Compromís quiere participar en la elección del nuevo delegado del Gobierno

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perfila su ejecutivo monocolor, en Compromís empiezan ya a plantear peticiones concretas. La formación quiere que los nuevos nombramientos del Gobierno en la Comunitat Valenciana sean consultados con el gobierno del Botànic.

Es decir que los partidos que sostienen el acuerdo valenciano participen de alguna forma en la elección de los puestos clave. El más importante es el del delegado o delegada del Gobierno, actualmente Juan Carlos Moragues, pero también el del responsable de la Confederación Hidrográfica del Xúquer o los delegados de Costas y Carreteras. También confían en que los valencianos puedan tener algún cargo con capacidad de presión en los ministerios más sensibles para los intereses valencianos, es decir Hacienda, Fomento y Agricultura y Medio Ambiente.

El portavoz de Compromís en Madrid, Joan Baldoví, aseguró ayer que consultar esos nombres sería una muestra de buena voluntad por parte de Pedro Sánchez. Baldoví aseguró a Levante-EMV que Compromís no ha recibido ninguna llamada del líder socialista ni de su entorno. Sánchez anunciará el Gobierno el miércoles y es de esperar que en los próximos días configure en segundo escalón donde a Compromís le gustaría tener un papel protagonista.

Ayer, la comisión de coordinación institucional de la coalición acordó las línas básicas de sus peticiones, que son, negro sobre blanco, las que ya están escritas en el Pacte del Botànic, es decir más políticas sociales y rescatar personas. Baldoví espera que la coalición pueda tener un papel central en los dos años que quedan de legislatura ya que considera que, en su opinión, no habrá elecciones a corto plazo y es partidario de dar una oportunidad a Sánchez en forma de tiempo prudencial.

«Nosotros vamos a ser aliados leales - dice Baldoví– mientras él cumpla con los valencianos, de momento sus palabras de querer imitar e inspirarse en el Botànic y su reconocimiento de que los valencianos tienen muchos problemas hay que tenerlas en cuenta».

Respecto a si considera un error que Sánchez pueda formar un gobierno monocolor, Baldoví no se pronuncia, pero sí plantea la necesidad de que Pedro Sánchez cuente con los partidos que han sumado en el Congreso para permitir que llegue a la presidencia y le recuerda que le faltan 92 diputados para tener mayoría absoluta.



Interlocución Sánchez-Puig

El portavoz de Compromís en el Congreso, en declaraciones a este diario, también espera que exista una interlocución más fluida entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el nuevo presidente del Gobierno. «Si tienen alguna diferencia deberían superarla», dice.

Con todo, la clave para Baldoví no está tanto en los presupuestos del Estado para 2018 sobre los el PP puede poner palos en las ruedas en el Senado para vengarse del PNV como con las cuentas de 2019. En opinión del dirigente nacionalista sería hora ya de ponerse a trabajar en las de 2019 porque esas sí van a ser una prueba de fuego para la izquierda. «En cuanto se apruebe el techo de gasto deberíamos ponernos a a trabajar porque los de 2019 sí que tendrán que ser significativamente mejores para los valencianos que los de estos años con el PP porque nosotros y el PSPV nos jugamos nuestra coherencia», admite el portavoz en el Congreso. Baldoví también ve ahora abrirse la posibilidad de que el Gobierno deje gobernar a los dirigentes valencianos y aboga por que se retiren todos los recursos de inconstitucionalidad. «El Estado no puede torpedear las decisiones que se toman en las Corts valencianes no podemos tener un airete en nuestra contra y creo que en eso vamos a mejorar», remarca.

Respecto a los intensos días de la moción de censura, Baldoví cree que el PP cometió el error de poner la censura en marcha demasiado pronto con la pretensión de que Sánchez no tuviera tiempo para negociar. «Se equivocaron», dice.