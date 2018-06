Nueve de cada 10 alumnos de tres años entran el colegio deseado por sus padres

Un total de 39.017 niños y niñas de tres años (nacidos en 2015) han concurrido al proceso de admisión en los colegios públicos y concertados para el próximo curso 2018-19. Esto supone un descenso de 730 alumnos y alumnas (-1,84 %) respecto a este curso.

El 97,5 % de los aspirantes, un total de 38.056, ha encontrado plaza según las listas provisionales publicadas ayer. El porcentaje de niños que no ha sido admitido en ninguna de las 10 opciones que podían elegir sus familias es del 2,5. Esto se traduce en 961 escolares sin plaza. Ahora es la conselleria la que debe asignar una vacante a estos niños lo más próxima a sus domicilios, siempre y cuando sus familias la acepten pues la etapa del segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años) no es enseñanza obligatoria. La cifra de no admitidos es tres décimas inferior a la del actual curso.



Puerta de acceso a la enseñanza

Nueve de cada 10 de los 38.056 alumnos admitidos estudiará en los colegios elegidos por sus familias en primera opción, tanto en los centros públicos como en los concertados. En esta puerta de acceso a la enseñanza, 26.183 niños y niñas han sido admitidos en los colegios públicos. El 90,9 de ellos (23.801) irá al colegio público deseado por sus padres.

En la concertada, las listas provisionales de admitidos incluyen a 11.873 niños. El 91,3 % de ellos (10.838) ha entrado en el colegio que han pedido sus padres en primer lugar. Si se tienen en cuenta las primeras y segundas opciones, tanto en pública como en concertada, el 96,8 % de admitidos ha encontrado la plaza que buscaba.

Los colegios privados sostenidos con fondos públicos han sido solicitados en primera opción por las familias de 13.280 niños y niñas. Esto son 1.407 solicitudes más que los 11.873 admitidos en cualquiera de las 10 opciones en la concertada. De estos 1.407 niños y niñas, 446 han encontrado plaza en los colegios públicos que habían elegido sus familias en segunda y sucesivas opciones.



El 2,5 % no ha encontrado plaza

La cifra restante son los 961 alumnos que no han encontrado plaza en ningún concertado, ni tampoco en público, al elegir sus familias centros con más demanda que oferta de plazas y no disponer de los suficientes puntos para entrar (hermanos en el centro, cercanía al domicilio, discapacidad del alumno, hermano o padres...).

El centro con más solicitudes de admisión en la provincia de València ha sido el colegio público Cremona de Alaquàs, escuela integramente en barracones que el anterior Consell del PP quiso cerrar para ahorrarse la construcción del mismo. Ahora, que el edificio de ladrillo está en marcha, ha aumentado el número de familias que quieren llevar allí a sus hijos.