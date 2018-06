Reacciones al nombramiento de Màxim Huerta

La noticia saltaba a última hora de la tarde. Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte. Toda una sorpresa que no ha tardado en despertar reacciones. El cantante José Manuel Soto, el presentador Risto Mejide o el novelista Agustín Fernández Mallo han sido algunas de las primeras personalidades del mundo de la cultura en felicitar públicamente al valenciano Màxim Huerta por su nombramiento como nuevo ministro de Cultura y Deporte, como ha anunciado en la tarde de este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer todos los nombres que formarán su Ejecutivo.





No se si @maximhuerta está preparado para ser ministro pero si se q es un buen tipo y le deseo toda la suerte, es una apuesta valiente #GobiernoSanchez — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 6 de junio de 2018

Pues qué queréis que os diga, adoro a @maximhuerta. Me parece uno de los tipos con más sensibilidad, inteligencia y cultura que podría ocupar esa cartera. Mi más sincera enhorabuena. — Risto Mejide (@ristomejide) 6 de junio de 2018

Pues @maximhuerta es de esas personas que brilla y hace brillar a los demás. Y está enamorado de la cultura.

Enhorabuena amigo. — Christian Gálvez (@ChristianG_7) 6 de junio de 2018

Ana Rosa Quintana, "orgullosa" del nombramiento

Trabajé con @maximhuerta hace años en la redacción de Informativos Telecinco y le conozco lo suficiente como para certificar que es un gran tipo. ¡Enhorabuena! https://t.co/YytNll5tzd — Ignacio Escolar (@iescolar) 6 de junio de 2018

"Es escritor y eso es positivo pero lo importante es que haya ministerio propio"

Un impulso contra la piratería

Un nombramiento "rompedor"

