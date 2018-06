Ximo Puig: "Espero más valencianos en el segundo escalón del Gobierno"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que habrá más valencianos en el segundo escalón del Gobierno central tras el nombramiento de dos valencianos al frente de los Ministerios de Fomento y de Sanidad. Puig participa esta mañana en la jornada de la Comunitat Valenciana en el Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebra en Barcelona.

Respecto a la situación del Consell comentó que "no hay crisis" y que en la remodelación se respetará la paridad "sesenta por ciento , cuarenta" tal como está ahora en el Gobierno Valenciano.

"Todavía no me he puesto a ello", agregó Puig en referencia a la próxima remodelación del Ejecutivo autonómico. Además, indicó que abordará este asunto con Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell.

También aseguró que el nombramiento Jose Luis Ábalos como ministro de Fomento impulsará el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras pendientes en la Comunitat Valenciana.