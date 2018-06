El poder valenciano en su máxima expresión. Nada menos que cuatro ministros de la Comunitat Valenciana ha incluido Pedro Sánchez en su nuevo Gobierno, que ha hecho público este miércoles.



A los ya conocidos de Carmen Montón en Sanidad y José Luis Ábalos en Fomento, se han unido esta tarde otros dos: Luis Planas en Agricultura y, el más sorprendente, Màxim Huerta en Cultura y Deporte.



El periodista y escritor valenciano Màxim Huerta será el nuevo ministro de Cultura y Deporte, según ha informado el presidente del Gobierno en su comparecencia para informar de la composición de su Ejecutivo.



Este nombramiento ha sido uno de los últimos en desvelarse y no se ha conocido hasta que lo ha hecho público Pedro Sánchez.



Por su parte, el valenciano aunque vinculado a Andalucía Luis Planas, que será ministro de Agricultura del Gobierno de Pedro Sánchez, cuenta con gran experiencia como gestor en esta materia desde la Junta, está muy ligado a las instituciones europeas y llegó a querer disputar a Susana Díaz el liderazgo del PSOE andaluz.



El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, se ha acordado hoy de la escritora Ana María Matute después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado la composición del Ejecutivo en su comparecencia en Moncloa.





La cultura nos hace más libres. Y más felices.

Hoy me acuerdo de ti, maestra. pic.twitter.com/aGQwNx8Pja — màximhuerta (@maximhuerta) 6 de junio de 2018

Ábalos y Montón, los primeros en salirEles el nombre de pila de laAhora que su destino está en la Moncloa, una de las incógnitas era qué grado de reconocimiento en su gabinete realizaba con uno de los territorios que más se expuso por él a pesar de que la dirección del PSPV iba en una línea opuesta.que sonaban desde el día que el PNV respaldó la moción de censura contra Mariano Rajoy, como publicóaunque al final también ha habido alguna carambola inesperada. Ocuparán dos carteras de importante visibilidad:. Le dio las llaves del partido cuando hace un año lo designó secretario de Organización y el tiempo no ha resentido esa relación, sino al contrario. Quedó claro cuando lo eligió la semana pasada para defender la moción de censura.Su paso al primer gobierno de Sánchez es, por tanto, mera cuestión de lógica:No es una combinación nueva. José Blanco ya ejerció de vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. La fórmula tiene arraigo.El diputadoDurante la dictadura franquista, el tecnócrata Vicente Mortes fue titular de Vivienda entre 1969 y 1973., porque la mayoría caen en su departamento: de manera genérica,reflejada en los últimos presupuestos, donde la C. Valenciana no pasa del 7 % en el reparto de inversiones a pesar de representar al 10,6 % de la población española.son otros retos pendientes.La incorporación defue una de las últimas en conocerse ayer. La primera opción parecía que era el exconsejero vasco Rafael Bengoa, aunque este, próximo a Patxi López, dijo ayer que no llegó a recibir ofrecimiento alguno.Al final, la elegida es la valenciana. Sánchez dio algunas pistas cuando en el debate de la moción de censura elogió el Gobierno del Botànic citando dos medidas sanitarias: la recuperación de la sanidad universal y la reversión del hospital de la Ribera.en el ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra, «el más estable de la democracia», como el president ha subrayado en alguna ocasión.Así, la C. Valenciana tiene cuatro ministros. Y dos de ellos 100 % PSPV. En 2004, en el primer gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, estaban. Los dos últimos son nacidos en tierra valenciana, pero formados en otras ciudades y con una conexión más que escasa con el PSPV.