"No se si Màxim Huerta está preparado para ser ministro pero si se que es un buen tipo y le deseo toda la suerte, es una apuesta valiente", ha escrito en Twitter el cantante José Manuel Soto.Por su parte, el presentador Risto Mejide, ha destacado las capacidades del nuevo ministro de Cultura. "Pues qué queréis que os diga, adoro a Màxim Huerta. Me parece uno de los tipos con más sensibilidad, inteligencia y cultura que podría ocupar esa cartera. Mi más sincera enhorabuena", ha publicado también en la red social."Mi sincera enhorabuena al amigo Màxim Huerta, go ahead!", ha sido el mensaje del novelistas Agustín Fernández Mallo, mientras el cantautor Marwan ha calificado como una "gran noticia" que "alguien con sensibilidad" asuma la cartera de cultura."Pues Màxim Huerta es de esas personas que brilla y hace brillar a los demás. Y está enamorado de la cultura. Enhorabuena amigo", ha destacado el presentador y novelista Christian Gálvez poco después de conocer la noticia.La periodista Ana Rosa Quintana se ha mostrado "orgullosa" del nombramiento de su excompañero de programa y ha calificado el Gobierno de Pedro Sánchez de "excepcional"."Me parece fantástico. Màxim ha estado con nosotros casi diez años y se fue porque es un hombre de la cultura, que quería escribir, que ha triunfado con sus libros", ha asegurado a Europa Press la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', donde el valenciano fue copresentador.Para la conductora del espacio matinal de Telecinco, el titular de la cartera de Cultura "es un hombre joven, independiente". "Estamos muy orgullosos todos los del programa", ha subrayado Quintana, que le desea "muchísima suerte" y está segura de que "lo hará muy bien". "Es un hombre muy inteligente", ha recalcado.En relación con el nuevo Ejecutivo socialista, Ana Rosa Quintana considera que es un Ejecutivo "excepcional". "Pedro Sánchez ha acertado de pleno por la cantidad de mujeres que hay, por la cantidad de personas independientes que hay, que tienen su profesión, que han triunfado, que son profesionales, que son técnicos. Me parece que nos ha dado una gran sorpresa", ha destacado.Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el nombramiento del periodista Màxim Huerta como ministro de Cultura es "una magnífica noticia" para la profesión periodística."Contar en el Gobierno con alguien que conoce a fondo el estado del periodismo, sus dificultades y sus aspiraciones, seguramente nos ayudará a sacar adelante algunos de nuestros planteamientos, a comenzar por la derogación de los artículos de la 'Ley mordaza' que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información", ha argumentado Rodríguez.Asimismo, el presidente de la FAPE considera que "su trabajo profesional en televisión será también un aliciente para que empuje en el seno del Gobierno a favor de la reforma pendiente de RTVE".A través de su cuenta personal de Twitter, el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, ha recordado que trabajé con Màxim Huerta "hace años en la redacción de Informativos Telecinco". "Le conozco lo suficiente como para certificar que es un gran tipo. ¡Enhorabuena!", ha escrito.Por otra parte, los libreros también han manifestado su opinión sobre el nuevo cargo de Huerta. El presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Juancho Pons, ha manifestado su "sorpresa" por el nombramiento de Màxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura aunque ha manifestado que ve "positivo" el hecho de que sea escritor. En cualquier caso, ha subrayado que "lo importante que haya ministerio propio".En declaraciones a Europa Press ha reconocido saber "muy poco" del nuevo ministro aunque ha querido dar la "bienvenida" al valenciano. "Más allá del nombramiento, lo positivo es que Cultura tenga su propio ministerio", ha añadido. "Ha sido una sorpresa pero esperamos que sea para mejor", ha reiterado.Por su parte, el presidente de la, Daniel Fernández, recordó el pasado viernes 1 de junio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el sector cultural tiene "la necesidad" de una Ley de Mecenazgo y reforzar la protección de los derechos de autor."Los retos siguen siendo para este nuevo Gobierno los mismos que para los anteriores", explicó en declaraciones a Europa Press el editor, quien recordó que, pese a las reformas, "todavía está pendiente" una nueva Ley de Propiedad Intelectual."Además hay que abordar de una vez la Ley de Mecenazgo, que tanto los dos anteriores presidentes (José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) anunciaron pero no ha llegado a desarrollarse, y que el nuevo Gobierno haga una defensa en Bruselas como en Madrid de la protección de derechos de autor", concluyó.Desde la Coalición de Creadores esperan que tome decisiones drásticas y rápidas sobre la piratería. La directora general de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, se ha mostrado "expectante"."Vamos a valorar siempre lo que hace y no previamente. En lo que afecta a piratería tiene las cosas muy claras, esperemos que ahora que tiene la posibilidad de marcar una mejora importante, que lo haga", ha indicado Navarrete en declaraciones a Europa Press.En este sentido, y a la espera de ver cómo se conforma el Ministerio, la directora general de lase ha mostrado esperanzada por que Huerta dé "un impulso determinante" a la lucha contra la piratería, más aún, teniendo en cuenta que "él la ha sufrido en su propia obra". Además, ha recordado que Huerta "siempre" ha realizado "unas manifestaciones muy contrarias a la piratería"."Le tengo que pedir que le de a esto un impulso determinante. Es verdad que hemos mejorado un poquito pero debería ser mucho más, deben tomarse decisiones drásticas y rápidas. La piratería es economía porque destruye ingresos al Estado, es pérdida de empleo ; no solo piratería en el sentido de que las industrias culturales pierdan sus contenidos sino por todo lo que erosiona y lo que lleva perjudicando a todo el sector estratégico de la cultura en general", ha subrayado.La escritora, ganadora del Premio Planeta en 2016, ha afirmado sentirse "impactada, feliz, contenta y sorprendida" por el nombramiento de su "amigo" Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, tal y como ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa donde ha dado a conocer los nombres que formarán su Ejecutivo."No me quito la sonrisa", ha explicado risueña a Europa Press, admitiendo que la noticia es "chocante" y deseando que el nuevo titular de Cultura "reciba el apoyo suficiente" para su desempeño al frente del Ministerio."Es de esas cosas que siempre hemos dicho, probar alguna vez a que el ministro de Pesca sea pescador y el ministro de Cultura fuera del mundo de la cultura", ha explicado la escritora de novela negra."Tiene mi voto de confianza, sé que ilusión y compromiso a Màxim no le faltan, ni ganas. Está ligado al mundo de la cultura y ama profundamente lo que hace, y estoy segurísima de que tiene muchas ganas", ha añadido tras el nombramiento de Huerta como ministro.El presidente de Promusicae, entidad que representa a los productores de música de España, Antonio Guisasola, ha calificado de "rompedor" el nombramiento del valenciano Màxim Huerta y le pide "diálogo", "talante" y un "empujón" al sector cultural para que "salga a flote" ante la transformación digital."Alguien que venga del mundo de la cultura siempre ayuda a facilitar la relación y a tender puentes. Su nombramiento no se esperaba pero le da un aire distinto al Gobierno, es un nombramiento rompedor, como el de Pedro Duque. Y cuando las apuestas arriesgadas salen bien, salen muy bien", ha subrayado Guisasola en declaraciones a Europa Press.Aunque el presidente de Promusicae reconoce que solo conoce a Màxim Huerta por su currículum como escritor, le desea "suerte y buen trabajo" en su nuevo cometido y le invita a "mantener la línea de diálogo con el sector, que no se cierre" porque "todavía queda mucho por hacer".En concreto, ha precisado que "hay una ley de propiedad intelectual que no se negoció todo lo que se tenía que negociar" y, en este sentido, ha reclamado al nuevo ministro de Cultura que "recupere el talante".