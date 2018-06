Una ministra de Hacienda que tiene sintonía con Soler y una vicepresidenta vinculada a València

No solo hay dos ministros cien por cien valencianos, Carmen Montón y José Luis Ábalos, sino otras tres con vínculos valencianos. La futura titular de Hacienda, la andaluza María José Montero, suscribió hace unos meses con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, un documento conjunto de ocho puntos en el que se comparte la filosofía del cambio que el gobierno valenciano reclama en financiación incluido abordar el problema derivado de los déficits y en particular el aumento de la deuda, cuestiones que considera deben solucionarse. Montero, no obstante, no es principio partidaria de una quita de la deuda, unas reclamaciones del Consell. Pero fuentes del departamento que dirige Vicent Soler indicaron que la andaluza ha matizado después esta idea y que mantiene total sintonía con el Consell, que la considera aliada.

Mientras la nueva responsable de Medio Ambiente, Teresa Ribera, firmó la declaración de impacto ambiental que autorizó, en tiempos de Zapatero, que autorizó el almacen Castor, un fiasco medioambiental que tuvo que pararse por los terremotos y obligó a indemnizar a la empresa.

Por otro lado, la vicepresidenta Carmen Calvo, natural de Cabra (Córdoba) con las competencias de Igualdad mantiene un fuerte vínculo con la Comunitat Valenciana, en concreto con el sector feminista ligado al PSPV. Calvo participa habitualmente en los foros y encuentros que se organizan en València. El último destacado fue el organizado por la Federació de Dones Progressistes para abordar el debate sobre la reforma constitucional. Este movimiento considera que el hecho de haber dado la cartera de Igualdad a una mujer con gran prestigio en el mundo feminista permitirá un impulso decidido a las políticas de Igualdad. El rango de vicepresidenta fue comentado ayer por Puig que lo equiparó con el organigrama del Botànic con Oltra en la vicepresidencia.