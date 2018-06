Aprende a diferenciar entre información veraz y "noticias falsas"

La veracidad siempre ha sido el gran baluarte sobre el que se ha sostenido la prensa. Ahora, la inmediatez y la viralidad de las noticias falsas –o fake news– trata de socavar ese paradigma por el cual el lector siempre consideraba que «si sale en el periódico, será verdad». Sin embargo, medios de comunicación como Levante-EMV y entidades como la universidad CEU Cardenal Herrera siguen creyendo que el buen periodismo es fundamental para el desarrollo de una mejor sociedad. Eso se logra con rigor en el trabajo e información veraz, que permitirán a los ciudadanos ser más libres para saber, pensar y decidir.

Por ello, este diario y la universidad CEU Cardenal Herrera también quieren que cada ciudadano sepa diferenciar entre cuáles son informaciones veraces y cuáles son falsas. Porque ese conocimiento le servirá a los lectores para que cada vez sea más difícil engañarlos y así puedan tomar sus propias decisiones en base a una información completamente honesta y veraz.

Titulares sensacionalistas

Una de las primeras cosas a tener en cuenta para detectar estas noticias falsas es el titular. En la mayoría de los casos se emplean titulares sensacionalistas carentes de contenido. ¿Y por qué les funcionan a los difusores de estas fake news? Un estudio desarrollado en 2016 por la Universidad de Columbia y el Instituto Nacional Francés constató que el 59 % de los contenidos compartidos en redes sociales no habían sido previamente leídos en su contenido por quienes los difundían. Así, más de la mitad acaban por creerse esos titulares falseados sin ni siquiera cuestionarse su veracidad. En estos casos, es recomendable no compartir la información en redes sociales si no se ha leído antes y se ha comprobado si es veraz porque, en caso de no hacerlo, contribuiremos a formar parte de ese proceso de difusión de noticias falsas.

Una herramienta didáctica

Estas dos son simplemente algunas de las pautas facilitadas en la web porunainformacionveraz.com –cuyas recomendaciones también podrá seguir vía Twitter con el hashtag #PorunaInfoVeraz– con las que a partir de ahora podrá aprender a diferenciar entre el periodismo riguroso y las noticias falsas. Y es que la capacidad para discernir entre unas y otras será vital para realizar un uso responsable de los contenidos informativos en la red. Con esta herramienta, con un carácter didáctico, divulgativo e informativo, dispondrá de todas las claves para informarse correctamente en la era de internet.