El PP apoya a los vecinos de los municipios a favor de los centros de menores

En política de menores, Mónica Oltra no les sirve. La vicesecretaria de Política Social del PP, María José Catalá, presentó ayer por registro de entrada una petición para reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante «la problemática existente en la gestión de los centros de menores y el inmovilismo de Oltra, la falta de planificación y la posición enrarecida de la vicepresidenta con los vecinos». Catalá acudirá a la reunión acompañada por los tres portavoces populares de los municipios de Buñol, Llíria y Paterna, las tres localidades gobernadas por el PSPV y con plataformas de vecinos que rechazan la ubicación de estas instalaciones. Los vecinos también acompañarán en la reunión a los representantes populares.

«No se trata de decir no porque no. El edificio previsto en Llíria cuenta con un informe donde se aconseja su derribo porque está muy deteriorado; el centro de Buñol sobrepasa la ratio y presenta problemas constantes por falta de vigilancia y medios; y el chalet previsto en la Canyada no parece el más idóneo si se tiene en cuenta que el alquiler es caro, que no caben demasiados niños y que los chavales estarán aislados en una zona que carece de centros educativos e instalaciones deportivas o sanitarias cerca. ¿Cómo se van a mover estos menores?», explicó ayer Catalá.



«No soluciona los problemas»

El PP «necesita» que la gestión pase a manos del president Puig porque «Oltra no soluciona los problemas y estamos preocupados. Cuando hablamos de vigilancia hablamos de los propios menores. En Alicante las menores se fugaron y estuvieron retenidas varios días en los que las violaron de forma repetida. Es terrible. Hablamos de vigilancia para proteger a estos menores. Porque son los más vulnerables del sistema, pero Oltra no escucha». Por eso, ayer pidieron una reunión con Puig para que sea él «quien tome las riendas» y porque en los tres municipios donde «se ha generado el problema gobiernan los socialistas, y hay que buscar soluciones».

Sin embargo, Catalá aseguró ayer que no se trata de la ubicación de los centros. «Vamos a ver, en Paterna hay dos centros más de menores y no hay ningún problema. Pero la Canyada no es la mejor opción. De hecho, no es una buena opción. Hay que negociar con los ayuntamientos la ubicación de estos centros, pero Oltra va por libre y necesitamos otro interlocutor».