Los valencianos valoran la salida de Rajoy

La dimisión de Mariano Rajoy como presidente de los populares generó un reguero de reacciones en todos los rincones de la sociedad. Nadie esperaba -aunque se podía intuir- que abandonaría el timón de su partido para dar paso a una nueva etapa que comenzará con el congreso extraordinario que podría celebrarse en un mes.

Así, distintos representantes políticos y de la sociedad civil valoraron las casi dos legislaturas de Rajoy en Moncloa (2011-2018). Las opiniones de sus compañeros de partido alaban el trabajo hecho por el expresidente, mientras que los sindicatos critican duramente la reforma laboral y la devaluación salarial.

Salvador Navarro. Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

"Con aciertos y desaciertos el país ha gozado de la estabilidad política que requiere la economía"

Navarro reconoció a Rajoy haber dejado las tasas de desempleo similares a las habidas en tiempos de anteriores a la crisis. Sin embargo, no olvidó una de sus máximas reivindicaciones porque considera que ha habido "un trato injusto que nuestra Comunidad ha recibido en materia de financiación e inversiones". Así, puso el acento a la infrafinanciación valenciana, Navarro también instó a los políticos a "dialogar y alcanzar acuerdos y consensos" en la nueva etapa que enfrenta España.

Ximo Puig. President de la Generalitat Valenciana.

"Ahora se dan las circunstancias favorables para que el PP emprenda ese camino de reinicio"

Puig, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que el PP es un partido "muy importante para España, para la Comunitat Valenciana y creo que tiene que tener su peso y lo va a tener siempre". Por ello, pese a las diferencia ideológica que mantienen ambos presidentes, se mostró convencido de que "ha intentado hacer lo mejor posible para España" y solo por ello se merece su "su respeto y consideración".

Ramón Pérez. Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones.

"Seguiremos en la calle porque pese al engaño del PP, tampoco nos fiamos del PSOE"

Para los pensionistas, del Gobierno de Rajoy hacen un balance "totalmente negativo". Sobre todo, para los trabajadores en general y los pensionistas en particular. Los despidos masivos y la hucha de las pensiones encabezan la lista de reivindicaciones que los pensionistas hacen a las políticas del PP. Además, la subida del 1´6% de sus pensiones está paralizada hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, por lo que seguirán con sus protestas en la calle. La próxima en València será el 18 de junio.

Alberto Fabra. Senador del PPCV.

"Se le podrán echar cosas en cara pero trabajó para resolver la situación límite de la Comunitat Valenciana"

"Rajoy ha sido Rajoy". Así comenzó el expresidente de la Generalitat Valenciana y actual senador su valoración de la dimisión de Rajoy. Ha sido "coherente, con sentido común y comprometido con su partido", señaló, para asegurar que ha intentado mejorar las cosas y, de hecho, "España está mejor ahora que hace seis años". Fabra ha aludido a la altura de miras por ser una persona "estadista".

Respecto a su relación con la Comunitat Valenciana, Fabra aludió a que hay que circunscribirla en la situación política y económica que se ha atravesado, y defendió que Rajoy pusiera en marcha instrumentos para "salvar" a los valencianos de la falta de crédito y resolver el pago a los proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica.

Miguel Ángel Alambiaga. Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

"No se me olvidará que derogara la doctrina Parot con 500.000 personas manifestándose en la calle"

A juicio de Alambiaga, las dos legislaturas de Rajoy han tenido "cosas buenas y malas", pero no olvida que derogara la doctrina Parot, pese a haber una gran manifestación en las calles, y la excarcelación de Bolinaga. "Son dos cosas que me vienen a la cabeza como algo negativo cuando pienso en el gobierno". Además, añadió que todavía no entiende por qué Rajoy "no ilegalizó Bildu". Para Alambiaga, la disolución de ETA fue gracias a las fuerzas y cuerpos del Estado y no por el trabajo político de Rajoy.

Vicent Mauri – Portavoz de Intersindical – PV

"Los planes de ajuste, los recortes, el empobrecimiento, la corrupción y la devaluación salarial han sido nefastas para los valencianos"

Mauri tambien hizo referencia a la falta de financiación, una de las principales razones por las que la etapa de Rajoy en el Gobierno ha tenido "efectos muy negativos". Mauri se mostró positivo en la nueva etapa, que debería servir "para dar la vuelta a la situación, revertir los recortes y la perdida de derechos y libertades", así como mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.



Natxo Badenes. Presidente de Escola Valenciana

"La aprobación de la LOMCE, que es antidemocrática, segregacionista y clasista, el ejecutivo quiso desmantelar el sistema educativo público y marginar el valenciano".

El recién nombrado presidente de Escola Valenciana, Natxo Badenes, centró su crítica al gobierno de Rajoy en la marginación del valenciano en la educación pública y la falta de atención a profesores y familias. Espera que Sánchez derogue la LOMCE y llegue a un consenso con las comunidades educativas y fomentar un pacto educativo con las familias.



José Ciscar. Presidente del PP Provincial de Alicante.

"Rajoy pasará a la historia como el mejor presidente de la democracia desde Adolfo Suárez"

Císcar, como Fabra, puso el acento en el "sentido de Estado que siempre ha tenido Rajoy para salvar a España del rescate económico y para hacer frente a la secesión de Cataluña". El dirigente alicantino aseguró que "ha sido una persona honesta, humilde, que siempre ha antepuesto los intereses de generales de los españoles y, en el ámbito orgánico, los del Partido Popular a los suyos propios".



Ricardo Sixto. Diputado por EUPV en el Congreso.

"Rajoy es la representación para los valencianos de toda una época de corrupción del PP que afortunadamente se acaba aquí".

El diputado lamentó que en València se recordará al expresidente como aquel que vino tantas veces a apoyar "a tantos corruptos que nos gobernaron durante muchos años", y recordó aquella declaración de Rajoy en la presentación de la candidatura de Camps que aseguraba que caminaría "al lado, detrás o delante" del expresident de la Generalitat.

Ismael Saez. Secretario General de UGT - PV

"La reforma laboral fue un regalo absoluto a los mercados y a la patronal"

Desde el sindicato valenciano de UGT, Ismael Sáez centró su crítica en la reforma laboral hecha a medida "de mercados y patronal". Criticó duramente el "revisionismo" en el que está instalado el PP y apuntó a que el futuro pasa por apoyar propuestas que, si bien no son impulsadas por su partido, sí que benefician a la sociedad española. Aseguró que la dimisión de Rajoy es algo "sorprendente" y simboliza el fin de una etapa

Isabel Bonig. Presidenta del PPCV.

"Ha dado una lección de que en política se entra, se sirve de la mejor forma y se dice adiós con elegancia y dignidad"

Bonig destacó que es "un día triste" para el partido porque Rajoy ha sido "el mejor presidente en una de las situaciones más complicadas que ha sufrido el país", por lo que se va "con la misma dignidad que entró", remarcó. A su juicio, con la decisión que ha tomado ha demostrado que "cree en el partido y que lo mejor es una renovación, aprovechando la enorme experiencia".

Arturo León. Secretario general de CCOO-PV

"La corrección del déficit se ha llevado por delante derechos sociales y laborales"

León puso el acento en la injusticia y la desigualdad social como herencia que deja el gobierno de Rajoy y como fórmula que empleó "para abordar la crisis". La corrección de déficit excesivo se llevó por delante "importantísimos derechos sociales y laborales, y ha hecho más rico al capital y más pobres a las clases medias y a las más desfavorecidas".