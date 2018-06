Boluda: «El nuevo gobierno no tiene por qué hacerlo mal, hay que dejarles un poco»

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, admitió ayer estar «expectante» respecto al nuevo gobierno de España por ver «qué va a ocurrir», aunque ha considerado que «no tiene por qué hacerlo mal» y «hay que dejarle un poco a ver cómo desarrolla» sus políticas. Sin embargo, ha considerado que la legislatura «tal y como está», va ser «muy difícil y complicada». Así lo ha indicado Boluda al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la situación de España tras el cambio de ejecutivo central. Boluda recordó que el anterior gobierno de Mariano Rajoy «también ha gobernado en minoría» y en las «mismas condiciones» que el actual. «Si no tienes mayoría absoluta que más da tener 80, 90 ó 32 diputados. Estas en las mismas circunstancias y si han gobernado 2 años, ¿Por qué no van a gobernar estos otros dos años?», se ha preguntado. Por tanto, a su juicio, unas elecciones generales anticipadas estarían «bien para certificar una situación» que no cree que vaya «a cambiar mucho en unas elecciones», al tiempo que ha insistido en que si el anterior ejecutivo pudo gobernar en minoría, el nuevo gobierno también.