas.

Las fuertes precipitaciones barrieron todo el territorio valenciano, entre las tres y las cinco de la madrugada del domingo, con especial intensidad en el Área Metropolitana de València y la Ribera. Así, el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) anunció que se produjeron un total de 591 incidentes. De ellos 22 eran achiques y 20 rescates de vehículos bloqueados, la mayoría procedentes de la ciudad de València y de la provincia de Alicante, seguidos en número por la Ribera Alta y l'Horta Sud.

Y es que las tormentas generalizadas que avanzaban de sur a norte de la Comunitat Valenciana dejaron los términos de Guadassuar y Real (los más afectados) con 142,2 l/m2 y 116 l/m2 acumulados, respectivamente, en tan solo seis horas. En algunas zonas de la ciudad de València se alcanzaron también los 100 l/m2, en la zona de la Avenida de Tarongers, 102,3 l/m2 y en Viveros 87,1 l/m2.

Destrozos en la huerta

La Unió de Llauradors de la Comunitat Valenciana no pudo, sino, celebrar lo que las lluvias caídas en las provincias del interior significaban para los embalses. «Es muy buena noticia porque los aumentarán las reservas de agua de cara al verano», indicó Ramón Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors.

No obstante, aseguró, «han habido lluvias desde los 30 a los 100 l/m2, lo que significa que muchos campos habrán quedado destrozados o inundados, pudiendo generar hongos en la mayoría de la producción». Así, añadió, «en caso de que haya caído piedra habrá provocado daños en la madera de los árboles que, si no son viñas o florales, no cubre el seguro».

Apurado rescate

Lo más destacable por las tormentas fue el rescate de tres personas que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo que cayó a un campo anegado en la partida de Mocarra, a la altura del barranco Algarins, en Alginet. El consorcio provincial de bomberos recibió el aviso del suceso sobre las 11.00 horas, y al lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Silla, Catarroja, el sargento del parque de bomberos de Alzira y el oficial de guardia.

Policía Local y la Guardia Civil tuvieron que sacarlos del interior del vehículo con la ayuda de cuerdas (los bomberos llegaron más tarde), en una acción de extrema gravedad. Finalmente, fueron rescatados y trasladados al Hospital de la Ribera con heridas leves. Todos ellos tenían síntomas de hipotermia y la mujer, que viajaba en el asiento trasero, tenía un corte en la pierna. Asimismo, el Consorcio de Bomberos, que registró un total de quince servicios (siendo la mayoría achiques de agua, en Alfafar, Picanya, Alzira y Gandia; y rescates) consiguió rescatar a un conductor de Carlet al que se le había envuelto el vehículo en llamas. Y es que, al circular por una vía inundada, en un polígono de Carlet, y entrar el vehículo en contacto con el agua se produjo un cortocircuito que incendió el coche. El consorcio consiguió sofocar las llamas a las 5.30 horas, media hora después del aviso del conductor. En Alfafar, el aparcamiento de un centro comercial amaneció anegado, sobre todo en la zona próxima al túnel que conduce hacia l'Alfubera, que también se inundó totalmente.

Cortes de carreteras

Las intensas precipitaciones también obligaron a cortar carreteras. Como la CV-505, que une Alzira con Sueca, entre los kilómetros 2 y 3 por una inundación que se produjo en la confluencia con el barranco de la Murta. El paso inferior de la CV-525, bajo la A-7, entre Algemesí y Alginet también estuvo cortado durante unas horas por acumulación de aguas.En el resto de carreteras, el aviso amarillo obligaba a los vehículos a circular con precaución. Fue el caso del tramo de la CV-563, a la altura de la Llosa de Ranes, hasta la CV-41, por arrastre de tierra. El desprendimiento de piedras de gran tamaño por las lluvias en la CV-439 en el término municipal de Cofrentes obligó a cortar un carril de esta calzada. En cuando al tráfico ferroviario, las fuertes lluvias también dejaron inundaciones en los pasos inferiores de las estaciones de Silla y Algemesí y se estableció la circulación por la vía II entre Benifaió y Alzira para los trenes de cercanías.